Le quart de finale de l’Open de France de Novak Djokovic contre Matteo Berrettini brièvement suspendu après que les fans ont protesté contre le couvre-feu du coronavirus à 23h | Actualités Tennis

Le quart de finale de l’Open de France de Novak Djokovic contre Matteo Berrettini a été brièvement suspendu mercredi après que les spectateurs ont protesté contre un couvre-feu contre les coronavirus à 23 heures.

Le jeu a été suspendu pendant le quatrième set et les fans devaient partir à 22h45, heure locale, mais beaucoup ne l’ont pas fait et ont commencé à scander « Nous avons payé, nous resterons ». Certains ont même raillé ceux qui ont quitté la cour Philippe-Chatrier.

Djokovic menait 2-1 en sets et menait 3-2 lorsque le jeu a été interrompu. À 22h55, les deux joueurs ont fait leurs valises et sont descendus dans le tunnel pendant que les fans se moquaient et que l’un d’eux criait « Rip-off! ».

Cependant, en quelques minutes, le stade principal était presque complètement vide.

Novak Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros avec une victoire de 6-3, 6-2, 6-7, 7-5 sur Matteo Berrettini

Les deux joueurs sont ensuite retournés sur le terrain et ont repris le jeu sans fans présents environ 20 minutes après la suspension du match, Djokovic remportant le quatrième set pour compléter une victoire de 6-3, 6-2, 6-7, 7-5.

Les restrictions liées au coronavirus ont été assouplies mercredi à Paris pour autoriser 5 000 spectateurs à l’intérieur du court Philippe-Chatrier, au lieu des 1 000 pour les matchs précédents.

Un couvre-feu à 21 heures avait été en place pendant les 10 premiers jours du tournoi, ce qui signifie que les matchs de la session nocturne se sont tous joués à huis clos.

Cependant, l’assouplissement des règles a permis aux spectateurs d’être dans le stade jusqu’à peu de temps avant le couvre-feu de 23 heures.

