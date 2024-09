Le QB des Saints de la Nouvelle-Orléans condamné à une amende pour avoir célébré un touchdown de Michael Jackson

Derek Carr, QB des Saints de la Nouvelle-Orléans, condamné à une amende pour avoir célébré le touchdown de Michael Jackson Mise à jour : 16h40 CDT le 19 septembre 2024

UN PEU PLUS TARD. TRÈS BIEN, BON, DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES MAINTENANT POUR LA NATION QUI DAT CAR NOUS APPRENONS QUE LE QUARTERBACK DES SAINTS DEREK CARR A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE AMENDE. BON, C’ÉTAIT TOUT POUR UNE CÉLÉBRATION DU TOUCHER SUR LE THÈME DE MICHAEL JACKSON. LE PRÉSENTATEUR SPORTIF DE WDSU SHARIEF ISHAQ EN STUDIO POUR EXPLIQUER LA SITUATION. SHARIF N’EST PAS UNE NOUVELLE EXCEPTIONNELLE. LA NFL VIENT DE LAISSER DEREK CARR À SAINT-ANTOINE APRÈS LES DEUX DERNIERS. LAISSE-LE TRANQUILLE. ALLEZ, MEC. LES SAINTS S’AMUSENT. LES FANS S’AMUSENT À FÊTER. NE SOYEZ PAS LA LIGUE QUI N’EST PAS AMUSANTE, CE QU’ILS SERONT TOUJOURS. JE N’AIME PAS ÇA. NBC SPORTS RAPPORTE QUE LA NFL A INFLIGÉ UNE AMENDE DE 14 000 $ AU QUARTERBACK DES SAINTS DEREK CARR POUR AVOIR CÉLÉBRÉ UN TOUCHER CONTRE LES COWBOYS DE DALLAS LORS DE LA VICTOIRE DE DIMANCHE DERNIER. CARR A MARQUÉ UN TOUCHER ET A ENSUITE IMITÉ UN MOUVEMENT DE DANSE DE MICHAEL JACKSON. JE PENSE QUE NOUS LE SAVONS TOUS DÉSORMAIS. IL A DONNÉ UN COUP DE PIED DANS LA JAMBE ET A ENSUITE ATTRAPTÉ SES PARTIES INTIMES AVANT DE RETOURNER SUR LA LIGNE DE BORD. CARR N’A PAS ÉTÉ PÉNALISÉ POUR CE GESTE. UNE FOIS QUE L’AMENDE DEVIENT OFFICIELLE, CE SERA SEULEMENT LA DEUXIÈME FOIS DANS LES DONNÉES QUE CARR SE FAIT INFLIGER UNE AMENDE PAR LA NFL. LA PREMIÈRE FOIS, IL S’EST PRODUIT PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID 19, QUAND LUI ET PLUSIEURS AUTRES JOUEURS DES LAS VEGAS RAIDERS ONT ÉTÉ PHOTOGRAPHIÉS SANS PORTER DE COUVERTURE VISAGE LORS D’UNE ACTION CARITATIVE MÊME