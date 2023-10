Kirk Cousins, Matthew Stafford, Kenny Pickett et Tyrod Taylor ont été les derniers quarts à souffrir de blessures.

Blessure des cousins est probablement le pire du groupe. L’entraîneur des Vikings du Minnesota, Kevin O’Connell, a déclaré que l’équipe craignait que le quadruple QB du Pro Bowl ne se soit blessé au tendon d’Achille – et si une IRM confirme que le tendon est déchiré, la saison de Cousins ​​serait terminée.

Le vétéran de 35 ans, qui n’a jamais raté un match à cause d’une blessure, a boité jusqu’à la ligne de touche après avoir subi une blessure sans contact au quatrième quart de la saison. une victoire 24-10 à Green Bay le dimanche. Il a ensuite été transporté aux vestiaires.

“Je sais que ce devra être une blessure qui le rendra physiquement incapable de jouer, car si cela a quelque chose à voir avec la tolérance à la douleur ou le choix de sortir sur le terrain de football, Kirk Cousins ​​​​sera absent. sur le terrain », a déclaré O’Connell.

«Nous allons déterminer la gravité de la situation et vous faire savoir quelle est ma peur en ce moment de la blessure. Lorsque nous confirmerons qu’en tant qu’organisation, nous essaierons d’avancer à court terme, sachant que je ne suis pas sûr que quiconque dans cette ligue jouait aussi bien que Kirk à ce poste cette année.

Les Vikings pourraient avoir du mal à égaler la production de Cousins ​​avec celle des autres quarts de leur alignement. Jaren Hall, un choix de cinquième ronde recrue de BYU, l’a remplacé dimanche. Le Minnesota compte le vétéran Nick Mullens dans la réserve des blessés et Sean Mannion dans son équipe d’entraînement.

Stafford je n’ai pas pu finir une défaite déséquilibrée à Dallas en raison d’une blessure au pouce. Il s’est également ensanglanté au coude lors d’une conversion de 2 points lors du match des Rams. Défaite 43-20 contre les Cowboys. L’entraîneur des Rams, Sean McVay, a déclaré qu’il ne connaissait pas l’étendue de la blessure de Stafford.

Pickett et Taylor les deux côtes blessées.

Pickett a quitté le match de Pittsburgh en première mi-temps après avoir décoché un tir puissant de l’ailier défensif des Jaguars Adam Gotsis. Le remplaçant Mitch Trubisky a lancé deux interceptions et le Les Steelers ont perdu 20-10 contre Jacksonville. L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, n’avait aucune mise à jour sur la blessure de Pickett.

Taylor a été transporté à l’hôpital pour être évalué après s’être blessé aux côtes lors de la première mi-temps du match des Giants de New York. Perte de 13-10 en prolongation contre les Jets. L’équipe a déclaré que Taylor resterait hospitalisé pendant la nuit.

Taylor a débuté son troisième match pour Daniel Jones, qui a été mis à l’écart en raison d’une blessure au cou.

Tommy DeVito, une recrue non repêchée de l’Illinois et de Syracuse et originaire du New Jersey, a remplacé Taylor et n’a lancé qu’une seule passe en temps réglementaire. Il a marqué sur un touché de 6 verges qui a donné une avance aux Giants au troisième quart et a terminé 2 sur 7 pour une verge de moins-1.

Desmond Ridder d’Atlanta a été évalué pour une commotion cérébrale et a été libéré, mais les Falcons ont remplacé Taylor Heinicke au troisième quart d’un match. Défaite 28-23 au Tennessee. L’entraîneur Arthur Smith a déclaré qu’il avait retenu Ridder par mesure de précaution.

“Je vais écouter les experts médicaux et voir comment se déroule cette semaine”, a déclaré Smith lorsqu’on lui a demandé quel quart-arrière débuterait la semaine prochaine.

La recrue des Titans, Will Levis, a lancé quatre touchés lors de ses débuts dans la NFL, remplaçant Ryan Tannehill, blessé à la cheville.

Plusieurs QB ont joué malgré des blessures. Jalen Hurts, qui portait une genouillère dans la seconde moitié du match de la semaine dernière, a lancé quatre touchés une victoire 38-31 à Washington. Brock Purdy a débuté pour les 49ers contre Cincinnati après avoir subi une commotion cérébrale lundi dernier.

Les Browns, qui ont joué à Seattle, étaient de nouveau privés de Deshaun Watson en raison d’une blessure à l’épaule.

Gardner Minshew a effectué son quatrième départ pour Indianapolis en une défaite 38-27 contre la Nouvelle-Orléans. La recrue des Colts Anthony Richardson a subi une opération à l’épaule de fin de saison plus tôt ce mois-ci.

Les Jets ont perdu le quadruple MVP Aaron Rodgers à cause d’une déchirure du tendon d’Achille au premier quart de la semaine 1. Joe Burrow a débuté tous les matchs des Bengals, mais a connu des difficultés tout au long du mois de septembre en raison d’une blessure au mollet qui l’a forcé à manquer le camp d’entraînement.