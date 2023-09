Le quart des Dolphins Tua Tagovailoa se fait clairement favori pour le titre de MVP de la NFL

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Tua Tagovailoa a réussi une passe de touché sans regard sur le chemin de la victoire 70-20 des Dolphins de Miami contre les Broncos de Denver lors de la troisième semaine. Et le jeu pourrait être négligé car ce n’était que l’un des 10 touchés de l’équipe. le dimanche.

Je vais laisser tout cela pénétrer un instant.

Oui, lors du touché sans doute le plus fou de la journée, Tagovailoa ne regardait pas sa cible – et il ne lançait pas non plus avec sa main dominante pour une passe de pelle au porteur de ballon De’Von Achane. Le lancer aurait été assez délicat avec sa main gauche, étant donné que Tagovailoa ne pouvait pas voir où il lançait. Mais Tua et l’entraîneur Mike McDaniel l’ont conçu pour que le quart-arrière le lance avec sa main droite. Ce n’était que l’un des nombreux moments forts générés par les Dolphins lors de leur démantèlement complet de la défense des Broncos.

Tagovailoa a terminé la journée 23 sur 26 pour 309 verges et quatre touchés. Le remplaçant Mike White est arrivé à la fin et était 2 en 2 pour 67 verges et un autre touché. Le receveur Tyreek Hill a réussi neuf attrapés pour 157 verges et un touché. Achane a réalisé 18 courses pour 203 verges et deux touchés pour accompagner ses quatre réceptions pour 30 verges et deux autres touchés. Et Raheem Mostert a ajouté quatre touchés supplémentaires.

Cela signifiait cinq touchés par la passe et cinq touchés au sol, la première fois qu’une équipe faisait cela à l’époque du Super Bowl.

« Nous n’allons pas là-bas pour humilier les équipes », a déclaré Tagovailoa après le match à Miami. « C’est exactement à ça que ça ressemblait. »

Le score parle certainement de mauvais sang. La seule grâce des Dolphins est survenue à la fin du quatrième quart-temps lorsqu’ils ont mis le ballon à genoux plutôt que de marquer un panier, ce qui aurait égalé le record de la NFL pour les points marqués dans un match.

« Je pense que c’est le plus grand nombre de points depuis 1966. Je pense que c’est génial », a déclaré McDaniel.

Mais qu’en est-il du dossier ?

« Je pense que ce n’est pas vraiment ce que je veux dire », a déclaré McDaniel. « J’essaie de garder un bon karma avec les Dolphins de Miami. »

Hé, c’est son jour. Apparemment, il décide quels records il fait et quels disques il ne bat pas. Mais peut-être qu’il se passait quelque chose de personnel ici. Après tout, l’entraîneur des Broncos, Sean Payton, a prédit en 2022 que les Dolphins mettraient Tua sur le banc pour mauvais jeu en faveur de Teddy Bridgewater. C’était juste avant que Tagovailoa ne réalise une saison formidable. Il a effectivement manqué de temps, mais uniquement à cause de commotions cérébrales.

Et maintenant, il est clairement le favori pour le prix MVP – en partie aux dépens des Broncos de Payton.

Alors peut-être qu’il y a un élément pour régler ce compte.

« C’était évidemment embarrassant et difficile à regarder », a déclaré Payton après le match. « Ce serait une chose de dire que nous allons passer au prochain match, mais nous devons regarder cette cassette. Donc demain sera difficile pour beaucoup de joueurs – difficile pour nous aussi en tant qu’entraîneurs. »

Personnels ou non, les Dolphins ont prouvé qu’ils possédaient la meilleure attaque au monde.

Miami connaît un début historique, l’une des attaques les plus marquantes et les plus efficaces jamais vues sur le terrain pendant trois semaines de la saison régulière. Tagovailoa a une moyenne de 0,58 EPA par baisse au cours des semaines 1 à 3, ce qui est le deuxième meilleur pour tous les QB depuis au moins 2000, selon TruMedia. Le seul QB à afficher un EPA plus élevé ? Eh bien, c’était Tom Brady en 2007 (.64). Vous savez… quand il a battu pratiquement tous les records de réussite existants ? Ouais, cette année-là.

Les Dolphins marquent en moyenne 43,3 points par match, le sixième plus haut de l’histoire de l’AFL/NFL sur trois semaines. Leurs 130 points sont un record depuis les Cowboys (44) et les Raiders (47,5) en 1968.

« Cela ne se compare à rien de ce que j’ai vu ou auquel j’ai participé », a déclaré Tagovailoa.

L’unité de Miami est à peu près la même que l’année dernière. Ce n’est pas comme s’ils avaient changé de façon monumentale du point de vue du personnel. La ligne offensive est exactement la même. Les receveurs sont exactement les mêmes (même si les Dolphins n’avaient même pas le WR2 Jaylen Waddle contre Denver). Achane est un nouvel ajout à la salle des porteurs de ballon. Et l’ailier rapproché Durham Smythe, alors qu’il faisait partie de l’équipe l’an dernier, a remplacé Mike Gesicki, maintenant avec les Patriots.

Alors, qu’est-ce qui est différent ? Cette similitude semble avoir aidé l’unité à s’intégrer. L’offensive est une question de timing et de précision. Il est parfaitement logique que les joueurs s’exécutent à un niveau plus élevé puisqu’ils jouent ensemble plus souvent.

Il semble également que McDaniel ait débloqué de nouveaux éléments dans l’offensive, en particulier dans le jeu de course – mais aussi dans le jeu de passes, où les Dolphins utilisent plus de mouvements pré-snaps que jamais.

« Je pense que c’est l’une des meilleures réalisations de Mike », a déclaré Tagovailoa. « Et ce n’est même pas nécessairement l’appel de jeu. C’est la rapidité avec laquelle Mike reçoit l’appel. Nous pouvons fonctionner avec nos mouvements, nos accords préalables, placer nos gars dans les bonnes positions. Je pense qu’il a fait un très, très bon » C’est quelque chose sur lequel nous voulions travailler cette intersaison et cela rapporte des dividendes pour nous. «

McDaniel n’a pas tardé à s’assurer que son quart-arrière obtenait beaucoup de crédit.

« Ce que Tua fait va au-delà de la feuille de statistiques, parce que nous faisons beaucoup de mouvements. … Il y a beaucoup de timing dans tout ce qu’il fait, pas seulement passer le ballon », a déclaré l’entraîneur des Dolphins.

La seule faiblesse des Dolphins pourrait être la défense, où l’unité semble encore s’acclimater au système du nouveau coordinateur défensif Vic Fangio. Mais ils sont probablement très bien en cédant 20 points aux Broncos. Ils passeront un bon test lors de la quatrième semaine lorsqu’ils affronteront les Buffalo Bills, champions en titre de l’AFC Est.

Le rachat par Miami pourrait se poursuivre dimanche prochain.

