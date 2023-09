Le quart des Bears Justin Fields affirme que l’entraînement est en partie responsable du démarrage lent : que penser de ses commentaires

La réflexion excessive du quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, pendant les matchs pourrait être causée par les informations qui lui ont été transmises par le personnel d’entraîneurs, a-t-il déclaré aux journalistes mercredi.

« Vous savez, cela pourrait être le coaching, je pense », a déclaré Fields en réponse à une question sur la raison pour laquelle il réfléchissait trop. « En fin de compte, je ne peux pas penser à ça quand le match arrive. Je me prépare tout au long de la semaine et puis quand le match arrive, c’est le moment de jouer gratuitement à ce moment-là. Penser moins et jouer plus.

On a demandé aujourd’hui au quart des Bears Justin Fields ce qui le poussait à trop réfléchir pendant les matchs. On y va pic.twitter.com/eUKpFJ2LF0 – Kévin Fishbain (@kfishbain) 20 septembre 2023

Citant un exemple, Fields a déclaré que les entraîneurs des Bears voulaient qu’il s’efforce de rester dans la poche pendant l’intersaison. Il a souligné un jeu où il a échappé le ballon alors qu’il était limogé au deuxième quart de la défaite de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay comme exemple d’un temps qu’il aurait dû décoller et faire confiance à son horloge interne.

« J’avais l’impression que je ne jouais pas nécessairement mon jeu. J’avais l’impression d’être un robot… je ne jouais pas comme moi-même », a-t-il déclaré. « Mon objectif cette semaine est de jouer au football comme je sais jouer au football. Cela implique de moins réfléchir, d’aller sur place et de jouer avec ses instincts.

Fields a également assumé la responsabilité de son jeu lors du départ 0-2 des Bears.

« C’est probablement plus une affaire de moi que d’entraîneur », a-t-il déclaré. « Dans le grand schéma des choses, je dois être la personne, le joueur qui m’a permis d’en arriver là. »

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que le personnel souhaitait que Fields soit libre.

« Le faire en sorte qu’il soit dans le courant, qu’il soit libre, c’est ce que nous voulons », a déclaré Eberflus. «Je veux qu’il nous parle librement. Je veux qu’il soit honnête.

Que penser des commentaires de Fields

Les Bears ont une fiche de 0-2 et les choses semblent mauvaises pour Fields. Ses chiffres sont horribles : 40 pour 66, 427 verges, deux touchés, trois interceptions – dont deux pick-six – et 10 sacs pour une note de passe de 70,7. Les luttes de Fields sont devenues un sujet de conversation national. C’est « il tient le ballon trop longtemps » ou « il ne peut pas lire les défenses » ou « les Bears doivent passer à autre chose ».

L’entraîneur des Bears, en particulier le coordinateur offensif Luke Getsy, a également été critiqué. Et mercredi, Fields est intervenu. Il a dit qu’il réfléchissait trop sur le terrain, puis on lui a demandé pourquoi. Sa réponse a été le coaching qu’il reçoit. — Jean

Ce que cela signifie pour les ours

Vous ne voyez généralement pas ce type de conversations au cours de la semaine 3, mais Fields voulait clairement prendre le devant de la conversation et indiquer clairement qu’il voulait jouer gratuitement. Nous entendrons Getsy jeudi, et j’imagine que ce sera similaire à ce qu’Eberflus a dit : ils aiment l’honnêteté et veulent que leurs joueurs réfléchissent moins et jouent avec leur instinct. Cela n’explique pas pourquoi ils pensaient que cette attaque prospérerait avec Fields. Il est avantageux pour tout le monde dans l’organisation que Fields joue à un niveau élevé, mais les entraîneurs sont fidèles à leurs projets. Nous découvrirons dimanche comment se déroulera le prochain chapitre de cette lutte acharnée – celle que nous avons souvent vue se produire dans ce bâtiment –. — Bain de poisson

Lecture obligatoire

(Photo : Kim Klement Neitzel / USA aujourd’hui)