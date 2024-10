Le quart des Giants Daniel Jones peut-il changer le récit autour de lui ? Peut-être pas, mais les victoires aideront

SEATTLE — Après six saisons en tant que quart-arrière des Giants de New York, Daniel Jones comprend l’expérience médiatique new-yorkaise. C’est particulièrement vrai quand on pense aux hauts (la victoire en séries éliminatoires de 2022) et aux bas (par où voulez-vous commencer ?) de sa carrière.

« Il y aura toujours une histoire de la semaine ou une sorte d’idée qui circulera », a expliqué Jones dimanche. « C’est notre travail de savoir ce qui est réel et ce qui se passe. Pour résoudre les problèmes qui sont réels, mais aussi pour ignorer les choses qui ne le sont pas.

La semaine dernière, Jones et ses coéquipiers ont été chargés d’essayer d’ignorer un récit suggérant que les Giants n’avaient aucune chance de battre les Seahawks de Seattle dimanche. La réflexion était la suivante : il s’agissait d’un voyage à travers le pays dans l’un des environnements les plus hostiles de la NFL contre un adversaire de qualité sans deux de ses meilleurs meneurs de jeu, la sensation recrue Malik Nabers et le demi offensif Devin Singletary. Après une vilaine défaite contre Dallas jeudi dernier, les Giants n’avaient aucune chance. Une chute à 1-4 était une évidence.

C’est du moins ce que raconte l’histoire de la semaine.

Mais Jones et ses coéquipiers n’ont pas laissé une mauvaise histoire gâcher une bonne journée. Dimanche, ils ont disputé leur match le plus complet de l’année en route vers une victoire 29-20 qui pourrait bien contribuer à changer la trajectoire de leur saison.

Jones, en particulier, avait l’air calme tout au long du match de dimanche, accumulant 257 verges et deux touchés tout en réalisant 23 passes sur 34. Bien sûr, ce qui est plus important que les statistiques de qualité – qu’il publie régulièrement ces derniers temps – était de les marier avec une victoire. Contre Dallas, les chiffres finaux de Jones semblaient bons, mais pas le tableau d’affichage.

Dimanche, Jones a fait briller les deux.

« Tout a commencé avec DJ qui désorganisait la défense, était confiant comme l’enfer et lançait simplement le ballon vers le bas du terrain », a déclaré le plaqueur droit Jermaine Eluemunor après la victoire de dimanche.

En fait, vu la façon dont les choses ont commencé dimanche, il ne semblait certainement pas qu’une victoire soit en vue pour New York. En fait, le premier jeu offensif des Giants semblait présager un après-midi difficile, alors que Jones trébuchait dans la poche puis tâtonnait, poussant les Giants à moins de cinq mètres de leur propre zone des buts. Jones a cependant récupéré et a mené un trajet de 10 minutes sur le terrain qui s’est terminé de manière catastrophique. Le porteur de ballon Eric Gray a tâtonné en plongeant dans la zone des buts, et la sécurité des Seahawks Rayshawn Jenkins l’a récupéré avant de courir 102 verges pour un touché à Seattle.

99 yards et un saut dans la zone des buts… TOUCHÉ À RAYSHAWN JENKINS ! pic.twitter.com/XY4wpFXLwI – Seahawks de Seattle (@Seahawks) 6 octobre 2024

Mais les Giants n’ont pas laissé ce départ dévastateur les faire dérailler. Au lieu de cela, deux séries plus tard, Jones a fait parcourir aux Giants 81 verges sur le terrain et a noué le match 7 contre 7 avec une passe de touché à Wan’Dale Robinson.

Cela fait six pour Robinson 🫡 📺 : CBS pic.twitter.com/uoRBHFsui5 – Géants de New York (@Giants) 6 octobre 2024

Jones a organisé cette frappe de 7 verges contre Robinson avec une course de 11 verges. C’était sa plus longue série d’un match au cours duquel il s’est beaucoup appuyé sur ses jambes. Jones s’est précipité 11 fois – plus que n’importe quel match depuis le premier match de la saison 2023 (13) – pour 38 verges.

Bien que les jambes de Jones soient un atout, il devrait probablement être plus prudent à l’avenir, car il a pris quelques coups qui ont fait grincer des dents – bien qu’il ait lui-même délivré quelques coups, abaissant son épaule et impressionnant ses coéquipiers.

« Cet homme ne ressent pas de douleur parce qu’il a couru dans la fumée toute la journée aujourd’hui », a déclaré Eluemunor. « Je veux dire, en tant que joueur de ligne offensive, vous traverserez un mur de briques pour ce type de gars. »

ALLER PLUS PROFONDE Les Giants renvoient le panier bloqué pour TD et battent les Seahawks

Heureusement pour la santé de Jones, le jeu de course des Giants ne reposait pas uniquement sur sa tentative d’être un bélier. La recrue Tyrone Tracy Jr. est intervenue en l’absence de Singletary, totalisant 129 verges en 18 courses à son premier départ en carrière. Gray, l’arrière de deuxième année, a ajouté 50 verges sur réception sur trois réceptions.

Mais c’est dans le jeu de passes que les Giants ont brillé. Une semaine après avoir reçu de nombreuses critiques pour avoir raté ses tirs en profondeur, Jones s’est connecté dimanche.

Il a terminé 2 en 2 sur des passes qui ont parcouru plus de 20 verges dans les airs, toutes deux allées au receveur vétéran Darius Slayton sur le même entraînement. Il a frappé Slayton sur la ligne de touche proche pour un gain de 41 verges avant de se connecter à nouveau avec Slayton sur un score de 30 verges trois jeux plus tard.

DJ SE LANCE À SLAYTON 🚀 📺 : CBS pic.twitter.com/Ei9YalCAPD – Géants de New York (@Giants) 6 octobre 2024

Que Jones ait été si productif dimanche sans Nabers, qui avait une part d’objectif de 38,2 pour cent, un sommet en championnat, est encourageant. Il est encore plus encourageant de constater que Jones continue d’enchaîner des jeux de qualité. Au cours des quatre dernières semaines, Jones a complété 67,6 pour cent des passes, lancé pour 952 verges, six touchés et une seule interception tout en n’encaissant que sept sacs. L’EPA/recul de 0,18 de Jones au cours de cette période (semaines 2 à 5) s’est classé sixième dans la ligue en entrant dans le « Sunday Night Football ». Même en tenant compte de sa terrible semaine 1, Jones est 15e de la NFL en EPA/dropback (0,04).

« Cela n’a jamais été facile pour lui, mais tout ce que nous lui avons demandé de faire, il le fait de son mieux », a déclaré l’entraîneur Brian Daboll. « Il a joué du bon football ici. Nous allons avoir besoin de lui pour continuer à faire cela.

Les débuts ont été mouvementés pour New York, maintenant 2-3, mais l’offensive des Giants s’est améliorée à chaque match et cette semaine au moins, le score final le reflète.

« J’ai l’impression d’être un meilleur joueur qu’à l’époque », a déclaré Jones lorsqu’on lui a demandé s’il sentait qu’il était revenu à son niveau des séries éliminatoires de 2022. « Je suis un meilleur joueur chaque semaine. C’est ce à quoi vous aspirez toujours. Je compare à 22 ou aux années passées ou quoi que ce soit d’autre – je ne sais pas à quel point c’est vraiment productif. Concentrez-vous simplement sur votre amélioration en ce moment et sur le fait d’être le meilleur possible de semaine en semaine.

C’est une histoire sur laquelle vous pouvez toujours compter avec Jones.

(Photo : Rio Giancarlo / Getty Images)