Le QB senior Mac Resetich établit des records pour Hall – Shaw Local

Le quart-arrière principal de Hall, Mac Resetich, connaît une saison record pour les Red Devils.

Avec 324 verges au sol lors de la victoire 42-27 de samedi contre St. Bede, Resetich a porté son total de la saison à 1 867 verges pour battre le record de l’école pour les verges au sol en une saison de 1 812 établie par Jason Bland en 13 matchs lors de la course de Hall aux demi-finales en 1991.

Resetich a également marqué six touchés samedi pour porter son total de la saison à 28 – 25 au sol et trois touchés au retour – pour égaler la marque de Bland également établie en 1991.

“Nous y allons chaque semaine et tout le monde sait qui récupère le ballon, et il produit toujours”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. «Il court vraiment fort. C’est un enfant difficile à aborder. Il a de grandes jambes et un abdomen fort.

“C’est triste parce que c’est presque attendu de lui [to have big games]. Il prend une raclée chaque semaine et il ne cesse de revenir pour plus. C’est un garçon dur.

Resetich a établi des records plus tôt dans la saison pour un seul match au sol (429 verges) et des touchés (sept) contre Mendota.

MELANGE DANS LA PASS

Alors que Hall a construit son attaque autour de la course de Resetich, les Red Devils ont utilisé leur jeu de passes plus que d’habitude lors de la victoire de samedi à St. Bede.

Resetich a complété 4 des 5 passes – sa seule incomplétude étant un pic pour arrêter le chronomètre – pour un sommet de la saison de 104 verges.

Resetich a réussi trois passes sur les deux buts de Hall juste avant la mi-temps.

Il a complété une passe de 21 verges à Braden Curran en quatrième et 18e pour mettre en place sa propre course de TD de 7 verges. Resetich a lancé une passe de 23 verges à Joe Schrader pour préparer sa course de TD de 11 verges avec 3,1 secondes à jouer avant la mi-temps.

“Nous avons vu qu’il y avait des formations qui ne gardaient même pas certaines de nos places, alors j’ai dit cela à l’entraîneur, et nous en avons juste profité”, a déclaré Resetich, qui a complété 14 des 31 passes pour 340 verges et trois touchés ce saison.

PERSPECTIVES DES PLAYOFFS

Princeton est en ligne pour revendiquer la tête de série n ° 1 de la classe 3A alors que les Tigers ont une fiche de 8-0 et ont le plus de points en séries éliminatoires (38) parmi les six équipes invaincues qui devraient être en 3A dans les dernières perspectives des séries éliminatoires de l’IHSA.

Les Tigres clôturent la saison régulière vendredi à Monmouth-Roseville (5-3).

St. Bede, qui a perdu deux matchs de suite, a besoin d’une victoire à Mendota (3-5) vendredi pour avoir une chance de disputer un match éliminatoire à domicile au premier tour.

Les Bruins (6-2) ont 29 points en séries éliminatoires, qui sont les deuxièmes plus bas parmi les équipes 1A projetées avec un dossier de 6-2 ou 7-1.

“C’est un effort et un manque d’exécution de notre part”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice, après la défaite de 42-27 contre Hall samedi. «Pour que nous n’exécutions pas comme nous étions censés le faire, cela doit être sur moi. Nous allons corriger beaucoup de choses cette semaine.

Hall est à 4-4 et doit gagner vendredi à domicile contre Bureau Valley (1-7) pour devenir éligible aux séries éliminatoires. Les Red Devils, qui seront en 4A s’ils se qualifient pour les séries éliminatoires, ont 39 points en séries éliminatoires.

“Cela signifierait beaucoup pour une équipe qui n’a remporté que deux matchs au cours des deux dernières années”, a déclaré Resetich à propos des Red Devils devenant éligibles aux séries éliminatoires. “Je suis le seul à avoir vraiment vécu les séries éliminatoires de ma première année, donc ça va être une grande différence pour tous les autres membres de l’équipe.”

La Salle-Pérou est éligible à 5-3 et compte 36 points en séries éliminatoires. Les Cavaliers jouent à Kaneland (5-3) vendredi.

REMETTRE SUR LA VOIE

La Salle-Pérou a été limité à seulement 53 verges au sol lors de la défaite 28-0 de vendredi contre Sycamore. Les Cavaliers n’ont également réussi aucune de leurs huit tentatives de passes.

Les Cavs chercheront à relancer leur jeu au sol cette semaine à Kaneland. LP a en moyenne 183,5 verges au sol par match et a enregistré quatre matchs de 200 verges au sol ou plus.

“Nous devons juste maintenir les blocs”, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. « C’est la chose la plus importante. Si nous pouvons trouver des gars qui bloqueront au coup de sifflet, nous pourrons faire bouger l’offensive.

CAPACITÉ DE GRAND JEU

Mendota a affiché des buts rapides lors de la défaite 30-27 de vendredi contre Newman, y compris sur un jeu de gadget.

Le quatrième et le 11, Justin Randolph a lancé une passe à Braiden Freeman dans le plat. Freeman a ensuite lancé le ballon à Isaac Smith, qui l’a pris pour un touché de 41 verges.

Plus tard, Randolph s’est connecté avec Freeman pour un TD de 56 verges.

Randolph a terminé 15 sur 23 pour un sommet de la saison de 297 verges.