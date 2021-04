Le qualificatif de lundi Mike Visacki profite d’une « expérience incroyable » de ses débuts sur le PGA Tour | Actualités du golf

0:50



Mike Visacki n’a pas pu retenir ses larmes en informant son père qu’il venait de se qualifier pour sa première épreuve du PGA Tour au championnat de Valspar.

Mike Visacki n’a pas pu retenir ses larmes en informant son père qu’il venait de se qualifier pour sa première épreuve du PGA Tour au championnat de Valspar.

Bien que les deux meilleurs joueurs mondiaux soient sur le terrain à Palm Habor, la préparation du championnat Valspar a été dominée par le qualificatif de lundi Mike Visacki.

L’Américain de 27 ans a raconté l’une des meilleures histoires de l’année lorsque, après des années de travail sur les mini Tours, il a finalement réalisé son rêve de se qualifier pour ses débuts sur le PGA Tour dans des scènes émouvantes après les qualifications de lundi.

La vidéo de Visaki en panne alors qu’il informait son père de son exploit est devenue virale sur les réseaux sociaux et lui a valu un immense respect et l’admiration de millions de fans de golf dans le monde.

Beaucoup de recrues auraient été submergées alors qu’il montait sur le premier tee du redoutable parcours Copperhead à l’Innisbrook Resort. Visacki, cependant, a défié la pression et a calmement martelé son premier drive à 334 mètres au centre du fairway.

Il a trouvé un bunker sur le greenside avec son deuxième à la normale cinq en premier, mais un splash-out sublime lui a laissé un tap-in pour birdie à partir de quelques centimètres. Un sous la normale pour sa carrière sur le PGA Tour, et un début qu’il a décrit modestement comme « assez spécial ».

« C’était génial. Je pensais que j’allais être un peu plus nerveux que moi, mais je me suis senti calme, j’ai eu une bonne séance d’échauffement et je l’ai rayé au milieu. »

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

Le début du conte de fées a été compensé par la dure réalité de la compétition au plus haut niveau alors qu’il a bogeyé les trois trous suivants, bien qu’il se soit stabilisé avec une bonne série de pars avant de commencer le neuf arrière avec un autre tir tombé.

Visacki a percé son coup de départ à 12 pieds au 13e point délicat de 188 verges et s’est converti pour birdie, seulement pour donner le coup droit en retour, mais il a réussi à égaliser son chemin vers la maison pour un louable trois sur 74 – le même score que l’ancien US Open champions Justin Rose et Graeme McDowell.

« C’était très amusant, très différent de jouer aux mini-tournées », a ensuite déclaré l’humble Visacki. « C’était une expérience incroyable. »

Visacki a prospéré en dessinant les plus grandes galeries qu’il ait jamais vues dans sa carrière professionnelle, et il se sentait bien dans ses chances de descendre vendredi et de se gagner une chance de jouer 36 trous ce week-end.

«Cela signifiait le monde», a-t-il ajouté. «Je joue beaucoup avec les gens qui me suivaient, donc avoir leur soutien toute la semaine a été incroyable.

«Tout le monde m’a tellement soutenu cette semaine et j’apprécie cela et je vais sortir et en tirer un bas demain, faire autant d’oiseaux que possible.

Tour de golf de la PGA en direct Vivre de

«Cette semaine va m’apprendre beaucoup sur ce sur quoi je dois travailler et ce que je peux faire pour m’améliorer afin de pouvoir venir ici et concourir à plein temps.

«Je me suis assuré de me reposer suffisamment, car ça va être de longs jours, donc je dois juste m’assurer que je suis mentalement préparé et vivre mon rêve.