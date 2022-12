Le quart-arrière senior de York, Matt Vezza, a guidé le programme vers une saison historique – Shaw Local

Matt Vezza aime les défis.

Les plus grands défis, en particulier, motivent Vezza.

Le quart-arrière senior de York s’est appuyé sur une éthique de travail infatigable pour devenir l’un des joueurs les plus emblématiques des plus de 100 ans d’histoire du programme de York.

Mais il fut un temps où la capacité de Vezza à avoir un impact sur le niveau universitaire a été remise en question et cela n’avait rien à voir avec ses compétences au centre.

Il y a près de quatre ans, l’entraîneur de York Mike Fitzgerald se lançait dans une refonte complète de la structure et de la culture du programme. Fitzgerald a déclaré qu’il organiserait un camp une fois par semaine au printemps pour les jeunes joueurs dans le pavillon.

Fitzgerald a rapidement remarqué les talents athlétiques et le QI élevé de Vezza, mais il y avait un inconvénient majeur.

“En regardant Matt exécuter nos concepts quand il était en huitième année, on pouvait dire qu’il était un enfant intelligent », a déclaré Fitzgerald. «Il était très compétitif et coachable. Mais il était aussi tout petit. Il était super petit. Il pouvait encore lancer le ballon à sa taille, ce qui était assez remarquable.

“Pourtant, c’était assez remarquable de voir Matt reprendre les choses. Il faisait des trucs au lycée, comme des progressions et nos lectures. C’était plutôt cool à voir. Nous savions que Matt avait un frère aîné qui était grand pour son âge. Je savais que Matt finirait par grandir.

Matt Vezza (9) de York revient en arrière lors du match de football universitaire masculin entre York et Glenbard West le vendredi 30 septembre 2022 à Elmhurst, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

Le receveur large senior de York, Charlie Specht, a plaisanté en disant que ses coéquipiers se demandaient si Vezza pouvait les voir sur le terrain sur des schémas de passes quand il était plus jeune.

“Matt est mon quart-arrière depuis la deuxième année”, a déclaré Specht. “Nous avons grandi en jouant ensemble, mais Matt était probablement le plus petit de l’équipe jusqu’à sa deuxième année. … Nous avions l’habitude de plaisanter en disant qu’il n’avait qu’à deviner où se trouvaient les receveurs lorsqu’il le lançait parce qu’il ne pouvait pas voir au-delà de la ligne offensive. Il était vraiment si petit.

Vezza a déclaré qu’il s’inquiétait de sa taille et de son poids, même si son frère aîné Ryan était naturellement un athlète plus grand. Matt Vezza a déclaré qu’il mesurait 5 pieds 6 pouces et 130 livres lors de sa première année. Ryan Vezza, un ailier serré de deuxième année à Albion College, pèse 6 pieds 2 pouces et 220 livres.

“[Ryan] a toujours été plus grand que moi dans les étapes », a déclaré Vezza. « J’étais tout petit. J’espérais grandir. J’avais besoin de cette poussée de croissance. J’avais tout ce dont j’avais besoin. Ma première année, j’étais trop petit pour affronter des enfants beaucoup plus gros. Cela m’a fait rivaliser. J’ai dû me battre pour tout ce que j’ai obtenu. J’ai toujours été un broyeur et je travaille très dur et je suis très compétitif. Lorsque la poussée de croissance s’est finalement produite, tout s’est mis en place pour moi.

Il l’a certainement fait – de façon historique.

Vezza a conclu une course prolifique de deux ans à la tête des Dukes, guidant le programme vers 12 victoires consécutives avant de perdre contre Loyola en demi-finale de classe 8A. Le Vezza de 6 pieds et 185 livres, le joueur de football de l’année 2022 de Suburban Life, a complété 152 des 242 passes pour 2 028 verges, 21 touchés et cinq interceptions.

John Starks/jstarks@dailyherald.com Matt Vezza de York garde le ballon pour un touché contre Palatine lors d’un match de football de quart de finale de classe 8A à Elmhurst le samedi 12 novembre 2022. (John Starks/John Starks)

Vezza était une menace multidimensionnelle, courant également 115 fois pour 637 verges et six touchés pour remporter le titre de joueur de l’année de la West Suburban Silver Conference.

Vezza l’a qualifié de course magique vers une carrière improbable, à la fois personnellement et individuellement.

“C’était incroyable, définitivement d’où nous avons commencé en tant que recrue quand nous étions 5-4 en équipe”, a-t-il déclaré. «Cette classe senior était spéciale pour arriver au point où nous l’avons fait. Nous nous sommes serrés les coudes en tant que groupe, nous nous sommes poussés les uns les autres et nous voulions gagner un championnat d’État. Nous avons échoué, mais nous avons fait des choses incroyables.

Il y a deux ans, Vezza a dû se battre pour la place de départ, remportant le poste en organisant une victoire de retour à Downers Grove North lors du quatrième match de sa saison junior.

Depuis lors, Vezza a contribué à déclencher un revirement remarquable, s’associant à une attaque solide et à une défense solide pour mener les Dukes à une course sans précédent dans l’histoire du programme qui a élevé la communauté d’Elmhurst. Vezza a déclaré qu’il avait vécu tant de moments mémorables sur le terrain, qu’il s’agisse de battre Glenbard West et d’un retour mémorable contre Oak Park-River Forest lors de sa saison junior ou d’éliminer Marist lors des séries éliminatoires cet automne.

Maintenant, après une carrière riche en victoires et en statistiques prodigieuses, Vezza est de retour dans une position familière : décompté. Vezza n’a qu’une seule division que je propose de Drake pour aller avec un mélange d’offres de division II et III. Il possède les éléments incorporels pour se démarquer au niveau supérieur, des compétences de passe et de course à une moyenne pondérée cumulative de 4,6 ainsi que des traits de leadership.

“Je suis très motivé pour devenir le meilleur joueur et la meilleure personne que je puisse être”, a déclaré Vezza. « Je sais que ça va être dur, mais je vais travailler dur jour après jour. Si vous avez de grands objectifs, ce sera parfois frustrant.