Le QG républicain américain verrouillé pour menace de « matières dangereuses » — RT World News

Les bureaux du Comité national républicain (RNC) à Washington, DC, ont été placés en confinement mercredi matin, à la suite d’informations faisant état d’un rejet de matières dangereuses.

La police a bouclé le bâtiment du Capitole, tandis que des camions de pompiers et des ambulances étaient garés à proximité. Le confinement a finalement été levé vers 9h40, heure locale, sans aucune explication officielle sur ce qui s’est passé.

« On dirait que des flacons de sang ont été envoyés dans un colis et que quelque chose s’est ouvert », a déclaré une source anonyme au New York Post.

La députée Ana Paulina Luna, républicaine de Floride, a en partie confirmé cette affirmation. « Le sang dans le flacon a été envoyé au QG du RNC » elle posté sur X (anciennement Twitter). « Avec quelques autres choses. »

Aucun blessé n’a été signalé.