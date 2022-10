Le quart-arrière des Lions Nathan Rourke en nomination pour deux prix individuels de la LCF – Kelowna Capital News

Une première moitié de saison exceptionnelle a valu au quart-arrière Nathan Rourke des nominations pour deux des meilleurs prix individuels de la LCF.

Le natif de Victoria a été nommé mercredi par les Lions de la Colombie-Britannique en tant que meilleur joueur canadien et joueur exceptionnel, lors du premier tour de scrutin mené par Football Reporters of Canada ainsi que par les neuf entraîneurs-chefs de la LCF.

Rourke, de Victoria, a guidé la Colombie-Britannique vers une fiche de 8-1 avant de subir une blessure au pied lors d’une victoire de 28-10 contre les Roughriders de la Saskatchewan le 19 août qui a nécessité une intervention chirurgicale. Rourke devrait revenir au centre pour les Lions lors de leur finale de saison régulière contre Winnipeg vendredi.

Rourke a été tout simplement sensationnel à sa première saison complète en tant que partant de la Colombie-Britannique. Il avait complété 248 passes sur 313 (79,2%) pour 3 281 verges avec 25 touchés et seulement 10 interceptions avant sa blessure.

Malgré son absence prolongée, Rourke est septième parmi les passeurs de la LCF et deuxième parmi les touchés. Ses six matchs de 300 verges ou plus par la passe sont toujours les meilleurs de la ligue.

Rourke a également couru pour 304 verges en 39 courses (moyenne de 7,8 verges) avec sept touchés. Les autres nominés des Lions incluent le demi défensif Garry Peters (joueur défensif), le joueur de ligne offensive Joel Figueroa (joueur de ligne), le botteur Sean Whyte (équipes spéciales) et le demi défensif Emmanuel Rugamba (recrue).

Les autres nominés doubles incluent le secondeur des Roughriders de la Saskatchewan Darnell Sankey (joueur, joueur défensif), le botteur des Tiger-Cats de Hamilton Seth Small (recrue, unités spéciales) et le joueur de ligne défensive d’Ottawa Lorenzo Mauldin IV (joueur, unanime comme joueur défensif).

Le joueur de ligne offensive d’Edmonton Mark Korte (joueur de ligne), le porteur de ballon de Calgary Ka’Deem Carey (joueur), le receveur de la Saskatchewan Kian Schaffer-Baker (Canadien) et le retourneur Mario Alford (équipes spéciales), le quart-arrière de Winnipeg Zach Collaros (dernier joueur par excellence de l’année, nommé à nouveau comme meilleur joueur) et le receveur Dalton Schoen (recrue), le joueur de ligne offensive de Hamilton Brandon Revenberg (joueur de ligne), le secondeur de Toronto Wynton McManis (joueur défensif), le joueur de ligne offensive d’Ottawa Jacob Ruby (joueur de ligne), le receveur de Montréal Eugene Lewis ( joueur), le demi défensif Adarius Pickett (joueur défensif) et le receveur Tyson Philpot (recrue).

Les finalistes de la division seront nommés jeudi prochain.

BC LionsCFL