EAST RUTHERFORD, NJ — Le quart-arrière des Giants de New York, Daniel Jones, a été autorisé à entrer en contact et devrait faire son retour dimanche contre les Raiders de Las Vegas, ont indiqué des sources à ESPN.

Le New York Post a été le premier à rapporter la nouvelle selon laquelle Jones avait été autorisé par les médecins.

Jones souffrait d’une blessure au cou et a participé de manière limitée à l’entraînement au cours des deux dernières semaines. Mais la dernière étape consistait à passer les tests des médecins et à être autorisé à entrer en contact. Les sources ont déclaré que la nouvelle positive est arrivée dimanche matin, quelques heures avant que les Giants ne terminent avec le pire total de moins-9 verges par la passe dans une défaite de 13-10 en prolongation contre les Jets de New York.

Le retour de Jones arrive juste à temps. Le quart-arrière suppléant Tyrod Taylor a quitté le match avec une blessure à la cage thoracique. Il a passé la nuit au Hackensack Medical Center, où il subissait une évaluation plus approfondie.

La recrue non repêchée Tommy DeVito a terminé le match dimanche et a réalisé 2 sur 7 pour moins 1 verges à ses débuts dans la NFL.

Jones s’est blessé au cou lorsqu’il a été limogé par le secondeur des Dolphins Andrew Van Ginkel le 8 octobre. Il a raté trois matchs.

Les Giants ont été prudents avec Jones, d’autant plus qu’il a maintenant des antécédents de blessures au cou. Le joueur de 26 ans a raté les six derniers matchs de la saison 2021 en raison d’un problème de disque.

Jones a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas de la même blessure et était convaincu qu’il reviendrait cette saison malgré certaines douleurs et faiblesses qui affectaient également son épaule gauche (non-lanceuse).

“C’est une blessure différente”, a déclaré Jones récemment. “Je pense que quand vous voyez d’autres gars qui vivent des situations similaires à la mienne et qui sont capables de progresser et de revenir, je suis un calendrier similaire à celui-là. C’est un peu d’optimisme, et oui, c’est une blessure différente de la dernière. temps.”

Mais l’incertitude de la situation laisse des raisons de s’inquiéter. L’entraîneur Brian Daboll a hésité la semaine dernière à dire que Jones reviendrait définitivement cette saison, même s’il avait publiquement exprimé sa confiance auparavant.

Le début de saison a été difficile pour Jones et les Giants (2-6). Ils marquent en moyenne 11,9 points par match, se classant derniers de la NFL. Jones a lancé deux passes de touché et cinq interceptions tout en réussissant 28 sacs en cinq départs.

Cela survient après une intersaison au cours de laquelle les Giants ont signé avec Jones un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans, dont 84 millions de dollars garantis sur les deux premières années.