Le quadruple rêve impossible de Man City est-il réellement une réalité ?

Manchester City intensifie sa quête d’un tout premier quadruple cette semaine. Nous ne sommes encore qu’en septembre et la saison 2023-24 dure un peu plus d’un mois, mais l’équipe de Pep Guardiola est devenue si redoutable que parler d’une gloire jusqu’alors inimaginable est désormais devenu la norme.

City a réécrit le livre des records depuis l’arrivée de Guardiola à l’été 2016, et au moment où l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich mettra fin à son mandat à la tête de l’Etihad, ils auront probablement dépassé des jalons historiques encore plus importants.

Que ce soit bon pour le jeu est discutable. Il pourrait également y avoir un astérisque à côté de nombreuses réalisations de City si le club est reconnu coupable de 115 chefs d’accusation pour violation des règles financières de la Premier League. (La ville nie les accusations et affirme disposer d’un « ensemble complet de preuves irréfutables » pour prouver son innocence.)

Ce qui est clair, c’est que City est l’une des plus grandes équipes que le football anglais ait jamais connues ; L’équipe de Guardiola a désormais une telle qualité et une telle profondeur qu’aucun record ni aucune réalisation ne les dépasse.

Aucun club anglais n’a jamais remporté quatre titres de champion consécutifs, mais ils pourraient être les premiers à le faire cette saison et, dans le même temps, éclipser les grands Huddersfield, Arsenal, Liverpool et Manchester United (deux fois) en tant qu’équipes qui en ont remporté trois dans un match. rangée.

Lorsque les « Invincibles » d’Arsène Wenger sont devenus la première équipe à remporter la Premier League sans subir de défaite en 2003-04, cela semblait être un exploit qui ne se répéterait jamais. Mais City a déjà remporté six victoires sur six en championnat cette saison et n’a même pas semblé perdre, malgré le fait d’être privé de joueurs clés comme Kevin De Bruyne, John Stones et Jack Grealish pendant une grande partie de la campagne en raison de blessures.

Devenu le deuxième club anglais à réaliser un triplé Ligue des Champions/Premier League/FA Cup la saison dernière – 24 ans après que Manchester United ait réalisé ce que beaucoup considéraient comme un succès unique et inédit en 1999 – City se rendra à Newcastle United mercredi pour le troisième tour de la Coupe Carabao (diffusez en direct sur ESPN+ à 15 h HE) cherchent à ajouter le seul trophée majeur qu’ils ont manqué en 2022-2023.

Newcastle est peut-être l’une des rares équipes capables de battre City, notamment à St James’ Park, mais l’équipe de Guardiola se présentera comme favorite, comme elle le fait à chaque fois qu’elle joue.

Pep Guardiola fait déjà voler Man City cette saison. Lexy Ilsley – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

D’autres équipes ont connu des périodes de domination à l’ère de la Premier League, mais City a placé la barre à un nouveau niveau.

Les grandes équipes de United de Sir Alex Ferguson ont toujours eu une fragilité et une tendance à imploser, même à leur meilleur. Cinq mois après avoir réalisé un doublé en championnat et en FA Cup en 1996, ils ont subi trois défaites consécutives en championnat, dont 5-0 à Newcastle et 6-3 à Southampton, avant de renverser la situation pour remporter à nouveau le titre la même saison. La City de Guardiola n’a pas le même bouton d’autodestruction.

Les « Invincibles » de Wenger étaient une équipe exceptionnelle, mais ils n’ont pas réussi à défendre leur couronne en Premier League, tandis que les deux premières saisons de José Mourinho à Chelsea lui ont valu deux titres successifs, mais la gloire en Ligue des Champions lui a toujours échappé à Stamford Bridge.

Guardiola a fait tout à City que Wenger et Mourinho n’ont pas réussi à faire respectivement à Arsenal et Chelsea ; Ce n’est que la longévité de Ferguson au cours de son séjour de 26 ans à United qui empêchera probablement Guardiola de dépasser le record écossais de 13 titres de champion (il en a cinq maintenant).

La triste réalité pour le reste de la saison, y compris pour ses impressionnants rivaux Arsenal et Liverpool, est que la ville de Guardiola devient de plus en plus forte. En Erling Haaland, ils possèdent peut-être l’attaquant le plus meurtrier que l’Angleterre ait jamais vu, et après avoir établi un nouveau record de 36 buts lors d’une saison de Premier League la saison dernière, le joueur de 23 ans a débuté avec huit buts en six matchs.

City est également solide à l’arrière, n’ayant concédé que trois fois jusqu’à présent, et est la seule équipe à avoir un bilan de 100 %. Maintenir ce record toute la saison dépassera probablement même l’équipe de City de Guardiola, mais leur force et leur détermination absolue à gagner tout ce qui leur est possible sont telles que personne ne serait surpris s’ils y parvenaient. City a écrasé tellement d’autres records que rien ne semble les dépasser.

Ils ont la plus longue série de victoires toutes compétitions confondues (21 matchs, 2020-21), la plus longue série de victoires en championnat (19, 2017), le plus de victoires successives à l’extérieur (20, 2020-21), le plus de buts dans une saison de Premier League (106). , 2017-18), et le plus grand nombre de points (100, 2017-18.) Leur victoire 6-0 en finale de la FA Cup contre Watford en 2019 a égalé la plus grande marge de victoire de Bury, établie en 1903, et a également vu le club devenir le premier, et le seul , équipe pour réaliser un triplé national de Premier League/Coupe Carabao/Coupe FA.

Et juste pour rappeler à leurs rivaux européens l’incroyable durabilité de City, ils en sont désormais à 27 matchs du plus long home run sans défaite de toutes les équipes anglaises de l’histoire de la Ligue des Champions, n’ayant pas subi de défaite à l’Etihad depuis septembre 2018.

Arsenal et Liverpool croiront pouvoir battre City pour le titre cette saison, tandis que le Real Madrid et le Bayern Munich pourraient s’appuyer sur Guardiola dans sa tentative de remporter des Ligues des champions successives. Mais la seule équipe qui peut vraiment arrêter City, c’est elle-même. Le quadruple devrait être un rêve impossible, mais Guardiola est devenu impensable en probable à l’Etihad.