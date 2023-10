Le quart-arrière des Giants de New York, Daniel Jones, est incertain en raison d’une blessure au cou pour la semaine 7 contre les Commanders de Washington dimanche.

Tyrod Taylor débutera si Jones n’est pas prêt à partir. Il a débuté dimanche la défaite 14-9 contre les Bills de Buffalo, ratant à deux reprises des occasions de marquer depuis la ligne d’un mètre.

Jones s’est blessé il y a deux semaines lors d’une défaite de 31-16 contre les Dolphins de Miami. Il a eu un travail limité lors des entraînements cette semaine, mais l’entraîneur Brian Daboll a déclaré vendredi que cela ne devrait pas être un facteur si Jones est autorisé à jouer.

« Il a beaucoup joué au football pour nous », a déclaré Daboll. « Il est dans le système depuis un moment. Nous allons donc prendre celui-là, obtenir toutes les informations et ensuite prendre la bonne décision pour lui et pour nous. »

Celui qui jouera le rôle de quart-arrière tentera de mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives pour les Giants, qui ont une fiche de 1-5. Daboll a été court dans ses réponses lorsque les médias l’ont interrogé sur l’importance de mettre fin à ce dérapage.

« Je dirais simplement que notre objectif est de faire tout ce que nous pouvons pour gagner cette semaine, et c’est ce que nous allons essayer de faire », a déclaré Daboll.

Reportage de l’Associated Press.

