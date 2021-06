Baker Mayfield entame sa deuxième saison dans l’offensive de Kevin Stefanski. (PA)

Avec tout le reste, Baker Mayfield pratique la patience cet été.

Le quart-arrière des Cleveland Browns, dont la solide saison 2020 a apparemment mis fin à tout débat sur sa capacité à diriger la franchise à long terme, a déclaré mercredi qu’il n’était pas pressé d’obtenir une prolongation de contrat.

« J’essaie juste de gagner des matchs, a déclaré Mayfield avant l’entraînement. Cela se débrouillera tout seul. »

L’option de contrat de cinquième année de Mayfield d’une valeur de 18,8 millions de dollars a été reprise en avril par les Browns, qui envisagent maintenant de l’enfermer au-delà de la saison 2022.

L’équipe a plusieurs autres accords à long terme à considérer, avec le porteur de ballon Nick Chubb, le demi de coin Denzel Ward et le gardien Wyatt Teller, tous éligibles pour des prolongations.

Mayfield a rebondi après une deuxième année fragile dans la NFL en menant les Browns la saison dernière à leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2003. Il a trouvé son rythme après la semaine de congé de Cleveland et a terminé avec 26 passes de touché et huit interceptions en saison régulière.

Dans le match Wild Card, Mayfield a lancé trois passes de touché alors que les Browns ont assommé les Steelers de Pittsburgh pour leur première victoire en séries éliminatoires depuis 1994.

Les attentes sont encore plus élevées à Cleveland cette saison, et Mayfield a déclaré qu’il ne laisserait pas son avenir ou les plans des Browns devenir une distraction. Il laisse les agents Jack et Tom Mills s’occuper de ses affaires.

« Je n’essaie pas de trop en nourrir parce que cela me fait perdre du temps, de l’énergie et du processus de réflexion sur des choses que je ne contrôle pas en ce moment », a déclaré Mayfield. « Alors je vais gérer ce que je peux contrôler. »

Les Browns ont choisi Mayfield avec le choix général n ° 1 en 2018, et ont suivi la sélection en prenant Ward au n ° 4 et Chubb à 35. Mayfield aimerait que le trio reste lié pendant longtemps.

« De toute évidence, ces gars sont d’excellents coéquipiers, tous venant ici ensemble à peu près au même moment », a déclaré Mayfield. « Ce serait très spécial. Mais c’est l’une de ces choses, je pense que tout arrive pour une raison et cela se gérera tout seul. Je suis juste inquiet de gagner. »

Avec la star des Ravens QB Lamar Jackson (MVP en 2019) et le starter du Bills Pro Bowl Josh Allen également éligibles pour des extensions, il sera intéressant de voir quelle équipe signe son quart-arrière en premier et place peut-être la barre pour les autres.

Mayfield insiste sur le fait qu’il ne se concentre pas sur le moment d’un éventuel accord ou sur ce que Jackson ou Allen pourraient obtenir.

« J’ai parié sur moi toute ma vie », a-t-il déclaré. « Je l’ai toujours pris un jour à la fois et un jeu à la fois. Je ne vais pas le gérer différemment maintenant. »

Pour la première fois depuis qu’il a rejoint les Browns, Mayfield a une continuité.

Il en est à sa deuxième saison avec l’entraîneur Kevin Stefanski, son troisième entraîneur en quatre saisons, il n’a donc pas à apprendre un nouveau livre de jeu, et le duo a établi une relation de travail qui continue de se développer.

Mayfield n’a pas assisté aux récents entraînements volontaires des Browns, choisissant de s’entraîner seul avec Odell Beckham Jr., Jarvis Landry et d’autres chez lui à Austin, au Texas. Mais après deux entraînements en minicamp, Stefanski a été impressionné.

5:49 Faits saillants des Browns de Cleveland contre les Chiefs de Kansas City lors de la ronde divisionnaire de l’AFC. Faits saillants des Browns de Cleveland contre les Chiefs de Kansas City lors de la ronde divisionnaire de l’AFC.

« Il lance très bien le ballon », a déclaré Stefanski après l’entraînement de mercredi. « À tout moment, pour n’importe quel joueur, lorsque vous êtes à l’aise dans ce que vous faites, vous pouvez le lâcher, et en particulier dans le cas de Bakers, je pense que c’est vrai.

« La deuxième année de ce système pour Baker, vous espérez qu’il existe un niveau de confort où son jeu se déroule rapidement, le traitement se fait rapidement. »

On a demandé à Mayfield s’il était convaincu que quelque chose serait réglé cet été, si une prolongation n’est qu’une question de temps.

« Tout arrive pour une raison », a-t-il déclaré. « Je pense que les jetons tomberont là où ils sont censés le faire. Je suis préoccupé par le fait de gagner et c’est ce dont tout le monde dans ce bâtiment doit se préoccuper.

« Cela ne veut pas dire que personne ne l’est, mais la préoccupation en ce moment est de gagner et de construire une base solide pour la saison. »

Le gardien du Pro Bowl Joel Bitonio a déclaré que la performance de Mayfield la saison dernière avait mis fin à tout doute quant à savoir s’il était un quart de franchise.

« Depuis qu’il est ici, j’ai toujours eu une très grande estime pour lui », a déclaré Bitonio. « Il a toujours été un excellent coéquipier pour moi et ce qu’il a montré sur le terrain de football, les points positifs l’emportent de loin sur les points négatifs. Je pense qu’il continuera simplement à prendre ces mesures et à s’améliorer. »