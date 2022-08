Le quart-arrière des chefs du Temple de la renommée, Len Dawson, décède à 87 ans

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Le quart-arrière du Temple de la renommée Len Dawson, dont la fanfaronnade indubitable en aidant les Chiefs de Kansas City à remporter leur premier titre au Super Bowl lui a valu le surnom de «Lenny the Cool», est décédé mercredi. Il avait 87 ans.

La famille de Dawson a annoncé sa mort dans une déclaration via KMBC, la chaîne de télévision basée à Kansas City où il a joué dans sa deuxième carrière en tant que diffuseur. Aucune cause n’a été donnée, bien que Dawson soit en mauvaise santé depuis des années.

“Avec sa femme Linda à ses côtés, c’est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de notre bien-aimé Len Dawson”, indique le communiqué de la famille. “C’était un mari, un père, un frère et un ami merveilleux. Len a toujours été reconnaissant et plusieurs fois submergé par les innombrables liens qu’il a tissés au cours de sa carrière dans le football et la diffusion.

MVP de la victoire des Chiefs sur les Vikings en janvier 1970, Dawson était entré en soins palliatifs le 12 août.

“Il aimait Kansas City”, a déclaré sa famille, “et peu importe où ses voyages l’ont emmené, il avait hâte de rentrer chez lui.”

Dawson a personnifié les Chiefs presque dès le début, lorsque le suave hors concours de Purdue a perdu des emplois de départ à Pittsburgh et Cleveland et a atterri avec la franchise naissante, alors située à Dallas. Là, Dawson a retrouvé Hank Stram, qui avait été assistant des Chaudronniers, et ensemble, ils ont changé à jamais la franchise.

L’entraîneur et le quart-arrière ont remporté ensemble le championnat de l’AFL en 1962, leur première année ensemble, et sont devenus de véritables stars l’année suivante, lorsque le fondateur du club, Lamar Hunt, a déplacé l’équipe à Kansas City et l’a rebaptisée Chiefs.

Ils ont ensuite remporté deux autres titres de l’AFL, l’un en 1966 lorsqu’ils ont perdu contre les Packers lors du premier Super Bowl, et l’autre en 1969, lorsque Dawson est revenu d’une blessure pour aider à battre les Vikings au Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans.

“En repensant à ma carrière, j’ai été béni pour ce que j’ai eu l’occasion de faire”, a déclaré Dawson à l’Associated Press en 2017, peu de temps après avoir annoncé sa retraite de sa deuxième carrière en tant que diffuseur du Temple de la renommée.

“Je n’aurais pas pu accomplir autant sans mes coéquipiers et collègues, et je suis reconnaissant pour chacun d’eux.”

Dawson est toujours resté une figure bien-aimée à Kansas City, même s’il a réduit ses apparitions publiques il y a plusieurs années lorsque sa santé a commencé à lui faire défaut. Mais il a toujours eu du temps pour les fans, qu’il s’agisse d’une photographie ou d’une signature, cette dernière souvent sur une photo emblématique en noir et blanc de la mi-temps de ce premier Super Bowl : le quart-arrière épuisé, uniforme blanc couvert de boue, assis sur un pliage chaise avec une cigarette à la bouche et une bouteille de Fresca à ses pieds.

Il a parfaitement capturé un moment et un lieu. Et cela a parfaitement capturé un homme qui incarnait l’équilibre et la confiance en soi.

“À côté de mon père, peu de gens ont eu un impact plus durable sur les Chiefs de Kansas City que Len Dawson”, a déclaré le propriétaire des Chiefs, Clark Hunt, il y a quelques années. “Au cours d’une carrière légendaire, d’abord en tant que joueur et plus tard en tant que diffuseur, Len a fait partie de chaque moment majeur de l’histoire de la franchise.”

Dawson est né le 20 juin 1935, le neuvième des 11 enfants qui remplissaient la maison de James et Annie Dawson dans la ville de fabrication de cols bleus d’ Alliance, Ohio . Il était un athlète de trois sports à Alliance High School, établissant des records de football et de basket-ball, et a transformé son succès sur le gril en une offre de bourse de Purdue.

Là, Dawson a mené la NCAA dans l’efficacité des passes en deuxième année tout en jouant la défense et les coups de pied, et il a aidé à diriger une surprise mémorable de Notre Dame au cours de cette saison 1954. À la fin de sa carrière universitaire, Dawson avait lancé plus de 3 000 verges, bien qu’il ait joué à une époque qui favorisait le football au sol.

Dawson a été choisi par les Steelers au premier tour du repêchage de 1957, mais il a fini par monter sur le banc derrière Earl Morrall en tant que recrue, puis n’a pas réussi à battre Bobby Layne pour son travail de départ la saison suivante. Les Steelers l’ont finalement échangé aux Browns, où Dawson n’a pas pu battre Milt Plum pour le poste et a été libéré.

L’une des grandes déceptions de la carrière de Dawson a fini par être l’une des meilleures choses qui lui soient jamais arrivées.

Avec une liberté retrouvée de signer n’importe où, Dawson a sauté vers l’AFL parvenue et les Texans, attiré en partie par la chance de jouer pour l’un de ses anciens entraîneurs à Purdue. Stram a enfin pu puiser dans son talent, aidant Dawson à devenir rapidement l’un des passeurs prolifiques de la ligue alors que les Texans sont allés 11-3 et ont remporté le premier des trois championnats.

Le deuxième est survenu en 1966, lorsque Dawson a mené les Chiefs à un record de 11-2-1 et à une défaite de 31-7 des Bills dans le match pour le titre de l’AFL. Cela a valu aux Chiefs la chance d’affronter les puissants Packers de Green Bay – et l’entraîneur Vince Lombardi – lors du premier Super Bowl, où Dawson a lancé pour 210 verges et un touché dans une défaite 35-10.

C’est cependant la saison 1969 qui s’est avérée la plus mémorable de la carrière de Dawson. Il a subi une grave blessure au genou contre les Patriots lors de la semaine 2, l’obligeant à rater les cinq prochains matchs, mais s’est déchiré une fois de retour sur le terrain. Dawson a mené les Chiefs à des victoires sur le champion en titre Jets et son rival amer Raiders pour atteindre ce qui serait le dernier Super Bowl avant la fusion AFL-NFL, où il a lancé pour 142 verges et un score dans un triomphe 23-7.

“C’était écrasant”, a déclaré Dawson par la suite. “C’est juste, vous savez comment ce soulagement vient avec vous savez que c’est fini, et nous avons réussi? C’est le sentiment que j’ai eu en sortant du terrain. »

Dawson a continué à jouer pendant six saisons supplémentaires à Kansas City, établissant de nombreux records de franchise jusqu’à l’arrivée d’un jeune nommé Patrick Mahomes, avant de raccrocher son casque après la saison 1975.

En cours de route, Dawson a transformé ce qui a commencé comme un coup publicitaire en une deuxième carrière dans la radiodiffusion.

En 1966, le directeur général des Chiefs de l’époque, Jack Steadman, voulait obtenir un soutien pour la franchise à Kansas City et a convaincu Dawson d’ancrer un segment sportif dans les nouvelles du soir. Son charisme naturel et son style folklorique ont fait de Dawson un naturel. Il s’est tourné vers la télévision et la radio à plein temps après la fin de sa carrière de joueur.

Dawson a continué à travailler à la télévision locale pendant plusieurs décennies, ajoutant des analyses de jeux pour NBC de 1977 à 1982 et animant l’emblématique “Inside the NFL” de HBO de 1977 à 2001. Il a également servi plus de trois décennies dans l’équipe de diffusion radio des Chiefs.

Après être entré au Temple de la renommée en tant que joueur en 1987, Dawson a été intronisé en tant que diffuseur en 2012.

“Ce fut un véritable privilège et un honneur d’avoir Len au centre de notre équipe de diffusion au cours des 33 dernières années”, a déclaré Dan Israel, le producteur exécutif du réseau de radio des Chiefs, à sa retraite il y a quelques années. “Ses contributions non seulement à ce sport, mais à notre industrie, sont incroyablement profondes.”

Dawson a été marié à sa petite amie du lycée, Jackie, de 1954 jusqu’à sa mort en 1978, et ensemble ils ont eu deux enfants. Sa deuxième épouse, Linda, est restée à ses côtés même lorsque Dawson a été contraint d’entrer en soins palliatifs.

Plus d’AP NFL : https://apnews.com/hub/NFL et https://twitter.com/AP_NFL

Dave Skretta, l’Associated Press