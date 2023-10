Le quart des Bears de Chicago, Justin Fields, sort de la défaite contre les Vikings du Minnesota ; Tyson Bagent prend la relève – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears ont encore perdu, s’inclinant face aux Vikings du Minnesota, 19-13, à Soldier Field, mais la plus grande nouvelle dimanche a été le départ du quart-arrière Justin Fields. Fields a quitté le match au début du troisième quart en raison d’une blessure à la main.

Les radiographies de la main de Fields étaient négatives, selon l’entraîneur-chef Matt Eberflus, mais le QB passera une IRM lundi matin pour plus de détails. Jay Glazer de Fox Sports a rapporté que Fields s’est luxé le pouce, l’a remis en place, mais ne pouvait toujours pas saisir le ballon.

« Il voulait revenir dans le match », a déclaré Eberflus après le match. « Vous savez, c’est vraiment tout ce que j’ai en termes de [the injury]. Mais il ne pouvait tout simplement pas saisir le ballon pour le lancer pour le moment.

Fields est tombé maladroitement sur son bras droit (son bras lanceur) alors qu’il tentait de s’échapper de la poche et de lancer le ballon hors des limites pour un échec. Fields a envoyé le ballon vers la ligne de touche tandis qu’un défenseur des Vikings le frappait par derrière. Il atterrit violemment sur son bras droit.

L’équipe a ensuite classé la blessure comme une blessure à la main droite.

Fields n’est pas revenu au jeu. Le quart-arrière suppléant Tyson Bagent est entré à sa place. On ne sait pas si Fields manquera beaucoup de temps.

« Son attitude est géniale [after the game]», a déclaré Eberflus à propos de Fields. « Il dit : ‘Coach, nous verrons où c’est demain.’ Il était positif et optimiste.

Fields est entré dans la journée après avoir réalisé deux des meilleurs matchs de passe de sa carrière. Au cours des deux matchs précédents, il a lancé plus de 600 verges par la passe et huit passes de touché. Mais les choses ont mal commencé dimanche.

Même avant la blessure, Fields et l’offensive ont connu des difficultés tout au long de la première mi-temps. Fields a terminé sa journée avec une passe de 6 sur 10 pour 58 verges par la passe avec une interception. Les Bears n’ont pas réussi à marquer un touché avec Fields dans le match. Le receveur DJ Moore, fraîchement sorti d’un effort de 230 verges il y a une semaine, n’a marqué que deux cibles en première mi-temps.

«Nous n’avons pas respecté notre part du marché», a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet. « La défense a bien joué aujourd’hui et nous avons en fait accordé des points offensivement, alors regardez en fin de compte, nous devons simplement l’effacer. »

La blessure de Fields s’est produite dès la première possession après la mi-temps. Dès que Fields a quitté le jeu, les choses se sont considérablement détériorées. Bagent est entré dans un match de la NFL pour la première fois. La recrue était un ajout non repêché ce printemps à la Division II de la Shepherd University en Virginie occidentale. Il était l’histoire de Cendrillon de la pré-saison des Bears et l’une des meilleures histoires de toute la NFL pendant le camp d’entraînement.

Bagent a complété sa première tentative de passe dans la NFL vers le receveur Velus Jones Jr., mais le prochain recul ne s’est pas aussi bien passé. La sécurité des Vikings, Josh Metellus, a fait tomber le ballon de la prise de Bagent pour un strip-sack. Le secondeur des Vikings Jordan Hicks a récupéré le fumble et l’a renvoyé sur 46 verges pour un touché.

Le jeu a prolongé l’avance du Minnesota, 19-6. Cela n’a pas mis fin au jeu, mais c’était certainement un énorme revers.

«Je dois garder les deux mains sur le ballon», a déclaré Bagent. « Je dois protéger le ballon. C’est un gros travail pour moi quand je suis là-bas.

Cependant, après l’échappé, Bagent s’est installé et avait l’air mieux. Il a mené un touché de 77 verges, qu’il a couronné par un QB furtif de 1 verge pour un touché.

Il a fait bouger l’offensive à la fin du match, traînant par six et cherchant à égaliser les choses avec un touché. Malheureusement, alors qu’il restait près de deux minutes à jouer, Bagent a lancé une passe avec un peu trop d’air en dessous et Byron Murphy Jr. du Minnesota l’a récupéré pour une interception.

Le match ne s’est pas terminé par une victoire, mais les coéquipiers de Bagent ont ensuite eu confiance en la recrue. Bien qu’ils soient une recrue relativement inconnue issue d’une petite école dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler, les Bears pensent avoir un jeune QB suppléant qui fait toutes les bonnes choses.

« La confiance en soi, c’est important chez un quart-arrière et cela s’entend dans le groupe », a déclaré Kmet. « Vous pouvez l’entendre sur la ligne. Et il a de la conviction quand il le lance. Je lui ai dit de continuer à le laisser se déchirer après le match.

Si Fields est absent pendant une période prolongée, les fans des Bears verront beaucoup plus Bagent.