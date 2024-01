Le quart-arrière d’élite Julian Lewis reclasse de la classe 2026 au cycle 2025

L’espoir n°1 de 247Sports dans la classe 2026 fait désormais partie du cycle 2025 en tant que Carrollton (Ga.) High signal-caller Julien Lewis dit à 247Sports qu’il va reclasser. Lewis s’engage envers l’USC, mais continuera également à considérer l’Alabama, Auburn, la Géorgie, l’Indiana, le Michigan et le Texas pour aller de l’avant.

Au cours de ses deux premières saisons au lycée, Lewis, mesurant 6 pieds 1 pouce et 185 livres, a montré qu’il était l’un des meilleurs passeurs du pays, quelle que soit sa note, emmenant Carrollton au match pour le titre de l’État en tant qu’étudiant de première année dans la plus grande classe de Peach State, complétant plus de 65 pour cent de ses passes pour 4 118 verges et 48 touchés. L’automne dernier, il a totalisé 3 094 verges et 48 scores, réussissant plus de 66 pour cent de ses tentatives. L’étudiant de première année MaxPreps, puis l’étudiant de deuxième année de l’année, était l’un des trois finalistes pour le prix du joueur national de l’année de Gatorade cette année, aux côtés de deux signataires cinq étoiles de 2024 en Floride. DJ Lagway qui a remporté le prix et Julien Sayin qui a pris la plume avec l’Alabama.

“Depuis l’âge de sept ans, mes objectifs sont de jouer au football D-1”, a déclaré Lewis. « Grâce à un travail acharné et à des sacrifices, cet objectif est devenu une réalité. J’ai eu la chance de connaître deux bonnes saisons sous la direction de Coach Joey Roi et j’ai confiance qu’après la saison à venir, je serai prêt à concourir au niveau supérieur. Ainsi, après beaucoup de prières et de discussions avec ma famille, mes entraîneurs et mes entraîneurs, je serai reclassé dans la promotion 2025. »

Le reclassement de Lewis dans la classe 2025 était attendu depuis un certain temps. Engagé auprès de l’USC depuis août, Lincoln Riley et son staff n’a jamais recruté un autre joueur à ce poste dans le cycle.

Il va désormais falloir se battre pour le conserver.

“La Géorgie et l’Alabama m’ont recruté le plus durement et n’ont jamais arrêté”, a déclaré Lewis. « Je sais quelle est l’opportunité en Géorgie. L’opportunité de remporter des championnats, d’être entraîné et développé pour le niveau supérieur et de représenter mon pays d’origine.

Lewis et sa famille aimaient Nick Saban et maintenant ils ont hâte de se connecter avec Kalen DeBoer et le nouveau régime de Tuscaloosa.

“Leur bilan parle de lui-même”, a déclaré Lewis. « Ils ont réussi et le projet correspond à ce que je fais de mieux. »

Lewis n’est pas étranger à la Géorgie ou à l’Alabama et il a également passé du temps à Auburn.

“Auburn recrute à un niveau élevé et pourrait terminer avec la meilleure classe de receveurs de l’histoire en 2024”, a déclaré Lewis. “L’entraîneur (Hugh) Freeze a montré qu’il pouvait jouer avec les meilleurs.”

Lewis et sa relation avec Steve Sarkissian remonte à loin.

“Je connais l’entraîneur Sark depuis l’âge de 10 ans”, a déclaré Lewis. «C’est un gars formidable et maintenant vous voyez le succès du Texas. Lui et l’entraîneur (AJ) Milwee entraînent dur leurs gars, mais les développent et les préparent pour le niveau suivant.

Depuis que Lewis connaît Sarkisian, il connaît l’entraîneur des quarterbacks de l’Indiana Tino Sunseri encore plus long.

“L’entraîneur Tino est mon homme”, a déclaré Lewis à 247Sports dans le passé. «Je le connais depuis l’âge de huit ans. Honnêtement, il est le premier entraîneur universitaire à me remarquer.

Lewis envisage de visiter l’Indiana dans un avenir proche. Le Michigan est le nouveau programme de l’équation, issu d’une campagne de championnat national.

“Le programme OC et NFL”, a déclaré Lewis à propos des Wolverines.

Lewis a été sélectionné pour jouer dans le All-American Bowl après sa dernière saison de préparation.