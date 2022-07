Le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel annonce qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison 2022

Le quadruple champion du monde de F1, Sebastian Vettel, a déclaré que la saison en cours serait sa dernière en tant que pilote et qu’il prendrait sa retraite à la fin de 2022. L’Allemand, qui pilote actuellement pour Aston Martin, a remporté quatre titres successifs de 2010 à 2013 avec Red Bull Racing.

GTC 2022 : L’Inde peut-elle surmonter l’absence de Neeraj Chopra et tirer ?

Vettel a fait cette annonce via une vidéo sur la plateforme de partage de médias Instagram. Soit dit en passant, il s’agissait du premier message du pilote vétéran sur les réseaux sociaux après l’avoir rejoint jeudi des années après s’être maintenu à une distance de sécurité.

Au cours de sa brillante carrière, l’Allemand de 35 ans a remporté quatre titres mondiaux – tous les quatre avec Red Bull Racing. Il a remporté un total de 53 courses et obtenu 122 podiums et restera dans l’histoire de la F1 comme l’un des plus grands.

Ses 53 victoires en Grand Prix le placent troisième sur la liste de tous les temps derrière Lewis Hamilton (103) et Michael Schumacher (91). Il a rejoint Aston Martin la saison dernière après six ans chez Ferrari, avec qui il a terminé deux fois vice-champion du monde à Hamilton en 2017 et 2018.

“La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi et j’ai passé beaucoup de temps à y réfléchir”, a déclaré Vettel dans un communiqué.

“A la fin de l’année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite ; il est très clair pour moi qu’en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas de dire au revoir.

“Il s’agit plutôt de dire merci – à tout le monde – et notamment aux fans, sans le soutien passionné desquels la Formule 1 ne pourrait pas exister.”

Vettel était 12e en 2021 avec sa nouvelle équipe gérant un podium solitaire.

Actuellement, il est 14e au classement cette saison de F1.

“J’annonce par la présente ma retraite de la F1 d’ici la fin de la saison 2022. Je devrais probablement commencer par une longue liste de personnes à remercier maintenant, mais il est plus important d’expliquer les raisons de cette décision », a déclaré Vettel dans la vidéo.

Il a poursuivi, j’adore ce sport. Il a été au centre de ma vie depuis que je me souvienne. Mais autant il y a de vie sur la bonne voie, autant il y a de vie dans ma vie hors piste aussi. Être pilote de course n’a jamais été ma seule identité. Je crois beaucoup à l’identité par qui nous sommes et comment nous nous traitons plutôt que par ce que nous faisons.

Jeux du Commonwealth 2022 : Programme complet de l’Inde à l’événement multi-nations

Vettel a ensuite jeté un peu de lumière sur sa personnalité et ses idéaux.

“Qui suis je? Je suis Sebastian, père de trois enfants et mari d’une femme merveilleuse. Je suis curieux et facilement fasciné par les gens passionnés ou compétents. Je suis obsédé par la perfection. Je suis tolérant et je pense que nous avons tous le même droit de vivre, peu importe à quoi nous ressemblons, d’où nous venons et qui nous aimons. J’aime être à l’extérieur et aimer la nature et ses merveilles. Je suis têtu et impatient. Je peux être vraiment ennuyeux. J’aime faire rire les gens. Comme le chocolat et l’odeur du pain frais. Ma couleur préférée est le bleu. Je crois au changement et au progrès et que chaque petit geste fait une différence », a-t-il déclaré.

«Je suis un optimiste et je crois que les gens sont bons. En plus de la course, j’ai une famille et j’aime être avec eux. J’ai développé d’autres centres d’intérêt en dehors de la Formule 1″, a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici