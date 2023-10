Le quart des Jaguars, Trevor Lawrence, se sent optimiste quant à son rôle chez les Saints malgré une entorse au genou

JACKSONVILLE, Floride : Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, « se sentait beaucoup mieux » que prévu mardi après avoir reçu un diagnostic d’entorse au genou gauche.

Lawrence était un participant limité à l’entraînement – ​​le remplaçant CJ Beathard a pris les représentants de la première équipe – mais était optimiste qu’il jouerait à la Nouvelle-Orléans jeudi soir.

« Je vais faire tout ce que je peux pour être là-bas », a déclaré Lawrence. « Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui que je ne l’aurais pensé. J’aime la façon dont je progresse et je vais faire tout ce que je peux pour être là jeudi.

Lawrence a déclaré que son genou avait « très bien progressé au cours des dernières 24 ou 48 heures » et a ajouté que « j’aime vraiment où il en est ».

Lawrence s’est tordu le genou lors d’un sac à environ trois minutes de la fin lors d’une victoire 37-20 contre Indianapolis dimanche. L’entraîneur Doug Pederson a défendu à plusieurs reprises la présence de Lawrence dans le match avec une avance tardive de 14 points et l’appel de jeu qui a permis à Lawrence de se dérouler aux troisième et septième places à l’Indy 16 derrière une ligne offensive sans les deux gardes partants.

Lawrence a simulé un transfert et a immédiatement été soumis à une forte pression de la part de Samson Ebukam, qui a dépassé l’ailier rapproché recrue Brenton Strange. Pederson a suggéré que Lawrence aurait dû prendre un « sac court » au lieu d’essayer de distancer Ebukam, qui a plaqué Lawrence pour une défaite de 17 verges.

Lawrence a mis du temps à se lever avant de boitiller jusqu’au banc et aux vestiaires.

Il portait un corset lors de l’entraînement de mardi et a déclaré qu’il le porterait probablement à la Nouvelle-Orléans, en supposant qu’il joue. Sinon, Beathard ferait son premier départ depuis la finale de la saison régulière 2020 avec San Francisco.

« Je suis ici depuis 2 ans et demi avec lui et il n’a pas raté un seul match », a déclaré Beathard. « Il est aussi dur que possible, et je sais qu’il fait tout ce qu’il peut pour être prêt à jouer. Il est encore très probable qu’il joue cette semaine.

Le coordinateur offensif Press Taylor a déclaré que le personnel d’entraînement de Jacksonville prendrait la décision finale sur le statut de jeu de Lawrence.

« Tant que Trevor est dans une position où il ne peut pas se blesser ou tant qu’il nous donne la meilleure chance de gagner le match et sans risquer lui-même ou quoi que ce soit, alors c’est ce que nous continuons de faire », a déclaré Taylor. .

Lawrence a complété 67 % de ses passes pour 1 439 verges, avec sept touchés et trois interceptions cette saison. Il a été limogé 16 fois et est en passe de briser son précédent record de 32 établi en 2021.

La ligne offensive de Jacksonville pourrait se passer des deux gardes, Walker Little (genou) et Brandon Scherff (cheville) manquant encore une fois l’entraînement mardi.

« Quelle que soit la blessure, la limite est mince : jusqu’où devez-vous pousser ? dit Laurent. « Je pense qu’un peu, c’est bien. Cependant, cette ligne est toujours en mouvement. Vous essayez évidemment de faire tout ce que vous pouvez pour jouer, mais vous ne voulez pas vous blesser encore plus, toutes ces choses.

«Je me sens bien là où je suis en ce moment. Nous sommes donc simplement en train de voir, de prendre les choses au jour le jour et de voir comment les choses s’améliorent.

Lawrence a joué en raison d’une blessure à un orteil la saison dernière, mais n’a raté aucun match en raison d’une blessure depuis sa dernière saison à Clemson en 2020. Il a raté une victoire contre le Boston College en raison d’une blessure au cou et a raté la semaine suivante à Notre-Dame parce que des protocoles COVID-19.

« Ce match est une question de robustesse et, parfois, de jouer malgré des blessures », a déclaré Lawrence. « Mais il faut aussi être intelligent et connaître la position dans laquelle nous nous trouvons. … Il y a beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre. Il n’y a de bonne réponse à aucune d’entre elles.

« Certains gars sont plus conservateurs en matière de blessures et d’autres non. Certains gars jouent plus et d’autres non. Cela dépend donc de qui vous êtes, de ce avec quoi vous êtes à l’aise. Le plus important, c’est que vous devez vous sentir en confiance sur ce terrain. … Vous ne pouvez pas du tout jouer à ce jeu en hésitant.

