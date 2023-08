Le quart des Steelers Kenny Pickett poursuit une excellente pré-saison alors que Pittsburgh bat Atlanta 24-0

Greg Auman Journaliste NFC Sud

ATLANTA — Les équipes de la NFL géreront le dernier match de la pré-saison de différentes manières quant à l’opportunité de jouer contre leurs titulaires, et vous avez vu les deux extrêmes lorsque les Steelers et les Falcons se sont rencontrés jeudi soir au stade Mercedes-Benz.

L’entraîneur de Pittsburgh, Mike Tomlin, a joué tous ses titulaires en bonne santé pendant les deux premiers entraînements, tandis que l’entraîneur des Falcons, Arthur Smith, a tenu bon, et le résultat a été naturellement déséquilibré, les Steelers menant 17-0 au premier quart en route vers un match facile. Victoire 24-0.

« On ne peut pas se lasser de ces opportunités dans un stade », a déclaré Tomlin à propos de sa motivation à faire jouer ses meilleurs joueurs. « Vous travaillez votre queue pour le simuler dans un cadre d’entraînement, mais c’est comme ça… Je pense juste qu’il est difficile de boxer sans sparring. La pré-saison est une opportunité pour nous de nous entraîner et d’aiguiser notre épée pour le combat. »

L’offensive de départ des Steelers a réalisé cinq drives en trois matchs préparatoires et a marqué des touchdowns sur les cinq, y compris les deux drives pour commencer le match de jeudi. Le quart-arrière Kenny Pickett a été vif, se connectant avec ses deux meilleurs receveurs lors du premier entraînement, trouvant d’abord Diontae Johnson dans la foulée sur la ligne de touche gauche sur 33 verges, puis frappant George Pickens sur le côté droit pour une capture spectaculaire de 35 verges au 1- ligne de verge, préparant un touché de Najee Harris.

« Consolider la pré-saison et terminer en force, y aller et marquer des points au tableau était notre objectif, et nous avons réussi 2 en 2 sur les touchés », a déclaré Pickett. « C’est la preuve que le travail que nous avons accompli a porté ses fruits et que nous avons réalisé une bonne pré-saison. Évidemment, maintenant cela compte, nous devons donc porter notre attention sur San Francisco et nous concentrer sur ces gars-là et nous lancer dans la préparation du match. »

Pickett est allé 4-en-4 pour 86 verges, concluant sa pré-saison avec un total final de 13-en-15 pour 199 verges avec deux touchés et aucune interception. Cela donne une note de quart-arrière parfaite de 158,3.

[NFL young QB check-in: From Bryce Young to Sam Howell, who’s ready to shine?]

La première mi-temps n’aurait pas pu être beaucoup plus inégale : Pittsburgh menait 17-0 après un quart-temps et avait devancé Atlanta 176 à moins-2, et les Falcons n’étaient toujours qu’à 8 yards d’attaque totale avec six minutes à jouer dans la mi-temps. Lorsqu’on lui a demandé si son modèle de temps de jeu avait changé en fonction de la décision des Falcons de ne pas faire jouer leurs meilleurs joueurs, Tomlin a répondu que ce n’était pas du tout le cas.

« Je me fiche de ce que font les Jones », a-t-il déclaré. « Nous allons faire ce que nous faisons. »

Ainsi, avec cinq minutes à jouer en première mi-temps et les Falcons sur leur dernier quart-arrière, Pittsburgh avait toujours le secondeur partant Elandon Roberts dans le match, obtenant un sack, l’un des cinq pour les Steelers dans le match.

Les Steelers, les Broncos et les Panthers sont les nouvelles équipes prévues par Colin pour les séries éliminatoires en 2023

« Des matchs comme celui-ci, vous ne pouvez pas les gaspiller », a déclaré Roberts. « Nous sommes donc allés là-bas pour travailler sur notre communication, sur ce sur quoi nous devions travailler en défense. Lorsque nous étions satisfaits, nous avons pu retirer les titulaires. »

Le succès de la pré-saison ne se répercute pas toujours sur les matchs importants. Les Steelers ont également obtenu une fiche de 3-0 lors de la pré-saison la saison dernière, pour ensuite ouvrir la saison régulière avec une fiche de 2-6 avant de se ressaisir pour remporter sept de leurs neuf derniers et sauver une fiche de 9-8.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]

La finale de pré-saison de jeudi n’était pas parfaite non plus – Tomlin a souligné une pénalité lors du coup d’envoi d’ouverture, préparant un touché de 92 verges pour l’offensive et un drapeau sur sa défense pour avoir 12 hommes sur le terrain lors de leur premier entraînement. toutes les petites choses sur lesquelles ils peuvent travailler lorsque les drapeaux comptent davantage.

Les Steelers réduiront leur effectif de 90 joueurs à un maximum de 53 d’ici mardi après-midi et auront encore 17 jours avant d’ouvrir la saison régulière à domicile contre les 49ers, mais l’espoir est qu’ils pourront commencer là où ils se sont arrêtés jeudi soir.

« Je ne peux pas en dire assez sur le groupe et l’énergie qu’ils apportent quotidiennement », a déclaré Tomlin. « J’espère que ce sera un catalyseur pour nous alors que nous passons du ballon de pré-saison au ballon de saison régulière. »

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant le BoucaniersFaucons, Panthères et les saints. Il en est à sa 10e saison et couvre les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Steelers de Pittsburgh Kenny Pickett