Le QG conservateur bombardé de plus de “14 000 lettres” leur disant de rester avec Boris Johnson

BORIS Johnson a dit à son armée de fans d’arrêter de bombarder le siège des conservateurs avec des demandes fébriles pour le mettre sur le scrutin de leadership.

Hier, sa proche alliée Nadine Dorries a relayé le message du Premier ministre selon lequel les partisans devaient accepter sa démission.

Boris Johnson a dit à ses partisans d’arrêter de demander à la direction du parti de le garder comme Premier ministre Crédit : AFP

On pense que plus de 14 000 personnes ont écrit aux patrons conservateurs dans le but de maintenir BoJo au n ° 10.

Interrogée sur la pétition croissante, la secrétaire à la Culture a révélé que le Premier ministre lui avait dit: “” Si vous entendez quoi que ce soit à propos de ces gens … dites-leur d’arrêter, ce n’est pas bien “. Ce sont ses mots, ses mots exacts.”

Mme Dorries a également démenti “100% de tosh de qualité nucléaire” rapporte qu’elle envisageait d’offrir à M. Johnson son siège ultra-sécurisé Mid Bedfordshire afin qu’il puisse organiser un retour.

Mais elle n’a pas pu s’empêcher de frapper Rishi Sunak pour avoir poignardé son patron bien-aimé et avoir orchestré “un coup d’État impitoyable”.

Mme Dorries, qui soutient Liz Truss, a été forcée d’appeler la sécurité lors d’une interview en direct hier lorsqu’un passant furieux a commencé à crier après son caméraman.

Sky News a brusquement coupé son flux avec le Culture Sec, qui était à Birmingham pour les Jeux du Commonwealth, lorsque la dispute a éclaté hors écran.