Le quart des Jets Aaron Rodgers annonce qu’il a subi une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure du tendon d’Achille

Aaron Rodgers, quart-arrière des Jets de New York annoncé sur ses Stories Instagram Jeudi soir, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer son tendon d’Achille gauche déchiré mercredi.

Le message comprend une photo d’un Rodgers souriant portant une casquette et une blouse médicale bleues dans un lit d’hôpital, le pied gauche clairement meurtri.

Rodgers a déclaré que l’opération avait été réalisée par le Dr Neal ElAttrache, un chirurgien orthopédiste basé à Los Angeles qui a travaillé avec de nombreux athlètes professionnels au cours de sa carrière.

« L’opération s’est bien déroulée hier », a écrit Rodgers. « Merci pour tout votre amour, vos prières et votre soutien. Et merci au (emoji de chèvre) Dr ElAtrrache et à son équipe de m’avoir mis sur la voie du rétablissement. »

Rodgers est absent pour la saison après s’être déchiré le tendon d’Achille lors du quatrième match de ses débuts avec sa nouvelle équipe lundi soir, une victoire de 22-16 en prolongation contre Buffalo.

Le quart-arrière de 39 ans a publié mercredi sur Instagram dans ses premiers commentaires publics qu’il avait « le cœur complètement brisé et qu’il traversait toutes les émotions » après la blessure. Il a ajouté : « La nuit est la plus sombre avant l’aube. Et je me lèverai encore. »

Rodgers est également confronté à une convalescence et une rééducation longues et ardues après sa blessure. Mais son message de mercredi semblait indiquer qu’il n’était peut-être pas prêt à appeler cela une carrière.

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a déclaré mercredi que Rodgers se rendrait à des consultations médicales pour déterminer sa prochaine étape. Il s’est avéré que le quadruple MVP a été opéré plus tard dans la journée.

Saleh a déclaré qu’il « serait choqué » si Rodgers terminait sa carrière de joueur de cette façon. Le coordinateur offensif Nathaniel Hackett, un ami proche de Rodgers, a fait écho à ce sentiment jeudi.

« Oh, ouais », a déclaré Hackett. « Chaque fois qu’Aaron a une idée en tête, bonne chance à tous ceux qui veulent changer d’avis. »

Zach Wilson remplace Rodgers en tant que quart partant et sera sous le centre pour le match des Jets dimanche contre les Cowboys à Dallas.

Reportage de l’Associated Press.

