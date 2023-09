Le quart des Colts Anthony Richardson exclu pour commotion cérébrale : ce que nous savons

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Anthony Richardson a été exclu pour le reste du match de dimanche contre les Texans de Houston en raison d’une commotion cérébrale. l’équipe a annoncé.

Le choix n ° 4 au repêchage de la NFL de cette année avait complété six de ses 10 passes pour 56 verges, tout en se précipitant pour deux touchés, avant de quitter le match et de se diriger vers les vestiaires au début du deuxième quart. Les Colts menaient 14-7 au moment du départ de Richardson. Le retour du quart-arrière était initialement discutable alors qu’il suivait le protocole de commotion cérébrale avant d’être rétrogradé.

Le quart vétéran Gardner Minshew a remplacé Richardson et rejoint les Colts.

Anthony Richardson des Colts d’Indianapolis est vu au Lincoln Financial Field le 24 août à Philadelphie. Richardson a été exclu pour le reste du match de dimanche contre les Texans de Houston en raison d’une commotion cérébrale, a annoncé l’équipe. (Photo de Michael Owens/Getty Images)

Michael Owens/Getty Images/Getty Images



Qu’est-il arrivé à Richardson ?

On ne sait pas quel jeu Richardson a subi sa commotion cérébrale.

La recrue a semblé se cogner la tête lors d’un touché de 15 verges au milieu du premier quart, mais est restée dans le match pendant deux autres possessions. Richardson a ensuite été emmené aux vestiaires pour une évaluation plus approfondie. Il a demandé à l’équipe médicale d’évaluer sa blessure à la tête, selon Dan Hanzus du réseau NFL.

Richardson a lancé pour 223 verges et a réussi un touché par la passe et par la course au cours de la semaine 1, ses débuts dans la NFL. La recrue a obtenu deux autres scores au sol au cours des six premières minutes du match de la deuxième semaine des Colts.

Richardson a maintenant quitté ses deux premiers matchs dans la NFL plus tôt en raison de blessures.

Le joueur de 21 ans a raté les trois derniers matchs de la première semaine en raison de ce que l’équipe a appelé une douleur au genou. Richardson ne figurait pas sur le rapport de blessure des Colts cette semaine.

Richardson prenant des coups sûrs lors de jeux en cours avait été un sujet de discussion cette semaine. Il a excellé à l’université en Floride, utilisant ses jambes pour réaliser des jeux explosifs en cas de besoin. L’entraîneur-chef des Colts, Shane Steichen, a déclaré cette semaine que l’équipe essayait d’être « intelligente » avec Richardson.

« Je pense qu’il y a une ligne fine, mais je pense que si vous regardez les statistiques, la plupart des quarterbacks s’ils se blessent – ​​si vous regardez tous les chiffres – c’est dans leur poche plus que tout », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. conférence plus tôt cette semaine. « Encore une fois, nous avons ces conversations chaque semaine pour savoir quand être intelligent. »

Richardson est devenu le deuxième quart-arrière de l’histoire de la NFL, avec trois touchés précipités ou plus au cours de ses deux premiers matchs en carrière, selon Pro Football Reference. Le QB des Colts a rejoint l’ancien QB des Vikings du Minnesota, Daunte Culpepper, qui l’a fait en 1999. Les deux passes de touché de Richardson dimanche ont porté sur 15 verges ou plus, faisant de lui le premier QB à accomplir cet objectif depuis Michael Vick lors de la semaine 13 de la saison 2002. les Falcons d’Atlanta.