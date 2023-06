Le QB des Panthers Bryce Young impressionne ses nouveaux coéquipiers: « Il vient travailler »

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Lorsqu’une équipe prend un quart-arrière avec un choix de repêchage n ° 1 au classement général, cela lui donne vraiment les clés de la franchise, mais cette transition inévitable s’est faite rapidement et en douceur avec Bryce Young et les Panthers de la Caroline.

L’ancien hors concours de l’Alabama et vainqueur du trophée Heisman est en poste depuis moins de deux mois, mais malgré la présence d’un solide vétéran à Andy Dalton, Young obtient déjà des représentants de partant, montrant qu’il est prêt à diriger l’équipe dès son premier match. Le joueur de 21 ans a également montré à quel point il est reconnaissant de la façon dont sa nouvelle équipe l’a accueilli.

« Être embrassé par le vestiaire, cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Young la semaine dernière alors que les Panthers terminaient leur minicamp obligatoire comme dernier travail avant de se réunir à la fin du mois prochain pour le camp d’entraînement et la saison 2023. « Il y a beaucoup de gars ici qui ont eu beaucoup de succès et joué beaucoup de clichés de football de la NFL. … Ils m’embrassent et toutes les recrues, tous les agents libres, tous les gars qui sont nouveaux ici – c’est un nouveau groupe , mais ça ne se sent pas comme ça dans le vestiaire. Ça ne se sent pas comme ça dans le caucus. »

Cela aide Young que tout le monde autour de lui apprenne également une nouvelle attaque du coordinateur Thomas Brown et une nouvelle défense d’Ejiro Evero, une nouvelle façon d’aborder le football de l’entraîneur-chef Frank Reich. Le défi d’installer et de mettre en œuvre de nouveaux programmes cet été a apporté un aspect de liaison entre les joueurs qui s’entraident tout au long de la même courbe d’apprentissage.

« Nous sommes tous devenus plus à l’aise les uns avec les autres », a déclaré Young. « Il y a encore beaucoup de choses que nous voulons aplanir, des choses que nous voulons améliorer et améliorer. Je pense que nous avons pu nous appuyer les uns sur les autres pour cela. »

Les trois quarts recrues choisis parmi les quatre premiers choix en avril sont dans cette position. CJ Stroud a un entraîneur-chef de première année à DeMeco Ryans avec les Texans, tout comme Anthony Richardson avec Shane Steichen et les Colts. Mais Reich a eu cinq ans en tant qu’entraîneur-chef des Colts pour apprendre des succès et des échecs, et à 61 ans, il a 17 ans d’expérience en tant qu’entraîneur de la NFL, contre 12 pour Steichen et six pour Ryans.

La Caroline est dans un NFC Sud serré, où une victoire a séparé le champion en titre Tampa Bay de la dernière place et trois équipes à égalité avec un dossier de 7-10. Reich est le seul nouvel entraîneur de la division, mais les quatre équipes font des ajustements au quart-arrière. Tom Brady a pris sa retraite à Tampa, donc Baker Mayfield ou Kyle Trask prennent le relais, et les Saints ont fait appel à Derek Carr comme nouveau partant. Atlanta va avec le pro de deuxième année Desmond Ridder, qui a pris la relève pour les quatre derniers matchs de sa saison recrue, mais comme Young, c’est un jeune passeur qui essaie de diriger une équipe de vétérans.

Young et Ridder ouvriront la saison 2023 l’un contre l’autre, les Panthers se rendant à Atlanta pour affronter les Falcons. La Caroline accueille ensuite les Saints lors de la semaine 2, donc les matchs de division consécutifs au début donneront le ton pour quelle équipe pourrait être l’équipe à battre dans la saison à venir, bien que les quatre équipes ayant au moins un nouveau coordinateur feront tous les travaux en cours.

« J’ai l’impression que nous sommes dans une excellente position. Les vibrations sont immaculées », a déclaré le demi de coin des Panthers Donte Jackson à la fin du minicamp. « Tout au long des OTA, les gars donnent tout, les gars se battent, donc je m’attends à aller là-bas et à faire mon travail à un très haut niveau et à aider mon équipe à gagner autant que possible. … Tout le monde est juste excité et désireux d’en savoir plus sur le football. »

Carolina était active dans l’agence libre, faisant venir de nouveaux talents pour travailler dans un nouveau système. Cela inclut le porteur de ballon Miles Sanders, les receveurs Adam Thielen et DJ Chark et l’ailier rapproché Hayden Hurst en attaque, et la sécurité Vonn Bell et les plaqués défensifs DeShawn Williams et Shy Tuttle parmi de nombreux ajouts en défense.

En tant que quart-arrière et premier choix au classement général, Young sera chargé de diriger cette équipe, ce qui se produit au fil du temps et prend parfois plusieurs saisons. Il a été relativement calme au cours de ses six premières semaines, mais Young a établi une identité avec ses coéquipiers sur laquelle il s’appuiera en ajoutant l’expérience de la NFL et la confiance qui l’accompagne.

« Très équilibré, très calme. Joueur de football intelligent », a déclaré Jackson. « Vous pouvez dire qu’il a joué beaucoup de football, a été dans beaucoup de moments de haute intensité, beaucoup de gros matchs, a fait beaucoup de gros jeux. Vous pouvez le dire avec son sang-froid, son calme, même la quille. C’est un gars qui vient travailler pour travailler. »

Juin est un mois d’optimisme et d’excitation pour ce qui pourrait être à venir, mais ce sont des entraînements non rembourrés qui peuvent donner aux joueurs une belle apparence qui pourrait ne pas apparaître en septembre. Les Panthers ont un peu plus d’un mois avant de se retrouver, se préparant à Spartanburg pour une saison pleine d’opportunités, conscients du travail qu’il reste encore à faire, pour leur quarterback recrue et toute l’équipe qui l’entoure.

« Je suis ravi qu’il y ait beaucoup d’énergie positive », a déclaré Reich. « Je le ressens dans le bâtiment, je le ressens sur le terrain avec les joueurs, je le ressens dans la communauté avec nos fans, et je pense que nos joueurs le ressentent également.

« Ayant été autour de ce jeu pendant un certain temps, vous prenez le mode de, Nous voulons le prouver tous les jours. Sommes-nous excités? Oui. Avons-nous de grandes attentes? Nous en avons certainement. J’ai appris au fil des ans: Don ‘ Ne vous éloignez pas trop de ces attentes. Essayez vraiment de déplacer ces attentes non pas tant vers les résultats, [but] au processus de comment nous allons le faire et avec qui nous le faisons. Ce sera notre objectif. »

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

