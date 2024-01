Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, est de retour dans le Super Bowl et ne pourra jamais être compté – Andscape

BALTIMORE – L’appelant avait prévu d’entamer une discussion approfondie sur la confrontation entre le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, et le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

Cependant, en répondant au téléphone après la victoire 17-10 des Chiefs, le légendaire passeur Doug Williams a pris les commandes comme il le faisait il y a longtemps en opérant dans la poche.

“Permettez-moi de dire toi quelque chose : vous ne pouvez jamais – et je veux dire jamais – compter sur Patrick Mahomes », a déclaré Williams à Andscape dimanche soir. «Toutes ces discussions sur ce que les Chiefs n’ont pas fait cette saison… cela n’a tout simplement pas d’importance pour lui. Tout ce qui parle du [problems with] L’offense des chefs. Mec, Patrick ne s’inquiète pas de tout ça. Patrick est le gars le plus cool que vous ayez jamais rencontré.

“Et vous combinez cela avec combien Patrick aime ce jeu, et je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment le football comme Patrick, et vous avez le gars parfait pour vous diriger, peu importe ce qui se passe au cours d’une saison, un jeu ou un quart. Vraiment à tout moment. Si vous excluez Patrick Mahomes, mec, vous faites une très grosse erreur. Nous dégageons ?

Cristal.

Encore une fois, le meilleur joueur de la NFL a donné tort aux sceptiques en menant les Chiefs à leur quatrième participation au Super Bowl au cours des cinq dernières saisons. Dans l’histoire de la NFL, les deux seules autres franchises à avoir accompli cet exploit sont les New England Patriots (apparitions au Super Bowl en 2015, 2017-19) et les Buffalo Bills (1990-93).

Alors qu’il se tenait sur une autre scène de fortune avec le logo du champion de l’AFC derrière lui, Mahomes est apparu chez lui.

“Je savais que sur la route, tout irait bien”, a déclaré Mahomes, qui avec 14 victoires en séries éliminatoires mène tous les quarts actifs. “Nous avons beaucoup de chiens dans ce vestiaire.”

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes (à droite) s’entretient avec le joueur de ligne défensive des Ravens de Baltimore Justin Madubuike (à gauche) après le match de championnat de l’AFC au stade M&T Bank le 28 janvier à Baltimore. Patrick Smith/Getty Images

Mahomes a surpassé son homologue superstar Jackson (plus d’informations sur lui dans un instant), complétant 30 des 39 passes pour 241 verges par la passe et un touché sans interception sur le terrain de Baltimore. Généralement superbe dans le jeu de passes intermédiaire, Mahomes s’est connecté avec l’ailier rapproché Travis Kelce 11 fois pour 116 verges, dont un touché de 19 verges au premier quart.

Avec 2:19 à jouer au quatrième quart, les Chiefs sur leur ligne de 46 verges et en mesure de terminer le match, Mahomes s’est connecté avec le receveur large Marquez Valdes-Scantling sur une passe profonde au milieu du terrain pour un 32. -gain de verge. Sur la ligne des 22 verges de Baltimore, les Chiefs sont entrés dans la « Formation de la Victoire ».

Mahomes s’est agenouillé trois fois pour épuiser le chronomètre de jeu, éliminer l’équipe avec le meilleur bilan de la NFL au cours de la saison régulière et envoyer les champions en titre du Super Bowl au Super Bowl LVII contre les 49ers de San Francisco. Williams est un grand fan du succès de longue date des Chiefs.

“Pour Patrick, le Super Bowl est désormais comme un match de saison régulière”, a déclaré Williams, le premier quart-arrière noir à débuter le Super Bowl et à remporter le prix MVP du match. « S’il n’atteint pas le Super Bowl, c’est comme si la saison était une déception pour lui.

« C’est ainsi qu’il aborde les choses. Et quand tu penses à ce qu’ils [the Chiefs] depuis que Patrick a commencé, vous pouvez voir pourquoi il pense ainsi. Et ce qui est vraiment important, il est c’est la raison pour laquelle tous les gars de cette équipe pensent de cette façon aussi.

Pour la sixième saison consécutive avec Mahomes comme signaleur de départ, les Chiefs ont atteint le match de championnat de l’AFC. La seule séquence plus longue est la remarquable série de huit consécutives des Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2011 à 2018.

Et cela ne fait aucun doute : Mahomes a fait de son mieux pour diriger le championnat de l’AFC cette saison.

Les Chiefs ont mené la NFL dans les passes abandonnées. Souvent, leur attaque autrefois puissante s’est arrêtée. De plus, pour la première fois sous l’ère Mahomes, les Chiefs ont pris la route en séries éliminatoires. Eh bien, en quelque sorte.

Depuis que le passeur intronisé au Temple de la renommée est devenu leur partant, les Chiefs ont participé à trois matchs éliminatoires loin de leur terrain : tous dans le cadre du Super Bowl, qui est considéré comme un site neutre.

Au cours des éliminatoires de la division de l’AFC, les Chiefs se sont rendus à Orchard Park, New York, pour affronter les Bills de Buffalo, alors en plein essor. Score final : Chefs 27, Bills 24.

Selon de nombreux observateurs de la NFL – et notamment ceux qui soutiennent les Ravens – la défense du titre des Chiefs se terminerait dimanche sur un terrain mouillé au M&T Bank Stadium. Bien sûr, ce n’était pas un discours insensé.

Non seulement les Ravens avaient le meilleur bilan de la ligue, mais ils étaient également classés premiers défensivement et, plus important encore, ils avaient Jackson.

L’ailier défensif des Chiefs de Kansas City, Charles Omenihu (à gauche), frappe le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson (à droite), provoquant un échappé lors de la première moitié d’un match de championnat de l’AFC, le 28 janvier à Baltimore. Alex Brandon/AP Photo

Jackson, le plus grand quarterback à double menace de l’histoire de la NFL, devrait remporter le prix MVP de l’Associated Press pour la deuxième fois au cours de ses six premières saisons. Les seuls joueurs à gagner un deuxième prix MVP avant d’avoir 28 ans sont Jim Brown (22 ans), Brett Favre (27 ans) et Mahomes.

Jackson, qui a continué à se développer en tant que passeur de poche depuis son entrée dans la ligue, a réalisé un record personnel de 67,2 % de ses passes cette saison, en route pour être sélectionné dans la première équipe All-Pro pour la deuxième fois de sa carrière. Selon les fans des Ravens, ce serait l’année pour Jackson de mener l’équipe au Super Bowl et de faire taire ses critiques.

Une fois de plus, cependant, Jackson et les Ravens se demanderont ce qui aurait pu se passer. Pour la deuxième fois en cinq saisons en tant qu’équipe tête de série de l’AFC, les Ravens n’ont pas réussi à atteindre le Super Bowl.

Le fait est que Jackson n’a pas bien joué dimanche contre les Chiefs.

Après que les Chiefs aient pris l’avantage 14-7 sur un touché de 2 verges par le porteur de ballon Isiah Pacheco au début du deuxième quart, Jackson a tâtonné alors qu’il était limogé par l’ailier défensif des Chiefs Charles Omenihu et les Chiefs ont récupéré le ballon.

Avec moins de 7 minutes à jouer et les Ravens traînaient par 10, ils ont déplacé le ballon de leur ligne de 1 mètre vers les 25 des Chiefs. Puis, inexplicablement, Jackson a tenté de se connecter avec l’ailier rapproché Isaiah Likely, qui était triple couvert dans la zone des buts. La sécurité des chefs Deon Bush a intercepté la passe.

Dans l’ensemble, Jackson n’a complété que 20 des 37 passes avec les deux revirements. Bien qu’il ait réussi une passe de touché de 32 verges au recrue Zay Flowers et ait terminé avec 272 verges par la passe, Jackson n’était pas vif. Pendant la majeure partie du match, Jackson a été tenu en échec par la formidable défense des Chiefs, qui a terminé deuxième derrière les Ravens pour le nombre de points alloués par match.

Pour être juste envers Jackson, les Ravens ont également perdu leur sang-froid et ont commis de nombreuses pénalités stupides. Au début du quatrième quart-temps, Flowers a tâté en entrant dans la zone des buts et les Chiefs ont récupéré le ballon.

“Maintenant, tout cela ne dépendait pas de Lamar”, a déclaré Williams. « Les Ravens n’ont pas gardé leur sang-froid. Ce n’est pas sur Lamar. Je suis heureux pour Patrick, mais je me sens horrible pour Lamar.

« Le fait est que lorsque vous êtes quarterback, vous comprenez ce que c’est. Vous comprenez comment vous serez considéré si votre équipe ne gagne pas. Et affronter Patrick à tout moment et surtout en séries éliminatoires, eh bien, ce n’est jamais facile.

Pour un quarterback, essayer de battre Mahomes à cette période de l’année est aussi difficile que possible. Demandez simplement à Jackson.