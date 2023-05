Le QB des Panthers Bryce Young montre une «commande complète» lors du premier entraînement de la NFL

Bryce Young est arrivé tôt pour son premier entraînement dans la NFL, puis a organisé un spectacle pour ses nouveaux entraîneurs.

Le choix n ° 1 au classement général de l’Alabama a fait une excellente première impression lors du minicamp des recrues de vendredi, épatant l’entraîneur Frank Reich et d’autres avec une série de lancers cadrés tout en faisant preuve d’équilibre dans la poche et de bonnes capacités de prise de décision.

« Je ne veux pas en faire trop le premier jour, mais il a tout fait correctement », a déclaré Reich. « Les petits lancers dans le plat, les petits trucs d’écran à bulles, les lancers profonds (en haut), les lancers dans le plat. … Il l’a juste lancé avec précision, a bien vu (le terrain) et savait où étaient les gars censé être.

Reich a déclaré que Young avait montré une « commande complète » de l’infraction.

Après avoir été sélectionné devant son ami d’enfance CJ Stroud de l’État de l’Ohio lors du repêchage, Young a déclaré qu’il était impatient d’entrer sur le terrain et de faire ses preuves.

Il ne plaisantait pas.

Young est arrivé sur le terrain d’entraînement près d’une heure avant l’heure de début indiquée, et bien avant que la plupart des médias n’arrivent pour prendre une photo ou une vidéo de lui arrivant dans son maillot n°9.

L’objectif de Young était d’envoyer un message sur ce qu’il a appelé « une journée énorme ».

« Je voulais donner le ton », a déclaré Young. « J’étais juste ici pour essayer de comprendre les choses comme nous l’étions tous. Dans ce minicamp pour les recrues, nous avons parlé des thèmes de l’équipe, et l’un d’eux est de s’assurer que nous sommes prêts. Je pense que nous voulons tous faire le meilleur d’abord l’impression que nous pouvons. »

Plusieurs des réalisations de Young lors de l’entraînement non rembourré sont allées à Jonathan Mingo, le choix de deuxième ronde de l’équipe du Mississippi – une connexion que les Panthers espèrent se révéler spéciale pour les années à venir.

Sur une route transversale, Mingo a attrapé une spirale parfaitement lancée dans la foulée avant de remonter rapidement le terrain vers la zone des buts.

« J’ai été du côté opposé à Bryce ces deux dernières années [in college] et je suis 0-2 contre lui, donc c’est une bénédiction d’être enfin de son côté », a déclaré Mingo. « Nous devons continuer à construire notre chimie et aider l’équipe à gagner. Continuez à pratiquer, pratiquer nous rend meilleurs. Il me rend meilleur et je le rends meilleur. »

Entre les jeux, Young a été entraîné par le quart-arrière de longue date de la NFL Josh McCown, le nouvel entraîneur des QB de l’équipe. Mingo a suivi les conseils de l’ancien receveur des Panthers et analyste de la NFL Steve Smith, qui s’est arrêté pour voir les recrues.

Mingo a déclaré qu’il était impressionné par la présence de Young dans le groupe, qui comprenait des moments sérieux et d’autres où ils plaisantaient et appréciaient la musique diffusée par des haut-parleurs en marge.

Mingo a déclaré que Young est « posé, détendu et fluide » dans la poche, sachant toujours où il veut aller avec le ballon.

« Il ne pense pas trop », a déclaré Mingo. « Il sort juste et s’amuse. »

Carolina a beaucoup investi dans Young après avoir échangé quatre choix au repêchage et le receveur large DJ Moore pour passer au premier choix au classement général.

Le propriétaire des Panthers, David Tepper, a déclaré qu’il comptait sur Young pour mener la franchise à plusieurs titres du Super Bowl après cinq saisons au cours desquelles l’équipe n’a pas trouvé de réponse à long terme au quart-arrière.

Les Panthers n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2017, l’année avant que Tepper n’achète l’équipe.

Alors que des questions continueront de s’attarder sur la stature de Young de 5 pieds 10 pouces et 204 livres jusqu’à ce qu’il puisse prouver qu’il est assez grand et assez fort pour jouer dans la NFL, les premières impressions qu’il a faites vendredi étaient toutes positives.

Reich a déclaré que Young « mentalement et physiquement, il avait l’air du rôle à tous points de vue ».

« Il a extrêmement bien lancé le ballon », a ajouté Reich. « Vous pouvez dire qu’il était dans un bon espace mentalement. Il avait vraiment une bonne compréhension de tout ce que nous demandions. »

Young s’est assuré qu’il était prêt à entrer, pas seulement en étudiant le livre de jeu.

Il a passé des mois à écouter les conseils de toutes sortes de personnes au niveau de la NFL, actuelles et anciennes, sur la meilleure façon de passer à la ligue. Cela comprenait plusieurs discussions avec l’ancien quart-arrière de Crimson Tide, Mac Jones, maintenant avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Young a déclaré que Jones avait été « super aimable » en lui parlant d’un certain nombre de problèmes.

« Je veux faire tout ce que je peux pour réussir et aider la franchise », a déclaré Young. « Beaucoup de gens m’ont aidé. Je vais continuer à m’appuyer sur les gens qui ont eu du succès et qui le font depuis plus longtemps que moi. »

Reportage de l’Associated Press.

