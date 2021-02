Aaron Rodgers a apparemment reçu une bague après tout. Oui, tout le monde a déjà fait cette blague.

Rodgers a été annoncé comme le joueur par excellence de la NFL 2020 samedi soir lors de la présentation virtuelle des honneurs de la NFL sur CBS, et au cours de son discours d’acceptation d’une minute, il est allé de l’avant et … a laissé tomber des nouvelles importantes?

Rodgers a indiqué qu’il s’était fiancé à un moment donné en 2020 et a évoqué à deux reprises sa fiancée, sans toutefois révéler son nom.

Rodgers est fiancé est une nouvelle pour la nation Packers. Il a été confirmé que sa relation de haut niveau avec la coureuse automobile Danica Patrick avait pris fin l’été dernier après deux ans ensemble.

Tout son discours de samedi soir était jonché de pépites intrigantes.

«C’est un honneur de remporter ce prix pour la troisième fois», a commencé Rodgers. Cela semble assez simple, non?

« 2020 a été définitivement une année folle, remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments mémorables incroyables, 180 jours où je me suis gratté les poils du nez, j’ai joué pour très peu de fans ou pas de stands toute la saison. Je me suis fiancé, et j’ai joué à certains du meilleur football de ma carrière. «

Oui, il a simplement laissé tomber ça là-dedans. Il a ensuite remercié les coéquipiers, les entraîneurs et une liste de noms rapides … y avait-il une « Jodie Foster » là-dedans? … et il a de nouveau mentionné sa fiancée.

En conclusion, Rodgers a encouragé «les gens à lire des livres, à méditer, à parler des choses à la vie, à manifester les désirs de votre cœur, à tout remettre en question et à répandre l’amour et la positivité».

