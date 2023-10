Le quart des Bears de Chicago Justin Fields reste « douteux », la chirurgie est toujours une option – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields reste « douteux » de jouer dimanche contre les Raiders de Las Vegas en raison d’une blessure au pouce, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus mercredi au Halas Hall. Eberflus a confirmé que le remplaçant Tyson Bagent prendrait les représentants de départ au poste de quart-arrière à l’entraînement cette semaine, et Bagent commencera si Fields n’est pas disponible.

On ne sait toujours pas combien de temps Fields pourrait manquer en raison d’une luxation du pouce à la main droite. Eberflus a déclaré que l’équipe espérait connaître plus d’informations plus tard cette semaine. Il a dit que l’enflure autour du pouce de Fields avait diminué.

Mais à la question de savoir si la chirurgie reste une option, Eberflus a refusé de donner plus de détails.

« Je pense que nous le saurons et que nous aurons des éclaircissements plus tard dans la semaine, j’espère », a déclaré Eberflus. « Mais nous verrons où il en est plus tard dans la semaine. Encore une fois, rien n’est hors de propos, rien n’est sur la table pour le moment. Nous devons encore voir où il se trouve.

Fields s’est luxé le pouce droit (sa main de lanceur) lors du match de dimanche contre les Vikings du Minnesota. Fields a quitté le match quelques minutes seulement après le début du troisième quart et n’est pas revenu. Le remplaçant Tyson Bagent a terminé le reste du match, une victoire de 19-13 pour les Vikings.

Fields a passé une IRM lundi, mais l’équipe a publié peu d’informations sur la blessure du quart-arrière.

La chirurgie serait le pire des cas. Les joueurs sont revenus de blessures aux doigts dans des périodes de temps relativement courtes, mais le pouce sur la main de lancement d’un quart-arrière pourrait être un cas délicat. Si une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire, Fields pourrait potentiellement scotcher son pouce et jouer avec la douleur. Le meilleur des cas serait qu’il évite un passage dans la réserve des blessés, ce qui nécessite une absence minimale de quatre matchs.

« D’autres personnes qui ont subi cette blessure », a déclaré Eberflus. « C’est arrivé comme ça où ils l’ont enregistré et parcouru et ils ont joué, et ça a été une chose de semaine en semaine, et puis jusqu’à l’opération et leur absence. Nous ne savons pas encore où il se trouve.

Avec Bagent prenant des représentants en équipe première cette semaine, il semblerait assez improbable que Fields joue contre les Raiders.

Bagent a été l’une des meilleures histoires de pré-saison de la NFL. La recrue non repêchée de la Division II de la Shepherd University est devenue une star surprise lors des matchs préparatoires. Les Bears ont choisi de garder Bagent sur la liste contre le vétéran remplaçant PJ Walker, une approbation importante pour une recrue non repêchée.

Si Bagent commence, il deviendra le premier quart-arrière non repêché à faire ses débuts dans la NFL en tant que membre des Bears depuis Caleb Hanie en 2011.

Les Bears comptent également le quart-arrière vétéran Nathan Peterman sur la liste. Peterman a commencé la saison en tant que remplaçant principal de Fields, mais l’équipe d’entraîneurs a échangé Peterman et Bagent quelques semaines après le début de la saison, faisant de Bagent le n°2 sur la carte des profondeurs et Peterman le n°3. Cette semaine, les Bears ont également signé le quart-arrière Trace McSorley à l’équipe d’entraînement pour plus de profondeur à ce poste.

Bagent est un jeune quarterback intrigant. Il a eu beaucoup de succès lors des matchs préparatoires, mais il n’a jamais affronté les partants d’une équipe adverse pendant la pré-saison. Commencer un match de saison régulière de la NFL est un animal différent.

« Cela ne lui sera bénéfique que d’avoir tous ces représentants cette semaine », a déclaré Eberflus. «Je suis impatient de voir où il se trouve. Je sais que les gars ont beaucoup confiance en lui. C’est un gars très confiant.