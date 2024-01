Le quart des Niners Brock Purdy sur les difficultés des séries éliminatoires : “C’est un nouveau match”

SANTA CLARA, Californie – Alors que le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, retournait et regardait sa performance lors de la victoire en séries éliminatoires de samedi soir contre les Packers de Green Bay, il voulait comprendre pourquoi il avait eu du mal. Il ne souhaitait cependant pas s’y attarder.

Alors que les Lions de Détroit arrivent en ville pour le match de championnat NFC de dimanche, Purdy ne s’inquiète pas trop de ce qui s’est passé dans un passé récent – ​​ou lointain.

“Peu importe que vous ayez bien ou mal joué, comme si je n’emportais rien de tout cela avec vous la semaine prochaine”, a déclaré Purdy. “C’est un nouveau jeu. C’est un nouveau schéma. C’est un nouvel environnement. Tout y est nouveau. C’est presque comme si vous deviez faire table rase, apprendre de vos erreurs, bâtir à partir des bonnes choses que vous avez faites. … Je pense que c’est là que les grands se distinguent vraiment des autres.”

Cette semaine, Purdy se prépare pour son deuxième départ dans le match de championnat NFC. Il le fait dans la foulée d’une performance pluvieuse contre les Packers au cours de laquelle il a lutté pendant la majeure partie du match avant de signer son premier quatrième quart-temps, remportant un touché de la saison.

Purdy a déclaré mercredi qu’il avait pris certaines décisions au début du match qui l’avaient rendu un peu hésitant à mesure que le match avançait. Plus particulièrement, sa deuxième passe a été lancée directement vers la sécurité des Packers, Darnell Savage. Cependant, Savage ne l’a pas réussi et les Niners ont évité une interception qui aurait pu aboutir à un touché.

Ce qu’il faut retenir pour Purdy, c’est d’être plus conscient des contrôles lorsque le gros jeu n’est pas là. Il a reconnu mercredi qu’il cherchait probablement trop souvent le gros jeu contre Green Bay.

“Je ne mettrais pas tout uniquement sur Brock”, a déclaré l’entraîneur Kyle Shanahan. “Brock a fait de très bonnes choses et il aurait été impossible de gagner le match sans lui.”

En effet, ce n’est que lors du drive gagnant des Niners que le déclic a eu lieu pour Purdy. Malgré une performance erratique sous la pluie au cours des trois premiers quarts et plus, Purdy a réussi 6 sur 7 pour 47 verges et a réalisé deux courses pour 11 verges pour préparer le touché gagnant de 6 verges du porteur de ballon Christian McCaffrey.

“C’est quelque chose dans lequel je dois être meilleur”, a déclaré Purdy. “C’est ce que je devais faire à la fin du match. J’ai l’impression que nous sommes arrivés à ce point. J’ai commencé à mieux le faire. Nous étions capables de déplacer le ballon. C’est donc quelque chose que j’ai certainement appris.”

La montée en puissance de Purdy en fin de match n’a pas été suffisante pour lui permettre d’esquiver une autre vague de critiques qui lui ont été adressées. Pourtant, comme ils l’ont fait toute la saison, les Niners continuent de soutenir leur quart-arrière partant.

«Je ne parle pas vraiment de ses critiques et je ne me concentre pas vraiment sur ses critiques», a déclaré le receveur Brandon Aiyuk. “J’adore jouer au football avec lui et c’est la raison pour laquelle je suis assis ici aujourd’hui, avec le sentiment d’avoir l’opportunité de jouer mon meilleur football grâce à un quarterback comme lui.”

Pour Purdy, cette semaine représente en quelque sorte un mulligan pour la journée la plus difficile de sa jeune carrière. Lors du match de championnat NFC de l’année dernière, Purdy a subi une déchirure du ligament collatéral ulnaire au coude droit (lanceur) au premier quart d’une défaite 31-7 contre les Eagles de Philadelphie.

La blessure a exclu Purdy du match et, associée à la commotion cérébrale du quart-arrière Josh Johnson, a laissé les 49ers sans quart-arrière en bonne santé pendant la majeure partie du match. Purdy a subi une opération au coude en mars et est revenu au camp d’entraînement avant de commencer les 16 premiers matchs de la saison. Il était en bonne santé pour la semaine 18 car les Niners avaient déjà décroché la première place de la NFC.

Aujourd’hui, Purdy et les Niners sont de retour sur la scène du match pour le titre NFC pour la troisième fois en autant d’années et la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons. Selon Purdy, se qualifier pour le Super Bowl après avoir perdu les deux derniers championnats NFC est plus important que d’essayer d’expier la performance abrégée de l’année dernière.

“C’est évidemment là où nous voulions arriver en tant qu’équipe”, a déclaré Purdy. “Évidemment, je suis ravi que nous soyons ici. L’année dernière, c’est l’année dernière. C’était son propre match. Il n’y a rien qui a saigné dans cette année ou dans ce match. Ce sont les 49ers contre les Lions maintenant. .. Je ne pense pas à l’année dernière ou à quoi que ce soit… Évidemment, je me suis blessé l’année dernière et c’était nul. Cela faisait partie du jeu. En arrivant dans ce match, je suis en bonne santé, je me sens bien. Je pense que pour nous tous, nous ” J’ai visiblement faim et je veux passer au prochain match. Nous devons gérer les affaires, procéder un jeu à la fois et permettre que tout se produise pour une raison. “