Le quart des Jets Aaron Rodgers discute avec Erin Andrews d’un nouveau départ

C’est l’aube d’une nouvelle ère pour Aaron Rodgers, alors que le futur quart-arrière du Temple de la renommée fera ses débuts en saison régulière avec les Jets de New York lundi contre les Bills de Buffalo.

Après 18 saisons avec les Packers de Green Bay – et avoir remporté le Super Bowl XLV – Rodgers s’adapte à la vie dans la région de New York. Il s’est entretenu avec la journaliste de FOX Sports NFL, Erin Andrews, sur « FOX NFL Kickoff » et a expliqué comment il entame un nouveau départ avec les Jets.

« C’est un nouveau chapitre [in New York]. Ce chapitre [in Green Bay] a été fermé. C’était un beau chapitre, mais c’est un nouveau chapitre sur une toute nouvelle liste pour permettre à ces gars-là de savoir qui je suis, quel est mon style de leadership, mon énergie, le fait que je sois en quelque sorte moi-même », a déclaré Rodgers. « Je Je n’ai jamais eu la chance de participer à « Hard Knocks ».

Aaron Rodgers s’assoit avec Erin Andrews pour discuter de son avenir

Rodgers, 39 ans, est 10 fois Pro Bowler, quatre fois MVP de la NFL, quatre fois All-Pro et MVP du Super Bowl. Lors de sa dernière saison avec Green Bay (2022), Rodgers a totalisé 3 695 verges par la passe, 26 touchés par la passe, 12 interceptions et une note de passeur de 91,1, tout en complétant 64,6 % de ses passes.

Les Jets viennent de connaître une saison de 7-10 et entament leur troisième saison sous la direction de l’entraîneur-chef Robert Saleh. Quant aux meilleures options de Rodgers dans le jeu de passes, le vainqueur de la recrue offensive de l’année 2022, Garrett Wilson, les anciens receveurs des Packers Allen Lazard et Randall Cobb et Mecole Hardman parcourent l’extérieur.

Dans le champ arrière, le porteur de ballon de deuxième année Breece Hall revient après avoir couru pour 463 verges et quatre touchés sur 5,8 verges par course la saison dernière avant de déchirer son ACL au cours de la semaine 7. De plus, le quadruple porteur de ballon du Pro Bowl Dalvin Cook a signé un Contrat d’un an avec les Jets en août.

Rodgers et les Jets visent à mettre fin à la sécheresse de 12 ans en séries éliminatoires de la franchise pendant que tout le monde puisse voir la véritable version du quart-arrière vedette.

« Je me suis construit une réputation pendant un certain temps et beaucoup de gens ont essayé de me sauter dessus », a déclaré Rodgers. « Ça n’a pas marché, je n’ai pas pu me retenir, et je suis reconnaissant que les gens puissent me voir. Ce n’est pas comme un tout nouveau moi. Je n’étais pas en train de jouer pour une émission de télévision. » J’étais juste ce que je suis toujours. C’était la première fois en 19 ans que quelqu’un capturait cela de cette façon.

« J’ai toujours pensé qu’en tant que leader, si vous voulez d’abord être aimé et respecté ensuite, vous n’obtiendrez ni l’un ni l’autre. Si vous voulez d’abord être respecté et, espérons-le, apprécié, vous obtiendrez ce respect. »

