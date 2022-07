Le quart-arrière de Sycamore Eli Meier se prépare pour sa troisième année en tant que partant – Shaw Local

SYCOMORE – Entrant dans sa troisième saison en tant que quart-arrière partant de Sycamore, Eli Meier a développé une bonne relation avec son corps de réception.

Le quart-arrière senior a déclaré qu’il espérait que cela signifierait plus de chances de diffuser les choses.

“L’année dernière, une grande partie de notre jeu était notre jeu de course, mais nous allons étendre cela beaucoup plus dans notre jeu de passe”, a déclaré Meier. “Nous avons des gars cette année qui peuvent courir et attraper.”

Kayden Galto était l’une des cibles préférées de Meier l’année dernière, et des seniors tels que Conner Williar et Addison Peck auront des rôles élargis. L’équipe a également des élèves de deuxième année explosifs chez des receveurs tels que Thatcher Friedrichs et Carter York.

L’entraîneur Joe Ryan a déclaré que Meier travaillait sur ses relations avec les receveurs lors des entraînements et des matchs de championnat.

“En ce moment, il a la meilleure chimie avec Kayden Galto parce que c’est à qui il a beaucoup jeté l’an dernier”, a déclaré Ryan. “Ce qui est bien, mais c’est à cela que servent les étés avec 7 contre 7 et vos propres entraînements pour qu’ils s’habituent à travailler les uns avec les autres.”

Meier a pris la relève lors de sa deuxième saison au printemps 2021 dans une saison déjà raccourcie en raison des atténuations du COVID-19. Lors de sa première saison complète l’an dernier, il a été sélectionné à l’unanimité dans l’équipe Interstate 8 All-Conference pour la deuxième saison consécutive.

Il a lancé pour 1 679 verges avec 17 touchés et six interceptions tout en courant pour 594 verges et huit scores.

Sycamore est allé 9-4 l’année dernière, atteignant les demi-finales de l’État de classe 5A et perdant contre l’éventuel champion d’État Fenwick, 17-6. C’était le moins de points que Fenwick a marqué toute l’année.

“L’année dernière, j’avais tellement plus de confiance que lors de ma deuxième année”, a déclaré Meier. « Cette année, j’ai l’impression de tout voir beaucoup mieux, d’être un meilleur leader. C’est juste un énorme regain de confiance d’être un partant de trois ans.

Ryan a déclaré que Meier étudiait très bien le cinéma et que cela lui permettait de savoir quelles défenses allaient lui opposer.

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit dans notre attaque qu’il ne maîtrise pas », a déclaré Ryan. “Je ne pense pas que je ferais cela parce que j’aime appeler les jeux et je ne veux pas lever les pieds pendant un match, mais il est si bon à notre attaque et comprend tellement ce que nous faisons qu’il pourrait les appeler. Et il y aura des moments où il l’appellera.

Les Spartans varient déjà leurs ensembles offensifs plus que l’équipe moyenne – exécutant tout, d’un ensemble à cinq récepteurs larges à l’aile-T. La prise de décision et la capacité de Meier à passer des appels signifient également qu’ils peuvent également varier leur rythme.

“Nous avons juste beaucoup plus d’options”, a déclaré Ryan. “Nous sommes n’importe où de l’aile-T au vide, et la plupart des équipes ne font pas cela. Maintenant, vous ajoutez une partie de ce composant pressé.

Meier a déclaré qu’il aimait la façon dont l’équipe progressait pendant l’intersaison et avait l’impression que ses joueurs devenaient plus forts et plus rapides tout en nettoyant les choses sur le terrain également.

En fin de compte, il a déclaré qu’il espérait que cela se terminerait par un match de plus que l’an dernier.

« Même objectif. Espérons que ce soit un résultat différent », a déclaré Meier. “Nous ne sommes pas satisfaits de cela l’année dernière.”