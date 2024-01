Le quart-arrière des Houston Texans, CJ Stroud, s’appuie sur la foi après la première sortie des séries éliminatoires

BALTIMORE – De nombreux athlètes remarquables ont cette chose qui les motive tout au long de leur carrière lorsqu’ils recherchent la victoire.

Pour le quart-arrière Tom Brady, il a été sélectionné 199e au total lors du repêchage de la NFL. Pour le quart-arrière Aaron Rodgers, il n’était pas repêché en premier. Pour la légende de la NBA Michael Jordan… c’était beaucoup de choses.

Pour le quart-arrière recrue des Houston Texans, CJ Stroud, il pourrait être motivé par des positions au repêchage, des affronts personnels ou simplement un désir général de gagner. Mais il est également motivé par sa foi, sur laquelle il comptera après la défaite de son équipe 34-10 contre les Ravens de Baltimore lors de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL, samedi.

“C’est sur cela que je m’appuie contre vents et marées”, a déclaré Stroud à propos de sa foi chrétienne après le match. “Je sais que je suis bouleversé en ce moment, mais je suis vraiment heureux de repenser à cette année, à cette opportunité que nous avons eue aujourd’hui de jouer devant des millions de personnes.”

Le quart-arrière des Houston Texans CJ Stroud lance une passe lors du match contre les Ravens de Baltimore au stade M&T Bank le 20 janvier à Baltimore. Lauren Leigh Bacho/Getty Images

Même si Stroud n’a pas mené les Texans sur un seul touché samedi – le seul touché a eu lieu lors d’un retour de botté de dégagement au deuxième quart – il était le même quart-arrière posé et inébranlable qu’il avait été toute la saison. Il a complété 19 des 33 passes pour 175 verges, mais n’a pas commis les erreurs typiques attendues d’une recrue débutant à son deuxième match en séries éliminatoires : aucune interception, aucun échappé et Stroud n’a jamais été limogé malgré la pression.

Stroud a sans doute dominé son homologue, Lamar Jackson, en première mi-temps, qui s’est terminée par un match nul 10-10.

Avec un jeu de course pratiquement inexistant (12 courses pour seulement 31 verges), c’était Stroud qui esquivait les défenseurs, s’échappait de la poche, attendait le temps que ses receveurs s’ouvrent et se connectait sur plusieurs troisièmes essais pour prolonger les entraînements.

Stroud a maintenu son sang-froid jusqu’à ce que le match soit hors de portée, semblant rarement ébranlé même si les Texans ont commis des erreurs coûteuses: plusieurs passes abandonnées, un panier de 47 verges manqué par le botteur Ka’imi Fairbairn à la fin du deuxième quart-temps, et 11 pénalités qui ont coûté 70 yards à l’équipe (les Ravens n’ont commis que trois pénalités pour 15 yards). Jackson, en revanche, pouvait être vu visiblement frustré par ses coéquipiers avant la mi-temps, levant les mains lorsque des erreurs étaient commises.

“Ce serait inapproprié si je le disais”, a déclaré Jackson, faisant référence à ce qu’il a dit à ses coéquipiers lors de son discours à la mi-temps.

Mais le sang-froid de Stroud était cohérent avec la façon dont il a dirigé toute la saison une équipe qui, selon ESPN, ne gagnerait que sept matchs pour un score de 10-7 et une couronne de l’AFC Sud, sans parler de la défaite 45-14 qu’il a contribué à infliger aux Browns de Cleveland. au premier tour des séries éliminatoires le 13 janvier.

Que ce soit samedi ou n’importe quel nombre de matchs cette saison, y compris cette pièce contre les Bengals de Cincinnati – Stroud a montré le genre d’équilibre à la Brady qui vous fait penser au Super Bowl. À maintes reprises, Stroud a été confronté à des scénarios dans lesquels un titulaire de première année – sans parler d’une recrue – devrait faiblir, et il ne l’a pas fait.

“Fier de lui, fier de sa détermination, de sa confiance tout au long de l’année”, a déclaré l’entraîneur-chef des Texans DeMeco Ryans à propos de Stroud, qui a terminé la saison régulière avec 4 108 verges par la passe et 26 touchés au total. « C’est lui qui a brisé notre équipe, il est le leader de notre équipe et je suis très fier de lui, fier de la façon dont il a grandi en tant que joueur et en tant que leader. C’est amusant à regarder. Un jeune homme vraiment génial, et il n’y a aucune limite pour lui et ce qu’il peut faire dans sa carrière.

Le quarterback des Houston Texans CJ Stroud (à gauche) et le safety des Baltimore Ravens Geno Stone (à droite) parlent après le match de la division de l’AFC au M&T Bank Stadium le 20 janvier à Baltimore. Kara Durrette/Getty Images

Moins d’une heure après le coup de sifflet final, Stroud a déclaré qu’il était difficile de dire si cette saison avait finalement été un succès, étant donné qu’à l’université, une défaite pouvait être considérée comme un échec. Mais il ne veut pas insister sur le négatif.

“Nous [came] en bref, donc vous ne pouvez pas regarder en arrière en disant : « Bon sang, nous ne faisons rien de spécial », vous devez bien sûr vraiment regarder en arrière et sourire tout au long de tout », a-t-il déclaré. «Mais en même temps, c’est comme ‘Dang, mec, et si ?’ C’est le pire sentiment, juste avoir des regrets. Et si je faisais ça ? Et si je faisais ça ? Juste des expériences d’apprentissage.

Cette saison a beaucoup testé et appris Stroud, mais il a déclaré que c’était sa foi qui l’avait guidé tout au long, quelles que soient les victoires et les défaites.

“Je suis tout simplement béni par les gars avec qui je m’aligne chaque semaine cette année, et je suis vraiment, vraiment reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu’il m’a apporté”, a-t-il déclaré. “J’ai grandi en tant que personne et en tant qu’homme de Dieu de différentes manières, donc je suis vraiment béni pour cela.”

La saison des Texans ne s’est pas terminée par une place surprise au Super Bowl, mais elle a montré au monde de quoi Stroud est capable en tant que l’une des stars en herbe de la ligue. Ce n’est pas un hasard, pas un gadget, pas de chance. Stroud est vraiment bon.

La défaite de samedi n’aura pas d’impact durable là-dessus.

“Je suis vraiment très reconnaissant envers Dieu pour toutes les opportunités qu’il m’a offertes”, a déclaré Stroud. “Je vais juste m’appuyer sur lui, et je sais que ce n’est pas la fin pour moi, c’est plus de football pour moi de jouer et je suis juste excité pour ça.”