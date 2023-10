Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, fait de nombreuses comparaisons avec le jeune Michael Jordan. Avec une victoire dimanche contre les Broncos de Denver, il peut ajouter un match contre la grippe à ce noble curriculum vitae du GOAT. Dans une décision surprise prise quelques heures seulement avant le match, les Chiefs ont ajouté Mahomes à leur rapport de blessure pour cause de maladie. Le quart-arrière ne porte aucune désignation de blessure avant le match de fin d’après-midi de l’équipe et devrait jouer. Le MVP en titre aurait commencé à se sentir malade samedi et a reçu un diagnostic de grippe. Plusieurs rapports indiquent que Mahomes reçoit des intraveineuses depuis qu’il souffre de la maladie et qu’il ne se sent toujours pas bien. Ian Rapoport de NFL Network dit que le QB se sent mieux dimanche que samedi. Après avoir affronté les Chargers au cours de la semaine 7, l’équipe est sur le point de disputer son troisième match consécutif dans la division AFC Ouest. Les Chiefs (6-1) donneront le coup d’envoi au Mile-High Stadium peu après 15h25 pour un deuxième match en seulement trois semaines contre les Broncos (2-5). Kansas City se lance également dans le match sur un historique de 16 matchs. victoire consécutive contre Denver. Le record est à égalité pour le troisième plus long match d’une équipe contre un adversaire dans l’histoire de la NFL.

