Le quart des Titans Ryan Tannehill blessé lors de la défaite contre les Ravens

Ryan Tannehill a été transporté au casier après s’être blessé à la jambe au troisième quart du match des Titans du Tennessee et des Ravens de Baltimore à Londres. À l’époque, les Titans tiraient de l’arrière 18-13 à la fin du troisième quart-temps.

« [The injury happened] tout cela sur une seule pièce, » Tannehill a déclaré, avec des béquilles, dans le vestiaire. « J’essayais juste de l’éviscérer. Je ne pouvais mettre aucune force dans les lancers. Je n’allais pas pouvoir bouger, alors j’ai continué à essayer de m’en sortir. C’était de pire en pire, et j’étais » Je ne pourrai pas faire les lancers.

« À ce moment-là, je pensais que je serais une cible facile là-bas, et si je ne peux même pas faire un pas dans un lancer, alors je ne serai pas efficace. »

Malik Willis est arrivé au quatrième quart après que le quart partant Ryan Tannehill ait été blessé. (Photo AP/Ian Walton) (PRESSE ASSOCIÉE)

Malik Willis, le choix de troisième ronde du Tennessee lors du repêchage de la NFL 2022, a remplacé Tannehill et a joué tout le quatrième quart-temps. Il est entré avec les Titans derrière, 21-13, avec 12:49 à jouer. Alors que Tannehill boitait le long de la ligne de touche, il J’ai cherché Willis et je l’ai enduit avant d’entrer dans le jeu.

Le premier entraînement a calé, mais Willis a placé le Tennessee profondément dans la zone rouge grâce à un achèvement de 48 verges à Tyjae Spears sur une courte passe. L’entraîneur-chef Mike Vrabel a envoyé l’équipe de placement au troisième essai, après que le quart-arrière de deuxième année ait été limogé quatre fois lors du dernier entraînement des Titans.

Le coup de pied en jeu qui a suivi a échoué et le Tennessee a perdu 24-16. Willis a complété quatre des cinq passes pour 74 verges et a couru trois fois pour 17 verges.

En entrant dans le match, Tannehill avait pris le cinquième plus grand nombre de sacs (17) en ligue. Après avoir été limogé deux fois de plus par les Ravens, le quart-arrière a quitté le match à égalité avec Russell Wilson de Denver pour le quatrième total de sacs le plus élevé.

Après avoir lancé une interception sur les troisième et premier des 48 de Baltimore, Tannehill a quitté le match avec une boiterie notable. Les journalistes l’ont noté il semble que ce soit une blessure à la cheville droite. Il a terminé la journée avec 76 verges par la passe sur 8 passes sur 16.

Willis a disputé huit matchs la saison dernière, complétant 31 des 61 passes pour 276 verges, trois interceptions et aucun touché. Willis a également porté le ballon 27 fois pour 123 verges, un touché et a perdu deux de ses trois échappés.

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses projets de quart-arrière et si les Titans affronteraient Willis ou la recrue Will Levis, Vrabel a déclaré qu’il envisageait toutes les options qui pourraient aider les Titans à 2-4.

« Je considérerais tout ce qui pourrait nous aider à gagner maintenant, et c’est le quart-arrière, tout », a-t-il déclaré. « Mais… voyons ce qui se passe avec Ryan. »