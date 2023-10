Le quart-arrière des Raiders Jimmy Garoppolo exclu contre les Chargers

Jimmy Garoppolo a été exclu du match de dimanche contre les Chargers de Los Angeles en raison d’une commotion cérébrale, faisant du quart-arrière partant des Raiders de Las Vegas un mystère.

Le vétéran de 15 ans Brian Hoyer ou la recrue Aidan O’Connell débuteront à la place de Garoppolo, qui subit un protocole de commotion cérébrale après s’être blessé dimanche soir contre les Steelers de Pittsburgh. Les Raiders n’ont pas annoncé lequel obtiendrait le feu vert.

De plus, les Raiders ont annoncé que le demi de coin partant Nate Hobbs ne jouerait pas en raison d’une blessure à la cheville, et que le demi offensif Brandon Bolden n’a pas fait le voyage à Los Angeles pour des raisons personnelles. Bolden, cependant, se rendra seul à Los Angeles et devrait jouer.

L’entraîneur de Las Vegas, Josh McDaniels, s’est montré évasif lorsqu’on lui a demandé plus tôt dans la semaine quel quart-arrière il pourrait affronter contre les Chargers.

« Je pense que tout le monde va se préparer à partir, et je pense que parfois l’expérience est une bonne chose », a déclaré McDaniels. « Cela ne veut pas dire que cela va déterminer comment les choses vont se passer pour un joueur par rapport à un autre. Il y a beaucoup de gars qui n’ont pas beaucoup d’expérience et qui peuvent bien jouer parce qu’ils sont préparés, et ils le font. » C’est la bonne chose pour se préparer. En fin de compte, ce qui compte, c’est leur performance, pas depuis combien de temps ils sont dans la NFL ou combien de matchs ils ont joué ou quoi que ce soit d’autre. «

Hoyer et McDaniels retournent en Nouvelle-Angleterre lorsque le QB était le remplaçant de Tom Brady et que McDaniels était le coordinateur offensif des Patriots.

« J’ai été titulaire, j’ai été remplaçant », a déclaré Hoyer jeudi. « La mentalité est toujours de se préparer à jouer, puis de sortir et d’exécuter quand son nom est appelé. »

O’Connell a été repêché cette année au quatrième tour par Purdue et a connu une solide pré-saison. Il a complété 69,4 % de ses passes pour 482 verges, avec trois touchés et aucune interception en trois matchs préparatoires. Il en a lancé deux.

À un moment donné, surtout avec un repêchage riche en quarts l’année prochaine, les Raiders devront déterminer si O’Connell est leur QB du futur ou s’ils doivent chercher ailleurs. Cela pourrait être un facteur déterminant dans la décision de McDaniels quant au joueur à débuter.

Reportage de l’Associated Press.