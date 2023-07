Le quart-arrière des étalons de Birmingham, Alex McGough, nommé MVP de l’USFL

Alex McGough est intervenu au poste de quart-arrière pour les étalons de Birmingham lorsque le partant J’Mar Smith a été blessé lors de la semaine 1. Il a mené les étalons à une saison régulière de 8-2 et à un championnat de la division sud, et maintenant il a une chance de ramener à la maison le grand trophée d’argent lorsque ses étalons affronteront les Maulers de Pittsburgh lors du match de championnat de l’USFL samedi (20 h HE sur NBC).

Et maintenant, à la suite de ces réalisations remarquables, McGough a été nommé MVP de l’USFL.

« Dans l’une des saisons les plus accomplies de l’histoire du football professionnel de printemps où [McGough] a représenté un record de l’USFL moderne de 25 touchés en seulement 10 matchs, nous sommes fiers d’annoncer que le quart-arrière des Birmingham Stallions Alex McGough est le joueur le plus utile de l’USFL en 2023 », a déclaré vendredi Daryl Johnston, président des opérations football.

Après que Johnston ait nommé McGough MVP, il a ensuite annoncé que le joueur de ligne défensive des Michigan Panthers Ethan Westbrooks était le sportif USFL de l’année 2023. Le prix du sportif de l’année récompense un joueur qui a le mieux fait preuve d’excellence sur le terrain et d’un engagement envers le service à la communauté.

Westbrooks, un joueur de 32 ans avec une expérience de la NFL, s’est concentré sur la sensibilisation des jeunes dans la région du Grand Detroit pendant la saison, passant du temps avec Detroit PAL, un partenariat à but non lucratif avec le département de police de Detroit et des bénévoles communautaires qui aident les jeunes à trouver leur grandeur grâce à des programmes sportifs et d’enrichissement.

« Nous sommes honorés de nommer le joueur de ligne défensive des Panthers du Michigan Ethan Westbrooks comme sportif de l’année 2023 de l’USFL », a déclaré Johnston. « Nous ne pourrions pas être plus fiers de nos huit équipes nominées, et nous sommes reconnaissants à tous nos joueurs qui se sont portés volontaires pour servir dans nos communautés USFL et ont démontré cet esprit de championnat sur et en dehors du terrain. »

Quant à McGough, le jeu stellaire de la seconde moitié de la saison a essentiellement transformé la course MVP en une compétition individuelle.

Au cours de 10 matchs de saison régulière, McGough a contribué à donner aux champions en titre la meilleure attaque globale de la ligue, représentant personnellement 2507 verges au total tout en représentant également 78,1% (25 sur 32) des touchés offensifs de Birmingham.

Premier choix des Stallions en 2022, McGough a commencé la saison dernière en tant que partant, mais a été blessé lors du match d’ouverture. Il n’a pratiquement pas revu le terrain avant le match de championnat à Canton, lorsque le partant Smith a été blessé. McGough est sorti du banc et a mené les Stallions à la victoire pour remporter le titre USFL. En 2023, les rôles se sont inversés. Smith était le partant, mais après avoir été blessé lors du premier match, McGough est sorti du banc et a commencé le reste du chemin.

L’ancienne star de la FIU a complété 67,4% de ses passes pour 2 105 verges et a établi des records modernes de l’USFL avec 20 lancers de touché et une cote QBR de 108,3. McGough s’est également avéré être un brouilleur insaisissable, se précipitant pour 403 verges et cinq touchés en 70 courses, un paquet difficile à arrêter pour les défenses adverses.

Alors que les récompenses de l’USFL ne comptent que pour la saison régulière, McGough a maintenu l’élan dans les séries éliminatoires. Dans le championnat de la division sud, il a inscrit cinq touchés contre les New Orleans Breakers tout en menant les Stallions à 47 points, un record à l’ère moderne de l’USFL.

McGough devient le premier étalon à remporter le titre de MVP de l’USFL et le premier quart-arrière à être honoré depuis 1984, lorsque Jim Kelly des Houston Gamblers a remporté le prix :

LES JOUEURS LES PLUS VALABLES DE L’USFL

1983: RB Kelvin Bryant, étoiles de Philadelphie

1984 : QB Jim Kelly, Joueurs de Houston

1985 : RB Herschel Walker, généraux du New Jersey

2022 : WR KaVontae Turpin, Généraux du New Jersey

2023 : QB Alex McGough, Étalons de Birmingham

MVP de l’année dernière, Turpin, un meneur de jeu en tant que receveur large et retourneur de coups de pied, a signé avec les Cowboys de Dallas de la NFL en route vers une saison de Pro Bowl.