LAKE FOREST – Tout s’est bien passé dimanche contre les Raiders de Las Vegas. Le quart-arrière recrue non repêché Tyson Bagent n’a commis aucune erreur. Un jeu de course électrique a contribué à propulser l’offensive. Les Raiders, sans le quart titulaire Jimmy Garoppolo, semblaient perdus.

Le résultat a été une victoire convaincante, 30-12, pour les Bears.

Le coordinateur offensif Luke Getsy aurait pu remporter des tours de victoire toute la semaine après avoir remporté un match de football de la NFL avec un quart-arrière fraîchement sorti d’une école de division II.

“Gagner, ça fait du bien”, a déclaré Getsy jeudi au Halas Hall. « Il n’y a rien de personnel dans cette satisfaction personnelle de ma part, cela ne me traverse pas vraiment l’esprit ni dans ma façon de fonctionner. J’étais ravi que les gars puissent célébrer ensemble, avoir l’opportunité de remporter le W et j’espère que nous pourrons continuer à bâtir sur cette base.

Les Bears avaient un plan de match conservateur. C’était exactement ce dont ils avaient besoin pour battre les Raiders. Ce ne sera peut-être pas si facile cette semaine contre les Chargers de Los Angeles lors du Sunday Night Football. À tout le moins, les Chargers présenteront un type de défi différent pour Bagent et les Bears.

La défense des Chargers se classe dernière dans la NFL contre la passe, accordant 310 verges par la passe par match, et se classe 26e pour le taux d’interception. Mais la ruée vers les passes, dirigée par l’ancienne star des Bears Khalil Mack et le quadruple Pro Bowler Joey Bosa, se classe huitième en termes de taux de sacs.

Les Bears pourraient avoir une chance de pousser le ballon sur le terrain contre cette défense. C’est cependant une arme à double tranchant contre cette ruée vers les passes. Les Bears ont également un jeune quart-arrière qui n’a pas prouvé qu’il pouvait lancer le ballon avec cohérence.

La semaine dernière, Bagent n’a tenté qu’une poignée de passes qui ont parcouru plus de 10 mètres sur le terrain. L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que c’était en grande partie intentionnel à cause du quart-arrière qui effectuait son premier départ, mais aussi à cause de l’adversaire.

« Évidemment, la première fois que vous sortez, vous voulez [Bagent] être un grand succès », a déclaré Eberflus. «Je pense que cela compte avec l’adversaire que vous affrontez, les rushers que vous affrontez, les couvertures qu’ils jouent, quel est leur style, à quoi ressemble leur attaque. Je pense que tout cela englobe tout.

Bagent est susceptible de faire son deuxième départ consécutif cette semaine avec le partant Justin Fields toujours mis à l’écart en raison d’une blessure au pouce droit. Fields n’a pas encore pratiqué cette semaine.

Plus Bagent joue, plus il devra tirer sur le terrain, surtout si les Bears se retrouvent à jouer par derrière.

Dans les dernières secondes de la première mi-temps la semaine dernière, les Bears ont retiré Bagent afin d’envoyer Nathan Peterman pour un lancer Je vous salue Marie. Eberflus a expliqué que Peterman avait un bras fort, mais cela impliquait que le bras de Bagent n’était pas aussi fort.

Getsy a déclaré jeudi que les Bears avaient « une confiance totale » en Bagent et son bras.

«Je pense que j’ai un bras fort», a déclaré Bagent cette semaine. “Je suis confiant pour réaliser n’importe quel jeu appelé.”

Les Chargers accordent plus de huit verges par tentative de passe, tandis que les 29 tentatives de passe de Bagent la semaine dernière n’ont en moyenne que 2,5 verges au-delà de la ligne de mêlée.

Getsy a noté que les Chiefs de Kansas City, l’adversaire des Chargers la semaine dernière, ont affiché de gros chiffres contre n’importe qui. Mais les malheurs défensifs de Los Angeles vont bien au-delà de la semaine dernière. Même le quart des Titans Ryan Tannehill et la recrue des Raiders Aidan O’Connell ont tous deux lancé plus de 230 verges contre cette défense des Chargers.

« Vous devez prendre tout cela en compte pour savoir où se situent nos meilleurs affrontements. [are], où avons-nous la meilleure opportunité de réussir ? dit Getsy. « C’est évidemment une question à laquelle nous devons répondre chaque semaine, mais nous en tiendrons certainement compte. Nous n’allons en aucun cas laisser les statistiques ignorer le genre de talent dont elles disposent dans cette défense.

Les Chargers se situent au milieu du peloton en termes de verges au sol par tentative, mais en général, les équipes ont connu tellement de succès en lançant le ballon qu’elles n’ont pas eu besoin de l’exécuter autant contre ce front défensif. Cela étant dit, les Bears ont eu l’air vraiment bons avec D’Onta Foreman au cours des deux dernières semaines. La recrue Roschon Johnson pourrait également revenir d’une commotion cérébrale.

Si le jeu de course démarre, Bagent n’aura peut-être pas à pousser le ballon vers le bas du terrain. Mais cela semble peu probable contre Justin Herbert et l’offensive des Chargers, qui peuvent marquer contre n’importe qui et pourraient faire pression sur Bagent et l’offensive des Bears pour qu’ils suivent le rythme.

Bagent, pour sa part, a déclaré qu’il voulait simplement exécuter le plan de match. Il laissera Getsy et Eberflus déterminer à quoi cela devrait ressembler exactement cette semaine.

“Je ne me classe pas vraiment dans une catégorie de passeur de poche, double menace”, a déclaré Bagent. “J’aime juste faire des jeux pour l’équipe, et encore une fois, tout ce que l’on me demande de faire de la part des entraîneurs, c’est ce que nous ferons.”