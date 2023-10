Le quart-arrière des Giants Daniel Jones s’entraîne pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au cou

EAST RUTHERFORD, NJ : Le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones s’est entraîné mercredi pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au cou à Miami, mais son statut pour le match de ce week-end contre Washington reste incertain car il n’a pas été autorisé à entrer en contact.

Jones a lancé avec les autres quarts lors des entraînements individuels, mais Tyrod Taylor, qui a débuté lors de la défaite 14-9 contre les Bills la semaine dernière, a géré les clichés alors que les Giants (1-5) commençaient à se préparer à accueillir les Commanders (3-3) dimanche. .

L’entraîneur Brian Daboll a qualifié Jones de limité dans son long rapport de blessure.

Jones, qui a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans en mars, a déclaré qu’il lançait depuis quelques jours et qu’il se sentait bien. Le choix n ° 6 du repêchage de 2019 a déclaré que son cou se sentait mieux, mais il n’a pas été autorisé par le personnel médical à entrer en contact.

Jones a confirmé qu’il souffrait de douleurs à l’épaule gauche et au cou après avoir été blessé lors d’un sac au quatrième quart contre les Dolphins. Il a dit qu’il était sur le point de ne plus avoir de symptômes.

Le souci serait de revenir trop tôt et d’aggraver la blessure.

« Je veux évidemment être extrêmement, extrêmement mauvais », a déclaré Jones. «Je veux être là pour l’équipe et être sur le terrain. C’est certainement ce que je ressens. Mais je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain et tout ce que je peux pour aider.

Taylor, 34 ans, se concentre sur sa préparation à jouer dimanche, affirmant que le choix appartient aux entraîneurs et au personnel d’entraînement.

« Je pense que j’ai bien fait certaines choses », a déclaré Taylor à propos de sa performance dimanche soir dernier, « mais il y a toujours de la place pour grandir et comme je l’ai dit, en tant que quart-arrière, vous êtes jugé sur beaucoup de choses, mais en fin de compte , les victoires et les défaites sont ce qui compte.

Taylor a admis qu’il avait commis une erreur lors d’un jeu de passe contre les Bills 1 avec 14 secondes à jouer en première mi-temps. Saquon Barkley a été arrêté lors d’une course et les Giants n’ont jamais obtenu un autre jeu. Il a dit qu’il avait mis le jeu derrière lui à la mi-temps.

Le match s’est terminé lorsque la passe de Taylor à Darren Waller des Bills 1 est tombée incomplète. Il est apparu que Buffalo aurait pu être signalé comme tenant défensif, mais aucune pénalité n’a été prononcée.

« Nous nous sommes mis en position de descendre et de gagner le match lors du dernier drive », a déclaré Taylor. « C’est quelque chose dont il faut apprendre, avancer, devenir meilleur en tant que personne et en tant que joueur. »

Waller a déclaré qu’il y avait eu un contact pendant la pièce.

«Ouais, je comprends pourquoi. Je l’ai regardé », a-t-il déclaré mercredi. «Je me suis dit ‘Mec, j’aurais aimé que ça se passe différemment.’ Mais c’est ce qui s’est passé sur le terrain, et c’est parfois comme ça.

REMARQUES : Les Giants comptaient 15 joueurs sur leur rapport de blessure, dont cinq qui ne se sont pas entraînés – LT Andrew Thomas (ischio-jambiers), RT Evan Neal (cheville), WR Wan’Dale Robinson (entretien du genou), T Matt Peart (épaule) et C John Michael Schmitz. … Justin Pugh, qui a été inscrit dans l’équipe d’entraînement avant le match de Miami, a été inscrit sur la liste active après avoir joué chaque jeu offensif. Il a commencé comme garde gauche et est passé au tacle gauche après que Josh Ezeudu ait quitté le match avec une entorse à l’orteil. New York a renoncé au remplaçant TE Lawrence Cager pour faire de la place à Pugh.

