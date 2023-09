Eh bien, c’est une autre victoire place aux machines. Après avoir battu avec succès des humains Échecs, Alleret une variété de jeux vidéo, l’IA a désormais battu les meilleurs pilotes de drones de l’humanité . Drone trois champions du monde des pilotes ont récemment été battus lors d’une compétition par un pilote autonome, artificiel- drone propulsé par le renseignement appelé Swift. Le drone équipé d’IA, développé par des chercheurs de l’Université de Zurich, s’est imposé dans 15 courses sur 25 et a enregistré le meilleur temps au tour, selon un rapport. article publié mercredi dans la nature.

« Ce travail représente une étape importante pour la robotique mobile et l’intelligence artificielle, qui pourrait inspirer le déploiement de solutions hybrides basées sur l’apprentissage dans d’autres systèmes physiques », ont écrit les chercheurs.

Swift a battu les humains dans le créneau mais en pleine croissance des courses de drones à la première personne. Les concurrents humains naviguent à l’aide d’un casque connecté à une caméra sur leurs drones pour piloter un quadricoptère à travers des parcours d’obstacles complexes à des vitesses extrêmes, dans le but de terminer la course avec le meilleur temps et d’éviter de subir trop de dégâts dans le processus. Les drones participant à ces courses peuvent atteindre 50 milles à l’heure lorsqu’ils sont vraiment en mouvement. La vidéo ci-dessous montre Swift se battant contre les drones contrôlés par l’homme.

Swift est sorti victorieux dans 15 des 25 courses en face-à-face contre les pilotes humains et a réalisé le temps au tour le plus rapide avec 17,47 secondes. Ce temps au tour rapide était près d’une demi-seconde meilleur que celui du meilleur humain. Les trois concurrents humains, Alex Vanover, Thomas Bitmatta et Marvin Schaepper, ont chacun remporté des championnats de courses de drones dans le passé.

Course de drones de niveau champion utilisant l’apprentissage par renforcement profond (Nature, 2023)

Dans ce cas, les concurrents humains disposaient d’une semaine pour apprendre le nouveau parcours et s’entraîner pour la course. Pendant ce temps, Swift s’entraînait également, mais dans un environnement simulé numériquement censé ressembler au cours. Swift, selon le document, a utilisé l’apprentissage par renforcement en profondeur lors de la simulation ainsi que des données supplémentaires collectées auprès du monde extérieur. Si l’apprentissage par renforcement profond vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit de la même méthode de formation utilisée par les modèles d’IA précédents pour surpasser les humains dans Échecs, Alleret même étoile Artisanat.

Les courses de drones se démarquent cependant de ces exemples précédents, car elles impliquent un objet physique se déplaçant dans le monde réel, sans contrainte par les limites imposées par un jeu de société ou un monde numérique. Pendant la course elle-même, Swift enregistrerait des vidéos collectées par sa caméra. et l’envoyer à un réseau neuronal capable d’identifier les portes qu’il devait franchir. Une combinaison de capteurs embarqués est ensuite utilisée pour aider le drone dans son positionnement, sa vitesse et son orientation. Tout cela s’est produit de manière autonome, à des vitesses extrêmes.

Les chercheurs ont remarqué des différences intéressantes dans la manière dont Swift abordait le parcours par rapport à ses concurrents humains. Le système autonome, ont-ils noté, était plus cohérent d’un tour à l’autre et semblait prendre des virages plus serrés. Ces virages serrés peuvent s’additionner et donner à un drone un avantage dans une course en réduisant à plusieurs reprises des fractions de seconde des temps au tour.

La performance de Swift a semblé choquer les champions humains.

«C’était insensé», peut-on entendre Bitmatta crier lors d’une de ses courses contre Swift. « Les possibilités sont infinies, c’est le début de quelque chose qui pourrait changer le monde entier », a ajouté Bitmatta dans le document de recherche.

D’autres, cependant, comme Schaepper, semblaient se sentir abattus.

« C’est différent de courir contre une machine, parce que vous savez que la machine ne se fatigue pas », a-t-il déclaré.