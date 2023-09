Le quart des Panthers Bryce Young cherche à changer l’histoire difficile des choix n°1 lors des débuts de la semaine 1

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Malgré toute l’excitation entourant Bryce Young, il est un quart-arrière recrue et, en tant que tel, il sera confronté à une courbe d’apprentissage qui a rendu les débuts difficiles pour de nombreux autres choix n ° 1 au classement général, comme il l’était avec les Panthers de la Caroline.

Alors qu’il se prépare pour l’ouverture de la saison de dimanche et ses débuts dans la NFL à Atlanta contre les Falcons, Young aura l’occasion de mettre fin à une mauvaise séquence de quarts sélectionnés avec le premier choix et débutant en tant que recrues lors de la semaine 1. La dernière fois qu’un quart-arrière de la NFL a gagné sous Dans de telles circonstances, Young avait 13 mois.

Le quart-arrière gagnant était David Carr des Texans de Houston, qui a lancé deux touchés et totalisé 145 verges dans une victoire de 19-10 contre les Cowboys. Depuis lors, huit quarts-arrières ont débuté en tant que recrues lors des premiers matchs de la saison, et aucun n’a gagné, la moitié d’entre eux ayant lancé trois interceptions lors de leurs débuts. Pour trouver un choix n°1 qui a débuté la semaine 1 en tant que recrue et qui n’a pas lancé d’interception, il faut remonter à 1990 et à Jeff George, qui a perdu ce match et enchaînera avec quatre interceptions la semaine suivante.

Pour avoir une idée de ce que les quarts recrue ont fait lors de leurs débuts au cours de la première semaine, voici les huit derniers. Aucun d’entre eux n’a remporté ses débuts et ils ont combiné 11 touchés contre 17 interceptions. Le match moyen est de 24 sur 44 pour 279 verges, et il convient de noter que Young n’a disputé que six matchs sur 34 en Alabama avec autant de tentatives de passes, y compris ses quatre défaites en tant que titulaire universitaire.

Trevor Lawrence, Jaguar2021 : Jacksonville a perdu 37-21 contre Houston, qui perdrait ses huit prochains matchs et terminerait 4-13. Lawrence a terminé 28 sur 51 pour 332 verges avec trois touchés et trois interceptions – 84 de ces verges ont été obtenues lors d’un dernier entraînement, en baisse de 20 points, avec un score à neuf secondes de la fin.

Joe Burrow, Bengals2020 : Cincinnati a perdu 16-13 contre les Chargers, se faisant dominer 10-0 au quatrième quart. Burrow a réussi un touché précipité au début, mais n’a pas réussi grand-chose – 23 sur 36 pour 193 verges avec une interception, et 73 de ces verges ont eu lieu lors d’un dernier entraînement qui s’est terminé par un panier manqué de 31 verges. Soit dit en passant, Burrow et Lawrence ont perdu leurs débuts face à des équipes dirigées par Tyrod Taylor.

Kyler Murray, Cardinaux2019 : L’Arizona a réussi un match nul 27-27 avec les Lions, le meilleur résultat de ces huit quarts. Les Cardinals étaient menés 17-3 à la mi-temps et 24-6 au quatrième quart, mais Murray a lancé deux touchés pour forcer la prolongation. Il a terminé 29 sur 54 pour 308 verges avec les deux touchés et une interception, mais l’Arizona n’a pu réussir qu’un panier pendant la période supplémentaire.

James Winston, Bucs2015 : Face au deuxième choix au classement général Marcus Mariota, Winston et les Bucs ont subi une défaite de 42-14 à ses débuts, Winston lançant de manière inquiétante un choix six lors de sa première tentative de passe dans la NFL en route vers un premier quart-temps de 21-0. déficit. Il a terminé 16 sur 33 pour 210 verges avec deux touchés et deux interceptions.

Andrew Chance, Colts2012 : Luck a connu une excellente saison de recrue, mais ses débuts ont été une défaite de 41-21 contre les Bears, avec trois interceptions et quatre revirements – les deux finiraient par égaliser les sommets en carrière. Luck a terminé 23 sur 45 pour 309 verges et un score contre les trois choix.

Meilleur quarterback recrue cette saison ?

Cam Newton, Panthères, 2011 : Il est difficile de blâmer Newton pour la défaite 28-21 de la Caroline contre l’Arizona, puisqu’il a lancé pour 422 verges, soit 24 en 37 avec deux touchés contre une interception (avec un score au sol également). Les Panthers ont accordé un touché par passe de 70 verges et un touché par retour de botté de dégagement de 89 verges au quatrième quart. Newton les a amenés à la ligne des 6 verges de l’Arizona, et sur un quatrième et 5 là-bas, il a lancé une passe de 4 verges avec 1:19 à jouer, un chiffre d’affaires sur des essais à deux mètres d’un touché égalisateur.

Sam Bradford, Béliers2010 : Une autre défaite contre l’Arizona, celle-ci 17-13. Bradford a réussi 32 en 55 pour 253 verges avec un touché et trois interceptions. Les Rams menaient 13-10 en quatrième et ont perdu malgré les tentatives de Bradford de 19 passes au cours des six dernières minutes. Il a atteint le 36 des Cardinals avant de lancer une interception sur le dernier jeu du match.

Matthieu Stafford, les Lions2009 : Celui-ci a été cruel : Stafford a obtenu son baptême dans la NFL contre Drew Brees, qui a réussi quatre passes de touché en première mi-temps et a terminé avec six lors de la victoire 45-27 des Saints contre Détroit. Stafford a connu une journée difficile – 16 en 37 pour 205 verges, aucun touché et trois interceptions, bien qu’il ait réussi un touché au sol.

Encore une fois, si Young peut gagner dimanche contre Atlanta, il mettra fin à une sécheresse de 21 ans pour un choix n°1 à partir de la semaine 1 en tant que recrue, et cela pourrait être le début d’un exploit plus impressionnant. S’il peut mener la Caroline à un titre de division, il deviendra le premier quart-arrière numéro un au classement général à le faire en tant que recrue.

