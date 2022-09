Le quart-arrière prospect Bard Vierneisel lance pour 376 verges lors de la victoire contre Barrington – Shaw Local

MT. PROSPECT – Ce fut une douce revanche pour Prospect vendredi.

Les Knights, qui ont perdu il y a deux saisons contre Barrington dans le match pour le titre de la Mid-Suburban League, ont rebondi avec une victoire convaincante de 52-20 contre les Broncos à Mt. Prospect vendredi soir.

“C’était génial d’être ici avec mes garçons”, a déclaré le receveur large de Prospect Frank Covey, qui était l’un des seuls joueurs de l’une ou l’autre équipe à participer à ce match pour le titre au printemps 2021. “Nous avons bien joué des deux côtés du ballon ce soir .”

Covey faisait partie d’un trio de joueurs de Prospect à afficher des statistiques stupéfiantes.

Il a eu neuf réceptions pour 168 verges et deux touchés. Le receveur large Jake Parisi a réussi six attrapés pour 148 verges et deux touchés. Il a également eu un touché précipité.

Les plus gros chiffres sont venus du quart-arrière Bard Vierneisel. Le senior, qui venait de battre un record scolaire de 452 verges et six touchés la semaine dernière, a suivi vendredi avec 376 verges et cinq touchés.

“C’est fou”, a déclaré Vierneisel. “Je ne sais pas d’où ça vient. Mes récepteurs font beaucoup et ma ligne a toujours mon dos.

Prospect (2-0) menaçait de s’enfuir avec le jeu en début de partie grâce au jeu de Parisi.

Les Knights ont pris une avance de 17-0 avec Parisi marquant une paire de touchés. Le premier était sur une course de 2 verges et le second sur une passe de 20 verges de Vierneisel. Entre les deux, Gavin Flanagan a lancé un panier de 33 verges.

Barrington (0-2) a fait ce qu’il a pu pour arrêter Covey. L’engagement du nord-ouest, jouant sous l’œil vigilant de l’entraîneur des receveurs larges Wildcat Dennis Springer, a réussi des touchés de 66 et 12 verges.

Barrington s’est rallié et a réussi à maintenir un déficit de 31-20 à la mi-temps. Dillon Fitzpatrick a eu une course de 12 verges, Payton Soske a eu une passe de touché de 26 verges à John Gurskis.

“Je suis extrêmement fier de la façon dont nous nous sommes battus”, a déclaré l’entraîneur de Barrington, Joe Sanchez. “C’est une très bonne équipe et très explosive. Nous aurions pu abandonner alors que nous étions menés 17-0 et nous ne l’avons pas fait.

Prospect a renforcé sa défense en seconde période.

Dirigés par Ben Schenkenfelder, Jack Berman, qui s’est engagé envers Navy et Conor Mitchell, les Knights ont blanchi les Broncos en seconde période, les retenant à 107 verges après la pause.

“J’étais vraiment content de la réponse de notre défensive”, a déclaré l’entraîneur des espoirs Dan DeBoeuf. “Je pense qu’ils ont très bien joué en deuxième mi-temps. “

Prospect a mis le match de côté avec un solide effort offensif. Vierneisel a lancé des passes de touché de 73 verges à Parisi et de 23 verges à Flanagan sur une passe swing. Flanagan marquerait également sur une passe de touché de 4 verges.

https://football.dailyherald.com/sports/20220902/prospect-gets-revenge-with-52-20-win-over-barrington