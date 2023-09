Le quart-arrière de St. Bede, Gino Ferrari – Shaw Local

La semaine dernière, l’équipe de football de St. Bede a commencé à adopter un nouveau look en plaçant deux quarterbacks sur le terrain en même temps, donnant ainsi à Gina Ferrari, étudiante en deuxième année, un rôle plus important dans l’offensive aux côtés du senior Max Bray.

Ferrari a excellé en complétant 5 des 6 passes pour 114 verges et un touché de 60 verges, en courant pour 45 verges et deux touchés et en captant une passe de 16 verges pour aider les Bruins à une victoire de 42-8 contre Westmont dans la Chicagoland Prairie League. jeu.

Ferrari a été élue par les fans comme la FridayNightDrive.com MVP de l’équipe de la semaine, parrainé par SGKR Injury Attorneys.

Ferrari a répondu à quelques questions du rédacteur sportif de NewsTribune, Kevin Chlum.

Quel est votre souvenir le plus marquant du match de vendredi ?

Ferrari : Au début, nous savions que nous allions être assez forts. Dès le premier drive, nous avons marqué un touchdown dès le départ et nous savions que ce serait un bon match.

Qu’est-ce que vous préférez dans le fait de jouer au football à St. Bede ?

Ferrari : J’aime être avec tous mes amis et mon frère [Seth, a senior linebacker] et juste l’environnement ici.

Quelles sont les meilleures traditions de l’équipe de football ?

Ferrari : J’irai certainement au dîner d’équipe le jeudi soir avant le match ou, si nous avons un match du samedi, au petit-déjeuner d’équipe.

Quelle est votre routine d’avant-match ?

Ferrari : Va chercher à manger avant le match. Quelque chose de léger. Alors préparez-vous et enfermez-vous.

Quels sont les objectifs que vous avez pour vous et pour l’équipe pour le reste de la saison ?

Ferrari : Pour ma part, je m’améliore chaque jour en tant que joueur. Pour l’équipe, accédez aux séries éliminatoires et avancez.

Si vous pouviez voyager n’importe où dans le monde, où iriez-vous et pourquoi ?

Ferrari : Probablement les Bahamas pour le beau temps.

Quelle est ta matière préférée à l’école?

Ferrari : Chimie.

Si vous pouviez demander conseil à quelqu’un, qui serait-ce et pourquoi ?

Ferrari : Mon père parce qu’il est toujours là pour moi et donne de bons conseils.

Quel est le film ou la série télévisée que vous ne vous lassez jamais de regarder ?

Ferrari : « Chauffe-bancs ».

Avec quel aliment pourriez-vous gagner un concours de restauration ?

Ferrari : Tacos.