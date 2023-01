Le QB des Lions de la Colombie-Britannique, Nathan Rourke, annonce qu’il signe avec les Jaguars de Jacksonville

Nathan Rourke deviendra bientôt un Jaguar de Jacksonville.

Le natif de Victoria, âgé de 24 ans, a tweeté dimanche qu’il signera avec Jacksonville, qui était l’une des 12 équipes pour lesquelles il a travaillé après avoir terminé la saison 22 avec les Lions de la Colombie-Britannique. Les autres comprenaient : Cleveland, les Giants de New York, Kansas City, Cincinnati, LA Chargers, Las Vegas, Minnesota, Denver, Indianapolis, Tampa Bay et Arizona.

“Je tiens à m’excuser d’avoir tenu beaucoup d’entre vous en haleine, mais mon coin et moi voulions nous assurer que nous faisions preuve de diligence raisonnable et explorions chaque option à fond”, a déclaré le quart-arrière dans son communiqué. “Après beaucoup de prières et de délibérations, je signerai avec les Jaguars de Jacksonville.

“J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs.”

Rourke aurait accepté un contrat de trois ans avec les Jaguars. Les détails financiers – et le montant de l’accord garanti – n’étaient pas immédiatement disponibles, mais le salaire minimum de la NFL pour 2023 est de 750 000 dollars.

Rourke devrait signer son contrat avec la NFL dimanche soir.

Il restait encore un an à Rourke, six pieds deux pouces et 209 livres, sur son contrat avec la LCF, mais il était éligible pour signer un contrat à terme au sud de la frontière conformément à la fenêtre NFL de la ligue.

Rourke semble se diriger vers une bonne situation à Jacksonville, qui s’est redressé après un déficit de 27-0 pour remporter une superbe victoire 31-30 contre les Chargers lors des éliminatoires de la NFL samedi soir.

Les Jaguars (9-8) ont terminé la saison régulière sur une lancée avec cinq victoires consécutives, dont une décision de 20-16 contre les Titans du Tennessee pour s’assurer la première place de l’AFC Sud.

Sophomore Trevor Lawrence, le premier joueur sélectionné lors du repêchage de la NFL 2021, est fermement ancré en tant que partant de Jacksonville. Lawrence et les Jaguars (3-14) ont lutté puissamment en 21 sous l’ancien entraîneur-chef Urban Meyer, mais les deux se sont énormément améliorés cette saison sous l’entraîneur-chef Doug Pederson.

Pederson a été beaucoup crédité pour l’amélioration du jeu de Lawrence cette année. Lui-même ancien quart-arrière de la NFL, Pederson a remporté un Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie en 2018.

L’ancien quart-arrière de la LCF, Henry Burris, est également entraîneur du contrôle de la qualité offensive au sein du personnel de Pederson à Jacksonville. Ironiquement, Burris était sur le point de devenir consultant offensif avec les Lions en 2022, mais a quitté le club de la LCF pour rejoindre les Jaguars.

Derrière Lawrence se trouve CJ Beathard, à sa sixième saison dans la NFL, et deuxième avec Jacksonville.

Beathard, un choix de troisième tour des 49ers de San Francisco en 2017, a disputé quatre matchs cette saison, complétant 7 passes sur 11 pour 35 verges avec une interception. Au cours de sa carrière dans la NFL, Beathard a complété 300 passes sur 510 (58,8%) pour 3 537 verges avec 18 touchés et 14 interceptions.

Les Jaguars ont également EJ Perry, une recrue de Brown, sur la liste d’entraînement.

Le programme d’entraînement chargé de Rourke n’était pas surprenant. Après la saison des Lions, il a déclaré que son plan était de travailler pour les officiels de la NFL et d’explorer l’intérêt pour le sud.

Rourke a été contourné lors du repêchage de la NFL 2021 après sa carrière universitaire dans l’Ohio. Il a ensuite signé avec BC, qui a emmené Rourke au deuxième tour (15e au total) du repêchage de 21 de la LCF.

Rourke a été le remplaçant du vétéran Michael Reilly lors de sa première saison avec la Colombie-Britannique, mais a obtenu de nombreux représentants à l’entraînement de la première équipe alors que Reilly soignait une maladie du coude pendant toute la saison. Après avoir effectué deux départs en tant que recrue, Rourke a pris d’assaut la LCF en 2022.

Il a lancé pour plus de 300 verges à six reprises (y compris trois performances de 400 verges) en jalonnant la Colombie-Britannique à un dossier de 8-1. Mais la saison 22 de Rourke a été écourtée par une entorse de Lisfranc au pied droit qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Rourke est revenu pour la finale de la saison régulière de la Colombie-Britannique alors que les Lions (12-6) ont terminé deuxièmes dans l’Ouest. Rourke a mené la Colombie-Britannique devant Calgary 30-16 en demi-finale de division, complétant 22 passes sur 30 pour 321 verges et deux touchés.

La saison de la Colombie-Britannique s’est terminée par une défaite de 28-20 contre les Blue Bombers de Winnipeg lors de la finale de l’Ouest. Rourke a terminé 20 passes sur 37 pour 300 verges avec un touché et deux interceptions tout en se précipitant deux fois pour 20 verges.

En 10 départs en saison régulière, Rourke a complété 255 passes sur 324 (le sommet de la ligue 78,7%) pour 3 349 verges avec 25 touchés et 10 interceptions. Il a également couru pour 304 verges et sept touchés en étant nommé le meilleur Canadien de la LCF.

“Ce fut une joie absolue de jouer pour ma province natale devant tant d’amis et de membres de ma famille”, a déclaré Rourke. « J’ai vraiment apprécié mon expérience dans la LCF, jouer le jeu que j’aime devant mes concitoyens canadiens a été vraiment spécial.

« La LCF a été un détour imprévu dans mon parcours footballistique, mais nécessaire, et je suis reconnaissant aux Lions de m’avoir permis d’apprendre à devenir un professionnel et de grandir sur et hors du terrain. Merci à toute l’organisation des Lions de la Colombie-Britannique de m’avoir donné la chance d’être votre quart-arrière et merci aux partisans d’avoir rendu ces deux dernières saisons si mémorables.

Le départ de Rourke est certainement important pour la LCF et les Lions, mais le club de la Colombie-Britannique a toujours une présence de vétérans au centre.

La Colombie-Britannique a acquis le vétéran Vernon Adams Jr. de Montréal à la suite de la blessure de Rourke la saison dernière. Adams a remporté quatre de ses six départs, complétant 118 passes sur 180 (65,6%) pour 1 504 verges avec six touchés et une interception tout en se précipitant pour 129 verges en 14 courses (moyenne de 9,2 verges).

Antonio Pipkin, un autre ancien partant des Alouettes, est également sur l’alignement des Lions.

Dan Ralph, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC LionsFootball