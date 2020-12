Le quart-arrière Dwayne Haskins a été libéré par l’équipe de football de Washington (WFT) lundi après avoir été révélé qu’il avait violé le protocole de pandémie de la NFL en assistant à une fête sans porter de masque.

« Mon temps avec la WFT est malheureusement terminé », a déclaré Haskins dans un communiqué. «Je remercie l’équipe et les fans pour l’opportunité de jouer pour l’équipe pour laquelle j’ai grandi.

«J’assume l’entière responsabilité de ne pas répondre aux normes d’un QB de la NFL et je deviendrai un meilleur homme et un meilleur joueur à cause de cette expérience.

La semaine dernière, Haskins a été condamné à une amende de 40000 $ et dépouillé de son poste de capitaine après que des photos soient apparues le montrant en train de faire la fête sans masque avec des femmes.

TMZ et d’autres médias ont rapporté que les femmes sur les photos étaient des strip-teaseuses, ce qui n’a pas pu être confirmé par le Daily Mail. Cependant, une photo montre Haskins et une femme tenant des piles de billets dans leurs mains. Haskins a déclaré que l’événement était en fait une fête d’anniversaire pour sa petite amie.

L’équipe n’a pas spécifiquement blâmé la violation du protocole de Haskins pour sa libération. L’ancien choix de première ronde, âgé de 23 ans, a connu des difficultés récemment, ne terminant que 2-5 à ses sept départs cette saison tout en lançant 14 interceptions et seulement 12 passes de touché.

Une femme avec le pseudo Instagram @kalabrya a posté les photos de Haskins et d’un groupe de femmes qui portaient toutes son numéro 7 sur leurs t-shirts de l’équipe de football de Washington.

« Cet après-midi, j’ai rencontré Dwayne et je l’ai informé que nous allions le libérer », a déclaré l’entraîneur de Washington Ron Rivera dans un communiqué. « Je lui ai dit que je pense que cela profite aux deux parties que nous nous séparions. Nous voulons remercier Dwayne. pour ses contributions ces deux dernières saisons et lui souhaite bonne chance pour aller de l’avant.

Haskins s’est excusé après que les photos de la fête aient fait surface sur les réseaux sociaux.

« Je veux m’excuser publiquement pour mes actions de dimanche dernier », a écrit Haskins sur les réseaux sociaux le 22 décembre. « J’ai parlé avec l’entraîneur. [Ron] Rivera hier et a pris l’entière responsabilité d’avoir mis l’équipe en danger.

«C’était irresponsable et immature de ma part et j’accepte la responsabilité de mon action.

C’était sa deuxième violation de protocole cette saison.

L’entraîneur Ron Rivera a annoncé lundi que soit Alex Smith, qui se remet d’une blessure, soit Taylor Heinicke partira pour Washington lors de la finale de la saison régulière. Malgré sa 6-9, l’équipe peut gagner la division et gagner une place en séries éliminatoires avec une victoire sur les Eagles de Philadelphie dimanche soir.

Rivera est «optimiste» Smith sera prêt à jouer aux Eagles de Philadelphie après avoir raté les deux derniers matchs avec un mollet droit tendu. Haskins a commencé ces deux matchs, les deux défaites, a une fiche de 1-5 cette saison et a retourné le ballon trois fois dans une défaite 20-13 contre la Caroline dimanche qui l’a vu au banc pour Heinicke.