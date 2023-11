Le quart des Giants Daniel Jones a une déchirure du LCA en fin de saison

Jordan RaananRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Schefter détaille à quoi ressemblera l’année prochaine de Daniel Jones pour McAfee Adam Schefter explique à Pat McAfee à quoi nous pouvons nous attendre pour l’année prochaine de Daniel Jones après avoir déchiré son LCA.

EAST RUTHERFORD, NJ — Une IRM lundi matin a confirmé la Les craintes des Giants de New York. Le quart-arrière Daniel Jones souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit et ratera le reste de la saison, a annoncé l’entraîneur Brian Daboll.

“Tout ce que je sais, c’est qu’il a une déchirure du ligament croisé antérieur”, a déclaré Daboll. “De toute évidence, une intervention chirurgicale s’ensuivra, mais je ne sais pas quand cela aura lieu.”

Les Giants (2-7) digéraient encore lundi après-midi la nouvelle selon laquelle la saison de leur quart-arrière était terminée après seulement six matchs.

“C’est dévastateur”, a déclaré le bloqueur gauche Andrew Thomas. “Un de mes coéquipiers. Un de mes bons amis. Ça craint d’entendre des nouvelles comme ça.”

Jones a raté trois matchs en raison d’une blessure au cou avant de se déchirer le ligament du genou dimanche à la suite d’une blessure sans contact. Cela couronne une campagne décevante pour le quart-arrière des Giants, qui a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans cette intersaison, et complique son avenir et celui de l’équipe.

Les Giants se tourneront désormais vers Tommy DeVito ou Matt Barkley cette semaine face aux Cowboys de Dallas. Daboll ne s’est pas engagé à faire débuter DeVito après son arrivée pour remplacer Jones dimanche à Las Vegas.

DeVito a réussi 15 passes sur 20 pour 175 verges avec une passe de touché et deux interceptions contre les Raiders, une semaine après avoir lancé pour moins 1 verge lors d’une défaite en prolongation contre les Jets de New York. Barkley fait actuellement partie de l’équipe d’entraînement.

“Je pense que Tommy a fait du bon travail”, a déclaré Daboll. “Mais encore une fois, je ne vais pas vous donner une chose et c’est une chose différente. J’ai confiance en Tommy. Il a fait du bon travail. Mais je vais m’asseoir et parler avec Joe, déterminer la suite.”

Daboll a également déclaré qu’il n’était pas sûr que le quart-arrière suppléant Tyrod Taylor, qui est dans la réserve des blessés en raison d’une blessure aux côtes, reviendrait cette saison. Cela dépend de la façon dont ses côtes guérissent.

Le plus tôt possible, Taylor pourrait revenir après la semaine de congé des Giants, début décembre.

Jones, 26 ans, a lancé deux passes de touché et six interceptions en six matchs cette saison. Il a subi deux blessures, dont la deuxième blessure au cou au cours de ses cinq saisons professionnelles. Il a également raté les six derniers matchs de la saison 2021 en raison d’une blessure à un disque au cou.

Le quart-arrière partant des Giants dispose toujours de 35,5 millions de dollars entièrement garantis pour la saison prochaine. Après cela, seuls 23 millions de dollars sont garantis pour les blessures.

Les Giants avaient des aspirations importantes au début de la saison. Ils ont ajouté des armes pour Jones (y compris l’ailier rapproché Darren Waller dans un échange et le receveur large rapide Jalin Hyatt dans le repêchage) dans l’espoir de devenir plus explosif offensivement.

Au lieu de cela, ils sont derniers de la NFL avec une moyenne de 11,2 points par match et semblent être sur la bonne voie pour avoir un choix élevé lors du repêchage de la NFL 2024 avec leur quart-arrière coincé sur la touche.

Jones a quitté la défaite 30-6 de dimanche contre les Raiders de Las Vegas en première mi-temps en raison d’une blessure au genou sans contact. Il a trébuché sur un sac lors du dernier jeu du premier quart-temps, alors qu’il est probable que la blessure soit survenue.

Jones a passé du temps entre les quarts à tester et à plier son genou droit. Lors du premier jeu du deuxième quart-temps, il s’est effondré au sol sans être touché lors de sa chute.

“Il avait l’impression d’avoir cédé”, a déclaré Daboll à propos du dernier jeu du premier quart. “Et puis il s’en est occupé. Nous sommes allés lui parler, et il a dit : ‘Non, je vais bien.’ Puis je suis revenu et visiblement ce n’était pas le cas. »

Une intervention chirurgicale et une longue rééducation l’attendent désormais. Les neuf mois traditionnels de récupération permettraient à Jones de revenir sur le terrain en août pour le camp d’entraînement.

D’ici là, la position de quart-arrière des Giants pourrait être différente, Taylor étant sur le point de devenir agent libre et en fonction du déroulement du repêchage.

“C’est assez décevant. Vous ne voulez jamais voir un de vos coéquipiers tomber”, a déclaré le receveur Darius Slayton. “Mais pour moi personnellement, étant ici toute ma carrière avec [Jones]c’est en quelque sorte le lien naturel qu’entretiennent un quart-arrière et un receveur, évidemment pour moi, c’est un peu personnel. »

Jones, le choix n ° 8 au repêchage de la NFL 2019 parmi Duke, est un joueur populaire dans les vestiaires et un capitaine d’équipe. Il sortait d’une solide première année de travail avec Daboll et le coordinateur offensif Mike Kafka, ce qui lui donnait l’espoir de continuer à progresser.

Jones a terminé sixième de la NFL en 2022 avec un QBR de 62,9 et a lancé 15 passes de touché, s’est précipité pour sept scores supplémentaires et n’a eu que huit revirements au total.

Les Giants ont participé aux séries éliminatoires et ont remporté un match éliminatoire pour la première fois depuis la saison 2011. Cela a aidé Jones à décrocher le nouveau contrat et à en faire son quart-arrière potentiel à long terme avant les blessures.