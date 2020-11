Le quart-arrière vedette des Ravens de Baltimore aurait été testé positif au virus.

Selon plusieurs les médias.

Le groupe de nouveaux cas a menacé de perturber le prochain match de l’équipe contre les Steelers de Pittsburgh, que la ligue avait déjà déplacés dimanche après-midi de la nuit de Thanksgiving.

La ligue a déclaré jeudi soir que le match se jouerait toujours dimanche. Mais sinon, cela pourrait créer un effet de cascade pour les programmateurs de la ligue, qui avaient déjà décalé plus d’une douzaine de matchs jusqu’à présent cette saison à cause du virus et semblent avoir peu de marge de manœuvre dans le calendrier de 16 matchs pour de nouveaux report.

Le réseau NFL a rapporté que Jackson, 23 ans, que l’équipe a sélectionné au premier tour du repêchage 2018, avait testé positif pour le virus.