“Je pense que nous procédons au jour le jour”, a déclaré McVay lors d’une vidéoconférence avec les journalistes lundi. “Nous devons absolument mettre en place des plans d’urgence. Nous avons évidemment (le quart-arrière suppléant) Brett (Rypien) sur la liste, et il y a d’autres possibilités que nous allons explorer et sur lesquelles nous sommes en train de travailler. une fois que je serai avec vous aujourd’hui, les gars.

“Il a fait un excellent travail”, a déclaré McVay. “Je pense qu’il s’est amélioré. Il aborde chaque semaine avec une intentionnalité pour pouvoir vraiment dire : ‘Très bien, si ce sont les répétitions que je fais, comment puis-je m’améliorer ? Comment puis-je jouer dans le timing et le rythme’ ?’ Je pense qu’il a fait un excellent travail en imitant et en émulant le quarterback de l’équipe adverse, la cadence, toutes ces différentes choses. Mais je pense juste que la cohérence avec laquelle il a abordé son métier et l’intentionnalité lui ont permis de s’améliorer, et il a vraiment fait un excellent travail. beau travail avec ce rôle.”