Le quart des 49ers Brock Purdy brûle les blitz des Giants lors d’une victoire fulgurante

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

Même lorsqu’il n’est pas à son meilleur niveau, Brock Purdy parvient quand même à faire le travail.

Avec le coordinateur défensif des Giants de New York, Wink Martindale, apportant l’évier figuratif de la cuisine à Purdy, le jeu de passes de San Francisco a certainement été ralenti au début du match.

Mais Purdy n’a pas cédé sous la pression constante. Il est resté dans la poche assez longtemps pour réaliser quelques gros jeux, tout en ne retournant pas le ballon lors de la victoire 30-12 de son équipe contre les Giants au Levi’s Stadium lors d’un match télévisé à l’échelle nationale jeudi soir.

Les Giants ont envoyé cinq rushers ou plus sur 33 des 39 dropbacks de Purdy (84,6 %), le taux de blitz le plus élevé de l’ère Next Gen Stats. Purdy a terminé 20 sur 31 pour 247 verges et deux scores lorsque New York a mis la pression. Purdy a également réalisé en moyenne le temps de lancer le plus rapide de sa carrière (2,34 secondes).

La défense de Martindale a réalisé un blitz avec 47 pour cent de clichés, un sommet dans la ligue, la saison dernière.

Pour le match, Purdy a terminé 25 sur 37 pour 310 verges, avec deux touchés et aucune interception pour une note de passeur de 111,3. C’est la première fois au cours de la saison régulière que Purdy lance plus de 300 verges.

« Je pensais que c’était un énorme défi », a déclaré l’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan. « L’un des plus gros matchs auxquels Brock ait jamais participé, avec la courte semaine pour se préparer à un plan comme celui-là. Ils avaient six gars sur la ligne de mêlée pendant tout le match. La moitié du temps, ils arrivent, la moitié du temps, ils sont pas.

« Il n’y a pas de jeu confortable dans le jeu, du point de vue de l’appelant et du quart-arrière, simplement parce qu’il y a beaucoup de jeux qui ne fonctionnent pas contre cela. … Je pensais qu’il s’était calmé tout au long du match et qu’il a fini par jouer. assez bien pour que nous gagnions. »

Purdy a parfois eu de la chance, y compris un ballon sur une route destinée à Deebo Samuel qui a ricoché sur les mains de l’arrière défensif new-yorkais Adoree Jackson dans les bras en attente de la recrue Ronnie Bell pour un gain de 15 verges au deuxième quart.

« J’avais l’impression que c’était un peu agité au début », a déclaré Purdy. « Mais une fois que nous avons pris le rythme et que nous avons en quelque sorte vu ce qu’ils faisaient, nous en avons eu une bonne idée après quelques drives dans le match. »

Alors que Brandon Aiyuk ne jouait pas en raison d’une blessure à l’épaule, Purdy s’est tourné vers Samuel et l’ailier rapproché George Kittle pour porter l’offensive. Samuel a terminé avec six attrapés pour 129 verges sur un total de 12 cibles, dont un attrapé d’épaule arrière en douceur sur un ballon fondu pour un score de 27 verges au quatrième quart pour le décompte final du match.

L’équipe de ‘FOX NFL Sunday’ discute des attentes concernant le QB des 49ers Brock Purdy

Après avoir été relativement calme lors des deux premiers matchs, Kittle a réussi sept attrapés et 90 verges sur réception. Christian McCaffrey a mené le match au sol, terminant avec 85 verges au sol en 18 courses et un score.

Le touché a donné à McCaffrey des scores lors de 12 matchs consécutifs (y compris les séries éliminatoires), égalant ainsi un record de franchise détenu par Jerry Rice.

La clé offensivement de San Francisco a été de convertir les troisièmes essais et de maintenir son attaque sur le terrain. Les 49ers ont terminé 9 sur 16 avec de l’argent, y compris deux longues conversions sur des passes à l’écran à Samuel et McCaffrey aux troisième et 15 et troisième et 13.

Ces deux longues conversions en troisième essai étaient un microcosme de la façon dont l’offensive de San Francisco se déroule – des lancers courts pour des gains longs.

« Ces deux jeux étaient énormes, car généralement en troisième et en longueur, vous vous rendez presque », a déclaré Shanahan. « Mais nous avons de bons gars avec le ballon dans les mains, et les bloqueurs étaient également très bons. »

San Francisco s’est amélioré à 3-0 avec cette victoire et bénéficie désormais d’un mini-bye, avec 10 jours de congé avant le prochain match de l’équipe, un match à domicile de la quatrième semaine contre les Cardinals de l’Arizona. Les 49ers ont marqué 30 points pour un troisième match consécutif.

Purdy est passé à 8-0 au cours de la saison régulière dans les matchs qu’il a commencés et terminés.

L’offensive de contrôle du ballon de San Francisco a permis aux 49ers de réaliser 78 jeux offensifs contre 46 à New York, donnant du repos à la défense de l’équipe après avoir joué 78 snaps lors de la victoire de la semaine dernière contre les Rams de Los Angeles.

Les 49ers détenaient également un avantage de 441-150 au total des verges.

« Nous savons ce que nous pouvons faire », a déclaré McCaffrey. « Nous espérons gagner chaque match. Le fait que nous soyons 3-0 est génial. Mais c’est une longue saison et il reste encore tellement de football.

« J’aime la mentalité de notre équipe en ce moment. Nous sommes 3-0. Nous sommes heureux, mais nous avons toujours faim. Il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons nous améliorer, donc c’est un bon endroit où être. »

