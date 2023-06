Le QB des étalons Alex McGough cherche à briller sur la plus grande scène de l’USFL

Avant la finale de la saison régulière du week-end dernier contre les Showboats de Memphis, l’entraîneur-chef des étalons de Birmingham, Skip Holtz, a présenté une proposition à son équipe.

Alors que Birmingham s’était déjà assuré une place dans les séries éliminatoires de l’USFL, ainsi que l’avantage du terrain dans le championnat de la division sud, Holtz a laissé le soin à ses joueurs de décider s’ils voulaient s’habiller pour le match ou s’asseoir et profiter de l’occasion pour reposez-vous.

Le quart-arrière des Stallions, Alex McGough, n’a pas tardé à s’exprimer, disant qu’il n’allait pas manquer une occasion de prendre le terrain.

« Pour certaines personnes, ce match n’avait pas d’importance … mais cela comptait pour nous », a déclaré McGough, qui a rejoint RJ Young, analyste du football universitaire de FOX Sports, en tant qu’invité cette semaine sur son podcast, « The Number One College Football Show with RJ Young . » « Nous ne voulions pas revenir en séries éliminatoires. Nous ne voulions pas y aller en boitant. »

Tirant de l’arrière 14-3 au début de ce match, les choses semblaient sombres pour les Stallions, mais selon McGough, ses coéquipiers étaient convaincus qu’ils pourraient revenir et clôturer la saison avec une victoire.

« Il n’y a jamais de doute, jamais de panique [with this team], a déclaré McGough. « Nous jouons l’un pour l’autre parce que nous savons que c’est ce qu’il faut pour gagner. »

McGough et les Stallions ont fait exactement cela alors que l’équipe marchait sur le terrain et marquait lors du prochain entraînement, puis a surclassé les Showboats 14-3 en seconde période pour se retirer avec une victoire 27-20 et terminer la saison régulière avec un record de 8-2, le meilleur de la ligue.

Alex McGough sur son expérience à l’USFL et sa domination de la ligue Birmingham Stallions QB Alex McGough, alors qu’il partage son expérience de jeu dans l’USFL.

Une grande raison du succès de l’équipe a été le jeu de McGough. Ancien choix de septième ronde des Seahawks de Seattle, McGough joue le meilleur football de sa carrière professionnelle et est le favori pour remporter le prix USFL MVP de cette année.

Le natif de Floride, âgé de 27 ans, est un véritable appelant à double menace, avec une précision de niveau élite et la capacité d’échapper à la pression, de rentrer le ballon et de courir. Il se classe parmi les six premiers de la ligue en passes et en courses avec 2 104 verges dans les airs et 403 verges au sol. Ses 20 passes de touché se classent au premier rang parmi tous les quarts-arrière de l’USFL.

McGough attribue à l’entraîneur-chef des Stallions Skip Holtz – qui a récemment été nommé entraîneur de l’année 2023 de l’USFL – une grande partie de son succès cette saison.

« Il joue pour les joueurs », a déclaré McGough à propos de Holtz, qui a donné à son quart-arrière la liberté d’appeler des jeux et lui demandera souvent ce qu’il pense de certains appels de jeu et de ce qu’il voit avec une défense adverse. « Cela nous inspire confiance et nous donne envie d’aller là-bas et de jouer plus fort. »

Alors que Holtz a appris à faire confiance à la capacité de McGough à vérifier les jeux et à travailler seul lorsque les choses tombent en panne, McGough a appris à faire confiance à ses coéquipiers sur le terrain, y compris ceux qui bloquent devant lui.

« Ma ligne a fait un excellent travail », a déclaré McGough. « Ils se cassent la queue, et je ne peux pas dire assez de bons mots à leur sujet. La plupart des sacs que j’ai eu cette année sont sur moi parce que j’essaie de prolonger une pièce. »

McGough et les Stallions feront face à un test massif ce week-end alors qu’ils affronteront les New Orleans Breakers dans le championnat de la division sud de l’USFL (19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) à Birmingham.

[Breakers vs. Stallions: USFL’s best battle for South Division Championship]

Il s’agit d’un affrontement entre les deux meilleures infractions de la ligue avec une place dans le championnat USFL en jeu. La Nouvelle-Orléans a battu les Stallions 45-31 lors du premier match de la saison de l’équipe lors de la semaine 3, tandis que les Stallions se sont vengés lors d’un match revanche de la semaine 7.

« C’est toujours un défi de jouer contre une équipe trois fois par an », a déclaré McGough. « Nous devons juste y aller et vraiment exécuter nos propres trucs.

« Je pense que si vous regardez le film, nous semblons toujours nous faire du mal, et nous devons arrêter de faire ça. … Je dois mettre le ballon au bon endroit pour que les gars l’attrapent, et je pense que si je peux le faire ça, on devrait avoir un très bon match. »

